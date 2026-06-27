Exemplo de força, fé e talento

Na última quarta-feira, 24 de junho de 2026, Dona Ruth Lemos Birman completou 100 anos de vida. Atualmente, dizer que uma pessoa chegou a essa idade não é tão raro assim como era há 20 anos. Mas quando a pessoa alcança essa marca com saúde, lucidez, alegria, e vivacidade a coisa muda de figura. E d. Ruth conseguiu, para felicidade dos filhos, noras, netos e bisnetos.

A descontração dos aniversários com o neto Alexandre Birman Arquivo pessoal



D. Ruth nasceu no interior de Minas Gerais, em Manhuaçu, em uma família de onze irmãos. Sua trajetória é marcada pela simplicidade, capacidade de trabalho e coragem para recomeçar. Se casou com o engenheiro topógrafo Henrique Birman, e depois do casamento se mudou para Belo Horizonte, onde teve seus três filhos Jefferson, Anderson e o caçula Vinícius, que infelizmente faleceu em 2012. D. Ruth vivenciou um caminho de muitas mudanças e superações. Ela se tornou o pilar silencioso e decisivo para o futuro empreendedor da família.



D. Ruth Birman foi tema de lindas matérias nas páginas deste caderno por vários anos, quando tinha seu ateliê de pintura em porcelana, arte que amava e à qual se dedicou com afinco e amor por décadas. Por sinal, ela tem o maior acervo de peças e de literatura sobre o tema, em Minas Gerais. As matérias eram feitas quando Ruth Birman organizava as exposições anuais de seus trabalhos e dos seus alunos.

Com as netas Taciana e Patrícia EM/arquivo



Talento

O talento para a arte apareceu quando ela era criança. Desenhava bem, e, sem recursos no interior sua criatividade resolvia o problema. Não tinha lápis? Usava carvão. Precisava colorir? Extraía da folha da couve ou do espinafre o verde, e das pétalas do Beijinho os tons de vermelho, rosa, laranja, etc. Queria fazer relevo? Era a vez de usar grude com pó de mandioca.



Seu primeiro contato com a porcelana foi na casa de sua cunhada Nair, depois que veio para Belo Horizonte. Sua identificação com a pintura em porcelana foi tão grande que se aprofundou fazendo estágios e cursos fora de BH.

Ruth Birman com os filhos Jefferson, Vinícius e Anderson Arquivo EM



D. Ruth sempre apoiou o marido e o espírito empreendedor dos filhos mais velhos, Jefferson e Anderson, e cedeu a garagem de sua casa para abrigar o sonho dos filhos.



Figura de uma presença rara, Dona Ruth cultivou uma rotina de equilíbrio com hábitos saudáveis, além de uma profunda conexão espiritual. Guiada por sua fé cristã e espírita, fez com que essa dimensão estivesse presente no cotidiano de forma inspiradora, orientando a família.



Mulher ponderada, sempre soube equilibrar com sabedoria a emoção e a razão, pautou sua existência pelo princípio de que "só o amor constrói". Esse amor se estendeu para as noras. Segundo Lúcia Café, ex-mulher de Anderson, mãe de Alexandre e Patrícia, o relacionamento com a sogra sempre foi “o melhor e mais carinhoso possível, que pode existir entre mãe e filha. Tenho o maior carinho, admiração e orgulho dessa minha segunda mãe e sei que a recíproca é verdadeira em gênero número e grau!”

Como toda avó, Dona Ruth sempre “paparicou” os netos. O empresário Alexandre Birman, que hoje é o CEO do grupo Azzas 2154, que nasceu a partir do grande sucesso da Arezzo, é o neto mais velho e escreveu uma linda carta para a avó assinando por todos os netos. Vejam alguns trechos da carta:



Carta para vovó ruth

“Hoje é um dia especial para o universo.

Um raro momento em que uma de suas habitantes completa 100 anos de vida.

De forma muito especial, hoje celebramos o centenário da minha avó, Dona Ruth Lemos Birman (...). A história dessa família foi marcada por mudanças, adaptações e superações. Como tantas famílias brasileiras, construiu seu caminho com trabalho, coragem e capacidade de recomeçar. (...)

Foi ali que, de forma serena, materna e decisiva, Dona Ruth ajudou a tornar possível o sonho empreendedor do meu pai, o seu querido Andinho. (...) Dona Ruth, com a generosidade de quem apoia sem precisar de holofotes, cedeu a garagem da sua casa para que aquele sonho começasse. Foi nesse espaço, carregado de amor, simplicidade e fé, que nasceu a Arezzo.



Dona Ruth, para quem tem a honra de conhecê-la, é uma daquelas presenças que iluminam sem alarde. Ao longo da vida nunca bebeu, nunca fumou, nunca comeu carne. Sempre viveu com serenidade, disciplina e profunda conexão espiritual. Jamais permitiu que a emoção se sobrepusesse à razão. Sempre guiada por sua fé cristã e espírita, viveu segundo um princípio que a define: só o amor constrói.



Talvez seja justamente por transbordar amor que ela chega aos 100 anos exalando saúde, amor, lucidez e inspiração para todos que convivem com ela.



Ao longo da minha vida, minha avó sempre esteve muito próxima de mim. Quando nasci, a Arezzo ainda funcionava em sua garagem, enquanto meu pai e minha mãe trabalhavam intensamente na fábrica. Ela esteve ao meu lado desde a infância, atravessou minha adolescência, acompanhou a criação da Schutz e sempre esteve presente, abençoando cada passo da nossa trajetória. Lembro, inclusive, da abertura da loja da Oscar Freire 944, em agosto de 2009. Ela estava lá, com sua estrela, sua luz e sua bênção.



Ao longo desses 100 anos, Dona Ruth fez o bem. Plantou amor. Semeou valores. Criou uma família apoiada em princípios que nos orgulham profundamente e que seguem vivos em cada geração.

Hoje,(...) celebramos não apenas o seu centenário, mas tudo o que ele representa.



Sua vida nos convida a lembrar algo que também buscamos construir em nossa trajetória empresarial: longevidade com propósito. Não por acaso, sempre falamos em construir rumo a 2154. E Dona Ruth, ao nos brindar com seus 100 anos, nos mostra que a verdadeira longevidade nasce de fundamentos sólidos, de coerência de vida, de amor, de fé e de presença.



Parabéns, vovó. Que Deus continue te abençoando, te iluminando e permitindo que você siga compartilhando com todos ao seu redor seu perfume angelical, sua sabedoria, tornando o mundo mais harmonioso, mais amoroso e mais bonito.



Nós te amamos profundamente. Com amor, Alexandre Birman e todos os seus netos.”



presença

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D. Ruth sempre foi alegre, simpática com todos e muito participativa. Fazia questão de ir à inauguração de todas as lojas de calçados do grupo. A última à qual ela estava presente foi a Birman, inaugurada e maio de 2022, em Lourdes, e ela estava muito feliz e orgulhosa, no alto dos seus 95 anos.