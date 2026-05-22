Pele estressada: o que é e como sua rotina moderna pode ser a causa do problema

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A rotina moderna impacta mais do que o cansaço físico e mental, deixando marcas visíveis na pele. Fatores como estresse, noites mal-dormidas, poluição, luz azul e variações de temperatura podem desequilibrar a barreira cutânea.

Essa estrutura é essencial para a proteção e hidratação da pele. Segundo o "International Journal of Dermatology", o estresse psicológico e a privação de sono estão diretamente ligados a esse desequilíbrio.

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O quadro é conhecido como “pele estressada”. Nele, a função de defesa fica comprometida, o que favorece o surgimento de ressecamento, sensibilidade, opacidade e condições inflamatórias, como acne e dermatites.

A função da barreira protetora

A médica dermatologista Paula Belotti, do grupo Galderma, explica que essa barreira funciona como um escudo natural, fundamental para manter a hidratação e proteger a pele de agressões externas.

“Quando exposta de forma contínua a fatores como estresse oxidativo e agentes ambientais, a pele perde sua capacidade de proteção e equilíbrio, o que impacta diretamente em sua saúde e aparência”, afirma a especialista.

O relógio biológico da pele

A pele também possui um relógio biológico. Durante o dia, ela lida com poluição e radiação, enquanto à noite, entra em um ciclo de regeneração e reparo. Dessa forma, ela acompanha o ritmo do organismo.

Alterar esse ciclo natural, conhecido como “ciclo circadiano”, pode comprometer a capacidade de regeneração. Como resultado, a pele se torna mais vulnerável a sinais visíveis de desgaste, o que intensifica o envelhecimento.

O papel da tecnologia antioxidante

A dermatologia tem desenvolvido soluções para a defesa cutânea contra agressões diárias. “Os antioxidantes, por exemplo, são substâncias que ajudam a neutralizar os radicais livres, que são gerados por fatores como poluição e radiação”, revela a dermatologista.

“A combinação desses ativos reduz o estresse oxidativo, um dos principais fatores associados ao envelhecimento precoce e à perda de vitalidade da pele, contribuindo para a saúde cutânea”, diz Belotti.

O influenciador Theodoro conta que percebe o impacto da rotina acelerada. “Com a correria do dia a dia, pouco tempo de descanso e muita exposição, é normal que a pele sinta os impactos. Eu mesmo percebo diferença quando não cuido direito — ela fica mais cansada, sem viço.”

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.