FILADÉLFIA



A agência mineira conquistou a conta do Centro Universitário IBMR (foto), ampliando sua atuação no Grupo Ânima, pois já atende o UniBH, em Minas Gerais. A instituição fluminense reúne cerca de 28 mil alunos em cursos presenciais e EAD.

REFERÊNCIA



Com unidades na Barra, Catete e Botafogo, além de 46 polos no estado do Rio de Janeiro, o IBMR é referência nas áreas de saúde, gestão e tecnologia. Segundo a direção da agência, a conquista reforça a expansão da Filadélfia, que já mantém equipes em Belo Horizonte, Brasília, Belém e agora também no Rio de Janeiro.

CINE ESG



A BH Press Comunicação e Sustentabilidade promove, nesta terça-feira, no Cine Santa Tereza, o evento “Cine ESG: Haverá futuro?”. A programação inclui a exibição de um minidocumentário produzido durante a COP30, em Belém, seguida de mesa-redonda sobre ESG, negócios de impacto e regeneração. A participação é gratuita, com ingressos disponíveis pela Sympla e na bilheteria do cinema antes da sessão.

DESAFIOS



O debate reunirá representantes do Sistema B Brasil, Carbon Free Brasil e IUS Natura para discutir o papel das empresas diante da emergência climática e os desafios da agenda ESG no país. O evento integra as comemorações dos 10 anos de reabertura do Cine Santa Tereza e reforça a proposta de ampliar, em Belo Horizonte, o debate sobre sustentabilidade, economia e transformação social.

MEI



O Sebrae Minas realiza, entre os dias 25 e 29, a Semana do MEI, com cursos, oficinas, consultorias e conteúdos gratuitos voltados à gestão financeira, vendas e presença digital. Belo Horizonte reúne atualmente mais de 294 mil microempreendedores individuais, com predominância do setor de serviços.

NA CAPITAL



A programação inclui mutirão de atendimento na Praça da Estação e atividades no Espaço Sebrae BH Resolve, com oficinas sobre Instagram, WhatsApp e ChatGPT. O Sebrae também promoverá atendimento gratuito no CRAS Granja de Freitas, com orientações sobre formalização, regularização e gestão dos pequenos negócios.

ARRAIAL DE BH



Belo Horizonte entra no clima junino com uma programação que mistura tradição, música e gastronomia em diferentes regiões da cidade. Entre os destaques, estão o Arraiá do Jângal, o Arraiá do Buritis, o São João da Gameleira e o Arraiá de Inverno na Praça da Filarmônica, reunindo forró, sertanejo, rock e experiências gastronômicas típicas.

TEMÁTICAS



A agenda também inclui edições temáticas como o Arraiá do Blues e o Arraiá do Rock do São Bento, promovidos pelo projeto BH Cult. Os eventos apostam na mistura entre cultura junina e estilos como blues, country e rock’n’roll, com entrada gratuita e atrações para toda a família.

CRESCIMENTO



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O Shopping Del Rey recebe o “Arraiá do Del Rey”, com shows de Rick & Ricardo, Baianeiros e Banda Chevette Hatch. A festa contará ainda com quadrilha, mini fazendinha, espaço kids, comidas típicas e ambiente pet friendly, reforçando o crescimento das festas juninas no calendário cultural e de entretenimento da cidade.