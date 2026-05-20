Grávida pode fazer botox? Médico explica os tratamentos liberados

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Dúvidas sobre quais procedimentos estéticos são seguros durante a gravidez são comuns entre as gestantes. Alterações hormonais no período podem causar acne e melasma, caracterizado pelo surgimento de manchas escuras na pele.

Segundo a ata "Skin care, hair care and cosmetic treatments in pregnancy and breastfeeding", publicada pelo Royal Hospital for Women, é natural que a pele enfrente essas condições. Com isso, surgem receios sobre rotinas de cuidados com a pele e tratamentos mais complexos.

Leia Mais

Octávio Guarçoni, referência em medicina estética no Brasil, explica que procedimentos injetáveis, como botox e preenchedores, são desaconselhados durante a gestação e o período de amamentação. A falta de pesquisas sobre o tema é um dos motivos.

A toxina botulínica foi classificada como substância de medicamentos tipo C, o que indica a existência de um risco, embora não seja atestado que ocorra malformação do feto humano.

Tratamentos contraindicados

Além de botox e preenchedores, Guarçoni inclui na lista de contraindicações o peeling químico, os bioestimuladores e os lasers. Ele também alerta para a necessidade de verificar a composição dos cosméticos.

Substâncias como o formol e a hidroquinona são contraindicadas na gravidez. Por isso, é preciso avaliar a descrição dos produtos para verificar se algum desses componentes está presente na fórmula.

Cuidados liberados na gravidez

Procedimentos como a drenagem linfática podem ser realizados para reduzir o inchaço e aliviar dores nas pernas, desde que autorizados pelo médico obstetra. O especialista ressalta que todos os tratamentos devem passar pela avaliação do profissional responsável.

O uso de protetores solares, hidratantes e produtos para limpeza de pele regular, como loções corporais, são liberados e recomendados durante a gestação para manter a pele saudável.

Guarçoni afirma que as rotinas de cuidados com a pele costumam aumentar nesse período. Após o parto e a amamentação, o retorno a tratamentos como o botox exige uma nova avaliação profissional e um protocolo específico para retomar os cuidados.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.