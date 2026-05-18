Pele 50+: os segredos para uma pele firme e sem rugas

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A rotina de cuidados com a pele tem ganhado força entre o público 50+, que busca novos protocolos de limpeza, hidratação e fotoproteção. Para essa faixa etária, a pele se torna mais fina e vulnerável, exigindo atenção especial.

Segundo a Harvard Health Publishing, a redução gradual de colágeno e elastina é um dos principais fatores para o surgimento de rugas e flacidez. O estudo também aponta que o corpo diminui a produção de óleo das glândulas sebáceas, o que contribui para o ressecamento da pele.

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A biomédica esteta Jéssica Magalhães, que atua há mais de uma década na área, afirma que os tratamentos para peles maduras devem ser individualizados. A especialista, que desenvolve protocolos para pele preta, destaca a importância de avaliar as particularidades de cada paciente.

Cuidados para a pele negra madura

Jéssica explica que a pele negra madura necessita de uma rotina contínua e estratégica. Isso ocorre devido à maior propensão ao surgimento de manchas após processos inflamatórios, exposição solar e alterações hormonais comuns após os 50 anos.

“Isso significa que nem todo ativo, ainda mais aqueles que possuem substâncias agressivas, pode ser aplicado na pele”, comenta a biomédica. Para evitar um efeito rebote, o primeiro passo é investir em uma higienização suave, sem sabonetes que ressecam ou sensibilizam a pele.

A especialista também recomenda o uso de séruns antioxidantes, ativos hidratantes e produtos para uniformizar o tom da pele, combatendo o lentigo solar. A aplicação diária de protetor solar, inclusive em ambientes fechados, é indispensável.

“Acredito que muitas mulheres negras chegam à maturidade (50+) sem entender completamente as necessidades da própria pele. Afinal, durante muito tempo, os protocolos estéticos não foram pensados para elas, principalmente para mulheres mais experientes”, complementa.

Dentro dos protocolos para peles maduras, Jéssica Magalhães lista alguns cuidados essenciais:

Manter uma rotina de hidratação reforçada;

Evitar esfoliações frequentes;

Utilizar ativos clareadores seguros para peles negras;

Associar procedimentos que estimulem colágeno sem causar inflamação excessiva.

O lentigo solar, conhecido como “manchas senis” ou “manchas solares”, é uma das principais queixas do público nessa idade. “O protocolo é individualizado, em sua grande maioria, pois há casos em que podemos e devemos tratar com determinados ativos, como vitamina C ou retinóides, para atenuar as marcas do tempo. A partir daí, os resultados aparecem de forma muito mais saudável e duradoura”, finaliza a profissional.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.