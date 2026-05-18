Pele para o casamento: o guia de tratamentos antes de subir ao altar
Dermatologista explica como o planejamento de procedimentos e a rotina de skincare certa garantem uma aparência impecável para o grande dia
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O casamento representa um momento planejado por muitas pessoas, e o desejo por uma aparência impecável no altar é comum. Em meio às decisões sobre vestido e decoração, a saúde da pele ganha destaque. Especialistas reforçam que o segredo para uma pele bonita está em um planejamento cuidadoso, não em soluções de última hora.
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Para noivas que buscam resultados naturais, a combinação de tecnologias em consultório com uma rotina de skincare contínua é o caminho mais eficaz. “A preparação da pele para o casamento é como um projeto. Precisa de tempo, estratégia e os parceiros certos”, explica a dermatologista Vivian Simões, da Galderma.
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A base para uma pele firme
O primeiro passo é investir na produção de colágeno e elastina, proteínas que dão sustentação e elasticidade aos tecidos. Com o tempo, a produção natural desses componentes diminui, o que leva à flacidez. Para reverter o quadro, o bioestimulador de colágeno é um dos procedimentos mais indicados.
Como seus efeitos são progressivos, o tratamento deve ser feito com antecedência para que a pele tenha tempo de responder. O resultado é uma melhora gradual na firmeza e na regeneração da pele.
Realce da beleza e hidratação
Após estruturar a pele, o foco se volta para o realce de pontos estratégicos e a hidratação profunda. Nessa etapa, o ácido hialurônico injetável é conhecido pela versatilidade e pelos resultados imediatos.
A escolha do produto certo é fundamental. Géis fluidos são ideais para áreas dinâmicas, os mais densos repõem volume e os mais firmes projetam o contorno ósseo. Existem ainda os skinboosters, que promovem hidratação profunda e melhoram o viço geral da pele.
Investir em procedimentos não elimina a necessidade de cuidados diários. O skincare deve seguir três pilares: limpeza, hidratação e proteção solar. Também é possível usar produtos com ativos que potencializam e prolongam os resultados obtidos em consultório.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.