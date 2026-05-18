Vitamina C para pele oleosa: o guia para usar o ativo sem medo

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A vitamina C se tornou um item comum nas rotinas de skincare, mas seu uso em peles oleosas ou com acne ainda gera dúvidas. Muitas pessoas questionam se o ativo pode aumentar a oleosidade ou causar espinhas.

Segundo dermatologistas, essas inseguranças são comuns, e a resposta está na escolha correta do produto. As versões de vitamina C disponíveis no mercado não são todas iguais, o que impacta diretamente quem lida com excesso de oleosidade ou acne.

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Como escolher a vitamina C ideal

A dermatologista Lívia Pino, parceria da marca Darrow, explica que existem diferentes formas do ativo, com variações de estabilidade, concentração e textura. Para peles oleosas, as versões mais leves, de rápida absorção e sem base oleosa, são as mais recomendadas.

Fórmulas que combinam a vitamina C com ingredientes como niacinamida e aminoácidos ganham destaque. Esses componentes ajudam a controlar a produção de oleosidade e contribuem para a redução de marcas na pele.

Pino também esclarece um mito comum: a vitamina C não é contraindicada para peles oleosas. A ideia de que o ativo piora a acne não procede. Quando bem formulada, a vitamina C pode, inclusive, auxiliar no tratamento e na prevenção de novas lesões.

No entanto, é fundamental consultar um profissional antes de iniciar o uso. Algumas formulações de vitaminas C com alto teor antioxidante podem causar sensibilidade na pele e agravar a condição.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.