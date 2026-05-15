Virginia Fonseca clareia sobrancelhas e especialista alerta para riscos

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A influenciadora Virginia Fonseca retocou o tom das sobrancelhas durante uma viagem a Madri, na Espanha, para alinhar a cor dos fios ao cabelo loiro. Ela compartilhou o processo nas redes sociais. “Me desejem sorte”, brincou no Instagram antes de exibir o resultado. “Aparentemente deu certo, gente”, comentou.

O procedimento despertou o interesse do público pela descoloração de sobrancelhas, técnica procurada para harmonizar o tom dos fios com o cabelo ou suavizar contrastes no rosto. Embora pareça simples, especialistas alertam que a prática exige cuidados, principalmente quando feita em casa.

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Cuidados ao descolorir a sobrancelha

Segundo a médica especialista em estética, Dra. Fernanda Nichelle, a atenção principal deve ser com os produtos usados. “O descolorante é um produto químico forte, que pode causar irritações, vermelhidão, queimaduras e até queda dos fios, caso não seja aplicado corretamente”, explica.

Ela recomenda a realização de um teste de alergia antes da aplicação e atenção ao tempo de ação do produto na pele.

A médica destaca que a região das sobrancelhas é muito sensível e próxima aos olhos, o que eleva os perigos de procedimentos caseiros. Um descuido pode levar a uma irritação de pele importante e desconforto ocular. Os fios também podem ficar fragilizados com o uso frequente da química.

Dra. Fernanda também aconselha evitar reaplicações em intervalos curtos. Repetir o processo com frequência para manter o tom claro pode comprometer a saúde dos fios e causar falhas com o tempo.

Após a descoloração, é importante investir na hidratação da área e evitar o uso de produtos agressivos na pele nos dias seguintes.

A especialista reforça que qualquer procedimento químico merece atenção. “A beleza precisa caminhar junto com a saúde da pele e dos fios. Quando feito com cautela e orientação adequada, é possível conquistar o resultado desejado sem grandes riscos”, finaliza.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.