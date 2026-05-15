Virginia Fonseca clareia sobrancelhas e especialista alerta para riscos
Influenciadora mostra mudança nas redes e médica explica os perigos de descolorir os fios em casa; veja como evitar irritações e quedas
compartilheSIGA
A influenciadora Virginia Fonseca retocou o tom das sobrancelhas durante uma viagem a Madri, na Espanha, para alinhar a cor dos fios ao cabelo loiro. Ela compartilhou o processo nas redes sociais. “Me desejem sorte”, brincou no Instagram antes de exibir o resultado. “Aparentemente deu certo, gente”, comentou.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
@vivistory24_ kkkkkk #virginiafonceca #vinijr #viral #fy #fyp ? som original - Vivi Story| FC ????
O procedimento despertou o interesse do público pela descoloração de sobrancelhas, técnica procurada para harmonizar o tom dos fios com o cabelo ou suavizar contrastes no rosto. Embora pareça simples, especialistas alertam que a prática exige cuidados, principalmente quando feita em casa.
Leia Mais
-
-
Xi, errou na cor? Aprenda remover a coloração do cabelo com segurança
-
Cuidados ao descolorir a sobrancelha
Segundo a médica especialista em estética, Dra. Fernanda Nichelle, a atenção principal deve ser com os produtos usados. “O descolorante é um produto químico forte, que pode causar irritações, vermelhidão, queimaduras e até queda dos fios, caso não seja aplicado corretamente”, explica.
Ela recomenda a realização de um teste de alergia antes da aplicação e atenção ao tempo de ação do produto na pele.
A médica destaca que a região das sobrancelhas é muito sensível e próxima aos olhos, o que eleva os perigos de procedimentos caseiros. Um descuido pode levar a uma irritação de pele importante e desconforto ocular. Os fios também podem ficar fragilizados com o uso frequente da química.
Dra. Fernanda também aconselha evitar reaplicações em intervalos curtos. Repetir o processo com frequência para manter o tom claro pode comprometer a saúde dos fios e causar falhas com o tempo.
Após a descoloração, é importante investir na hidratação da área e evitar o uso de produtos agressivos na pele nos dias seguintes.
A especialista reforça que qualquer procedimento químico merece atenção. “A beleza precisa caminhar junto com a saúde da pele e dos fios. Quando feito com cautela e orientação adequada, é possível conquistar o resultado desejado sem grandes riscos”, finaliza.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.