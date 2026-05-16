LEITURA NA COPA

A Livraria Leitura, no Shopping Del Rey, em Belo Horizonte, recebe na próxima segunda, às 19h, o lançamento do livro “Guia da Copa Falha de Cobertura”, com sessão de autógrafos e participação de Caíto Mainier, Daniel Furlan e Gustavo Vilela.

IRREVERÊNCIA

Com humor irreverente, a obra reúne comentários sobre futebol, política e cultura pop, além de análises improváveis sobre a Copa. Quem comprar o livro ganha cinco adesivos sortidos e os fãs também poderão tirar fotos com os autores durante o evento.

“O BICHO VAI PEGAR”

A exposição “Smart Zoo” transforma a Praça de Eventos do ItaúPower Shopping em uma experiência imersiva com mais de 20 animatrônicos em tamanho real, sons e movimentos realistas. A atração gratuita convida famílias a explorar um ambiente inspirado em selvas e savanas, unindo entretenimento, interação e conteúdo educativo sobre diferentes espécies.

CAMPANHA 360

Para ampliar o alcance da ação, a FazCom criou a campanha “O Bicho vai pegar”, com estratégia multiplataforma em rádio, mídias digitais, DOOH, redes sociais, mídia indoor e influenciadores. O objetivo é aumentar a visitação, fortalecer o posicionamento do shopping como destino de experiências e impulsionar consumo, engajamento e fidelização do público.

“SONHOS”

Com a Copa chegando, as marcas aproveitam para lançar suas campanhas. A Volkswagen tirou do forno a campanha “Sonhos”, criada pela AlmapBBDO, com o mote “A gente sonha porque confia”. O filme, estrelado pelo técnico Carlo Ancelotti, imagina o hexa do Brasil na Copa de 2026 e associa a confiança à relação histórica da marca com o futebol.

PATROCINADOR

A ação também marca o início do patrocínio da Volkswagen à CBF e às Seleções Brasileiras em 2026 e 2027. A estratégia inclui o lançamento do T-Cross Seleção e veiculação em TV aberta, plataformas digitais e ações com influenciadores.

ARRAIÁ DO BURITIS

O Arraiá do Buritis será realizado em 6 de junho de 2026, no UniBH Campus Buritis, a partir das 14h. A 6ª edição reúne tradição, música e clima junino em um dos eventos mais completos do calendário mineiro.

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ATRAÇÕES

A programação traz shows de Bruna Lipiani, Os Dois, Banda Cipó Cravo e DJ Lucas Motta, além de mais de 50 pratos típicos. O evento também conta com espaço kids, área pet friendly e ingressos vendidos pela Sympla.