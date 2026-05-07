Risqué traz de volta 7 esmaltes clássicos

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A Risqué, marca de esmaltes da Coty, anunciou a ampliação de sua linha fixa com o retorno de sete cores icônicas. A decisão atende a pedidos de consumidores e reforça a estratégia da empresa de se conectar com o público por meio da escuta ativa nas redes sociais.

Entre os destaques estão esmaltes que fizeram parte da linha Essencial, como o Psico, um roxo metálico intenso; o Doce Pérola, um cinza claro cremoso; e o Rosa Pitanga, um rosa metálico que combina brilho e personalidade.

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Conheça os esmaltes que voltaram

A marca também resgata sucessos de edições limitadas que tiveram forte repercussão. A seleção foi pensada para atender a uma demanda por acabamentos metálicos em tons de verde, roxo e rosa. Confira a lista completa:

A Louca do Signos: verde escuro metálico da coleção "Astrologia em cores" (2019).

Comigo Ninguém Cobre: cor metálica vibrante da linha "Reinvente o normal" (2023).

Doce Pérola: cinza claro cremoso de tom sofisticado.

Nada Óbvio: da colaboração com DORITOS® (2024), com acabamento metálico.

Psico: roxo metálico intenso e marcante.

Rosa Pitanga: rosa metálico com brilho e personalidade.

Triangulum: também da antiga parceria com DORITOS®, com acabamento de efeito.

A ausência de esmaltes com esses acabamentos e cores nos últimos anos gerou pedidos recorrentes, que agora são atendidos com o relançamento de tons que marcaram a trajetória da Risqué.

“As redes sociais nos dão um olhar constante sobre desejos, percepções e movimentos de comportamento, e esse retorno de cores traduz exatamente isso”, afirma Regiane Bueno, vice-presidente de marketing da Coty Brasil. Ela explica que a iniciativa transforma conversas online em escolhas reais de portfólio.

As sete cores estarão disponíveis para compra a partir de 06 de maio de 2026, pelo preço de R$ 7,49 cada na Loja Coty on-line. Os esmaltes também poderão ser encontrados nas principais redes de farmácias, perfumarias e supermercados do país.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.