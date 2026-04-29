Lenço gravatinha é tendência para criar looks incríveis
Com uma amarração simples, o acessório transforma peças clássicas do guarda-roupa; veja como adotar o styling elegante e prático no dia a dia
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Versátil e atemporal, o lenço retorna como uma proposta elegante e prática ao ser usado no pescoço, no estilo gravatinha. O styling mistura referências francesas, alfaiataria contemporânea e uma feminilidade sutil, sendo um recurso simples para transformar looks básicos.
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Com uma amarração estratégica, é possível renovar peças clássicas do guarda-roupa e adicionar informação de moda sem exageros. O acessório se destaca em diversas combinações.
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Como combinar o lenço no pescoço
Usado com camisetas básicas, o lenço traz sofisticação imediata ao jeans ou à alfaiataria. A dica é da grife brasileira Le Lis. Em camisas de botão, reforça uma estética elegante, principalmente com os primeiros botões abertos.
Sobre blazers e coletes, o acessório funciona como um detalhe refinado que atualiza produções de trabalho. Quando combinado a tricôs, acrescenta textura e charme nos dias mais frios.
Em vestidos minimalistas ou macacões lisos, o lenço surge como ponto de destaque e substitui colares tradicionais.
A proposta também abre espaço para produções mais criativas. O acessório pode ganhar protagonismo em amarrações que incluem outros elementos. Correntes delicadas, broches e até anéis com pedras grandes podem funcionar como ponto central da composição, presos ao tecido para valorizar a peça.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.