Chico Rei lança coleção inspirada em Chaves e Chapolin

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A Chico Rei lançou a coleção Chaves e Chapolin Colorado, uma linha que celebra o legado de Roberto Gómez Bolaños, o Chespirito. A marca mineira reinterpreta o universo televisivo, que faz parte do imaginário de gerações de latino-americanos, para o guarda-roupa contemporâneo.

As peças transitam entre a referência cultural e o estilo atual, com estampas, modelagens e acessórios que dialogam com os figurinos e bordões dos personagens. A coleção preserva o DNA criativo e a produção responsável da marca.

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Entre os destaques estão a Camiseta Básica Azul Marinho Seu Madruga, a Camiseta Listrada do Chaves e a Camisa Chapolin FC. A linha também inclui a Camiseta Férias em Acapulco, o Meião Amarelo do Quico e a Caneca Florinda e Girafales, expandindo a colaboração para além do vestuário.

Todas as camisetas são feitas com algodão sustentável e possuem as certificações "Better Cotton Initiative" e "PETA Approved Vegan". Os produtos já estão disponíveis no site da Chico Rei.

Vitor Vizeu, diretor de marketing da marca, afirma que o universo televisivo de Roberto Gómez Bolaños nunca saiu de cena. "Chaves e Chapolin se tornaram parte da nossa cultura: estão nas nossas piadas, nas referências compartilhadas, nas histórias que contamos", explica.

Segundo ele, a Chico Rei entende a roupa como linguagem. "Aqui usamos esse vocabulário para trazer esses ícones para o agora, de um jeito que seja genuíno e estiloso", declarou Vizeu.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.