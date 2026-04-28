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Carmed lança coleção surpresa inspirada em países campeões de futebol

Marca da Cimed aposta em sabores como churros e crème brûlée para engajar fãs durante os jogos e projeta faturar R$ 40 milhões com a novidade

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
28/04/2026 13:41 - atualizado em 28/04/2026 13:41

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Carmed lança coleção surpresa inspirada em países campeões de futebol
A nova linha Carmed Seleções Surpresa celebra sete países campeões mundiais com sabores típicos, como churros da Espanha e strudel de mação, da Alemanha crédito: Divulgação

A Carmed, marca de beleza da farmacêutica Cimed, anunciou o lançamento da “Carmed seleções surpresa”. A nova linha é uma edição especial e colecionável inspirada em sete países campeões mundiais de futebol.

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A novidade chega às farmácias nesta terça-feira (28/4) com a proposta de engajar consumidores durante os jogos da Seleção Brasileira. Seguindo um formato de “figurinhas surpresa”, os consumidores só descobrem qual país e sabor compraram após abrir a embalagem. O produto é um minihidratante labial incolor, mas cada versão tem um sabor exclusivo.

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Sabores inspirados em cada país

A coleção traduz características gastronômicas de cada nação em uma experiência sensorial. Os sabores foram inspirados em sobremesas e bebidas típicas dos países homenageados.

  • Brasil: goiaba

  • Uruguai: alfajor

  • Alemanha: strudel de maçã

  • França: crème brûlée

  • Espanha: churros

  • Itália: tiramisú

  • Inglaterra: chá inglês

A vice-presidente da Cimed, Karla Felmanas, explica que a iniciativa conecta a marca com a cultura e as novas gerações. “Levamos essa força para dentro do universo do maior evento de futebol do mundo, traduzindo esse território em uma experiência concreta que une emoção, descoberta e colecionismo”, afirma.

A estratégia de lançamento inclui ativações digitais e parcerias com criadores de conteúdo, como o influenciador Lucas Guedez, que tem mais de 20 milhões de seguidores em suas redes.

O produto será vendido no formato surpresa, com preço sugerido de R$ 19,90, nas principais farmácias do país.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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