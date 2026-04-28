Carmed lança coleção surpresa inspirada em países campeões de futebol
Marca da Cimed aposta em sabores como churros e crème brûlée para engajar fãs durante os jogos e projeta faturar R$ 40 milhões com a novidade
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A Carmed, marca de beleza da farmacêutica Cimed, anunciou o lançamento da “Carmed seleções surpresa”. A nova linha é uma edição especial e colecionável inspirada em sete países campeões mundiais de futebol.
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A novidade chega às farmácias nesta terça-feira (28/4) com a proposta de engajar consumidores durante os jogos da Seleção Brasileira. Seguindo um formato de “figurinhas surpresa”, os consumidores só descobrem qual país e sabor compraram após abrir a embalagem. O produto é um minihidratante labial incolor, mas cada versão tem um sabor exclusivo.
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Sabores inspirados em cada país
A coleção traduz características gastronômicas de cada nação em uma experiência sensorial. Os sabores foram inspirados em sobremesas e bebidas típicas dos países homenageados.
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Brasil: goiaba
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Uruguai: alfajor
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Alemanha: strudel de maçã
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França: crème brûlée
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Espanha: churros
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Itália: tiramisú
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Inglaterra: chá inglês
A vice-presidente da Cimed, Karla Felmanas, explica que a iniciativa conecta a marca com a cultura e as novas gerações. “Levamos essa força para dentro do universo do maior evento de futebol do mundo, traduzindo esse território em uma experiência concreta que une emoção, descoberta e colecionismo”, afirma.
A estratégia de lançamento inclui ativações digitais e parcerias com criadores de conteúdo, como o influenciador Lucas Guedez, que tem mais de 20 milhões de seguidores em suas redes.
O produto será vendido no formato surpresa, com preço sugerido de R$ 19,90, nas principais farmácias do país.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.