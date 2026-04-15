Ninho vazio: campanha ressignifica a dor da despedida no Dia das Mães
Estudo revela que 64% das conversas sobre o tema são negativas; marca busca acolher a complexidade do momento e celebrar a força dos recomeços
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Um estudo de social listening realizado pelo Boticário revelou que 64% das conversas sobre o termo “ninho vazio” nas redes sociais refletem sentimentos negativos, como tristeza e solidão. A análise foi feita ao longo dos últimos 12 meses.
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Para ressignificar esse cenário, a marca apresenta no Dia das Mães o filme “Despedidas”. A peça usa a metáfora de uma viagem de trem para mostrar que, embora uma mãe se despeça do filho em diferentes fases, cada ciclo abre espaço para um novo começo.
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Segundo Carolina Carrasco, diretora de branding e comunicação do Boticário, ser mãe é aprender a se despedir desde o primeiro momento. "A campanha busca ampliar a conversa sobre essas transformações, acolhendo a complexidade desses momentos e revelando a força de um amor que se reinventa a cada fase", aponta.
Buscas e debates online
O comportamento de busca online reflete essa dualidade. Termos como “síndrome do ninho vazio" e “vida após os filhos” aparecem de forma complementar. Enquanto o primeiro indica a dor da separação, o segundo sinaliza a expectativa de um recomeço.
Os dados também revelam um ponto sensível: filhos que relatam se sentir pressionados por vínculos intensos, vivenciando culpa e dificuldade de conquistar autonomia. Essa perspectiva amplia a complexidade do tema.
No TikTok, conteúdos com a hashtag #ninhovazio acumulam milhares de visualizações recentes. Os relatos se dividem da seguinte forma:
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54% expõem o impacto emocional do “silêncio repentino” e a necessidade de reconstruir a identidade após anos de parentalidade.
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30% debatem o amadurecimento dos filhos e a dificuldade em aceitar as transições para a independência.
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12% focam em momentos específicos, como a entrada na faculdade, a mudança de cidade ou o casamento.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.