Campanha alerta mulheres para crimes de manipulação de imagens digitais
Iniciativa d'O Boticário usa bot para alertar sobre manipulação de imagens e oferece cartilha com amparo legal para denúncias de crimes cibernéticos
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As denúncias de misoginia, violência ou discriminação contra mulheres aumentaram 224,9% em relação ao ano anterior, segundo dados da ONG SaferNet. Este cenário materializa o medo crescente de ter a imagem exposta publicamente em fotos falsas criadas com inteligência artificial.
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É nesse cenário que O Boticário criou o movimento Code Her, iniciativa que oferece um bot para alertar sobre tentativas de modificação e sexualização de fotos por IA. O projeto também disponibiliza uma cartilha digital com informações para denunciar e agir legalmente.
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Como funciona o bot Code Her
O Code Her é um bot que funciona dentro da plataforma X e pode ser acionado pelas próprias usuárias. Para ativar o recurso, é preciso acessar o site do projeto, ler as informações e aceitar os termos de uso.
Após a ativação, basta marcar o perfil @codeherbot ao publicar fotos na rede social para que o chatbot de IA monitore a postagem. Se o recurso identificar uma tentativa de manipulação da imagem pelo Grok (IA do X), a foto não será exibida.
A usuária receberá um alerta sobre a tentativa de manipulação, com indicações dos canais oficiais para denúncia e informações sobre as leis e seus direitos.
A ação conversa com o posicionamento do perfume Her Code, que, desde 2023, promove conversas sobre o prazer feminino e violações contra o corpo da mulher. “Nossa iniciativa é para nos posicionarmos cada vez mais como aliados da mulher, avançando na construção de projetos que extrapolam o universo da beleza”, afirma Carolina Carrasco, diretora de Branding e Comunicação de O Boticário.
Desenvolvido pela agência AlmapBBDO, o projeto funciona como um aliado educativo. A campanha multiplataforma inclui um filme com a cantora Marina Sena e conteúdo com Rose Leonel, jornalista que teve imagens íntimas divulgadas sem consentimento no início dos anos 2000.
A campanha também reforça a existência de leis que amparam as vítimas, como a “Lei Rose Leonel”, “Lei Carolina Dieckmann”, “Lei Maria da Penha” e o Marco Civil da Internet.
Outras iniciativas do Grupo Boticário
Para o Dia da Mulher deste ano, o Grupo Boticário ampliou o debate sobre violência contra as mulheres com o canal de WhatsApp “Precisamos Falar”. A iniciativa foi idealizada em parceria com a Bloom Care, uma plataforma digital de saúde feminina.
Durante o mês de março, o canal reuniu médicos, advogados e psicólogos para orientar a sociedade sobre como enfrentar a violência, por meio de conteúdos acessíveis. Dúvidas da comunidade se transformaram em reflexões e ferramentas para ajudar mais pessoas a entender como agir.
Mais de 15 mil pessoas passaram pelo canal, o que mostrou que falar, ouvir e aprender sobre o tema é urgente e necessário.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.