Campanha alerta mulheres para crimes de manipulação de imagens digitais

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

As denúncias de misoginia, violência ou discriminação contra mulheres aumentaram 224,9% em relação ao ano anterior, segundo dados da ONG SaferNet. Este cenário materializa o medo crescente de ter a imagem exposta publicamente em fotos falsas criadas com inteligência artificial.

É nesse cenário que O Boticário criou o movimento Code Her, iniciativa que oferece um bot para alertar sobre tentativas de modificação e sexualização de fotos por IA. O projeto também disponibiliza uma cartilha digital com informações para denunciar e agir legalmente.

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Como funciona o bot Code Her

O Code Her é um bot que funciona dentro da plataforma X e pode ser acionado pelas próprias usuárias. Para ativar o recurso, é preciso acessar o site do projeto, ler as informações e aceitar os termos de uso.

Após a ativação, basta marcar o perfil @codeherbot ao publicar fotos na rede social para que o chatbot de IA monitore a postagem. Se o recurso identificar uma tentativa de manipulação da imagem pelo Grok (IA do X), a foto não será exibida.

A usuária receberá um alerta sobre a tentativa de manipulação, com indicações dos canais oficiais para denúncia e informações sobre as leis e seus direitos.

A ação conversa com o posicionamento do perfume Her Code, que, desde 2023, promove conversas sobre o prazer feminino e violações contra o corpo da mulher. “Nossa iniciativa é para nos posicionarmos cada vez mais como aliados da mulher, avançando na construção de projetos que extrapolam o universo da beleza”, afirma Carolina Carrasco, diretora de Branding e Comunicação de O Boticário.

Desenvolvido pela agência AlmapBBDO, o projeto funciona como um aliado educativo. A campanha multiplataforma inclui um filme com a cantora Marina Sena e conteúdo com Rose Leonel, jornalista que teve imagens íntimas divulgadas sem consentimento no início dos anos 2000.

A campanha também reforça a existência de leis que amparam as vítimas, como a “Lei Rose Leonel”, “Lei Carolina Dieckmann”, “Lei Maria da Penha” e o Marco Civil da Internet.

Outras iniciativas do Grupo Boticário

Para o Dia da Mulher deste ano, o Grupo Boticário ampliou o debate sobre violência contra as mulheres com o canal de WhatsApp “Precisamos Falar”. A iniciativa foi idealizada em parceria com a Bloom Care, uma plataforma digital de saúde feminina.

Durante o mês de março, o canal reuniu médicos, advogados e psicólogos para orientar a sociedade sobre como enfrentar a violência, por meio de conteúdos acessíveis. Dúvidas da comunidade se transformaram em reflexões e ferramentas para ajudar mais pessoas a entender como agir.

Mais de 15 mil pessoas passaram pelo canal, o que mostrou que falar, ouvir e aprender sobre o tema é urgente e necessário.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.