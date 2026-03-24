Barbearias se transformam em espaços de experiência e convivência
Setor com mais de 40 mil negócios aposta em ambientes temáticos e serviços personalizados para atrair público que busca mais que um simples corte
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As barbearias passaram por uma transformação significativa nos últimos anos, deixando de ser apenas um local para corte de cabelo e barba. Muitos estabelecimentos agora apostam em um conceito de experiência, com ambientes temáticos, bebidas e espaços de convivência.
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Em grandes cidades, o movimento se reflete na diversidade de estilos, que vão do visual old school a espaços modernos e sofisticados. A mudança acompanha o perfil do consumidor masculino, que passou a valorizar não só o serviço, mas também o ambiente.
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Com isso, muitas barbearias se tornaram espaços de socialização, onde os clientes permanecem por mais tempo, interagem e aproveitam oportunidades de networking.
Mercado em expansão
O cenário acompanha o crescimento do mercado de beleza. Dados da Associação Brasileira de Franchising (ABF) mostram que o segmento de saúde, beleza e bem-estar cresceu 14,6% em 2025, um dos que mais avançaram no franchising.
O setor de barbearias também segue em alta. Um levantamento da Rentech Digital, plataforma de inteligência de dados, indica que o Brasil já possui mais de 40 mil negócios do tipo em funcionamento, impulsionados pela demanda masculina.
Para o empreendedor e barbeiro Danilo Reis, a transformação reflete uma adaptação às novas expectativas dos clientes. “Hoje muitos homens veem a barbearia como um momento de pausa na rotina. O ambiente, o atendimento e até uma mesa de sinuca ou um chope tornam a visita mais completa”, explica.
Segundo Reis, essa mudança ocorre à medida que os profissionais entendem o perfil de quem frequenta o espaço. A partir disso, a barbearia pode oferecer mais do que o corte, criando um ambiente de troca de ideias e conexões.
Esse modelo atrai homens que valorizam espaços personalizados e momentos de interação. Por isso, é comum encontrar bares integrados, mesas de jogos e eventos temáticos pensados para a permanência dos clientes.
Danilo afirma que a barbearia moderna passou a ocupar também um papel social. “A barbearia sempre foi um lugar de conversa. A diferença é que hoje muitos estabelecimentos passaram a estruturar esse ambiente como parte do atendimento”, conclui.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.