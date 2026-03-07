Talento reconhecido

No fim de semana em que se comemora o Dia Internacional da Mulher temos orgulho de divulgar o trabalho da designer gráfica belo-horizontina, Raquel Amorim Bottaro, que conquistou o segundo lugar na 19ª edição do International Designer Awards, uma das mais relevantes premiações internacionais de design, com o convite Zarifah Nuraya, criado e produzido pela Artes Gráficas Cândida Amorim, de Belo Horizonte, Minas Gerais. O prêmio foi entregue, no dia 8 de fevereiro, em Bangkok, na Tailândia, durante a Bangkok Design Week, evento internacional que reúne criadores de diversas partes do mundo para discutir novas estéticas, técnicas e caminhos do design contemporâneo.



A mineira recebeu o prêmio na categoria Print/Stationery 2025, o projeto se destacou pela abordagem sensorial e pela integração entre técnica, significado e poesia visual. A peça propõe uma experiência que ultrapassa o impresso tradicional, transformando o convite em objeto de presença e memória.

O produto que ganhou a prata entre trabalhos do mundo todo foi o convite e a peça para numerar as mesas para o aniversário de 15 anos de Nicole Arraes, do Pará, de descendência árabe. Ambos em formato de luminária tridimensional, em papel, com iluminação interna. A lanterna para identificar o número pode ser colocada tanto sobre a mesa quanto de forma pendente. O convite tem abertura superior. Ao abrir exala perfume e o convidado retira o convite. Na cerimônia de premiação Raquel foi a única que teve o video de sua peça exibido (video no QR Code).



“O convite parte da crença de que o papel é um espaço de comunicação precisa, presença, memória e impacto. Este projeto nasceu do desejo de criar um objeto que se abrisse no olhar antes de se abrir nas mãos”, afirma Raquel. “Meu trabalho nasce do encontro entre o artesanal, o tecnológico e o sensível. Ver um projeto brasileiro dialogar com o mundo reafirma a importância da nossa pesquisa e da nossa visão de design.”



O começo

A engenheira civil Cândida Amorim se casou cedo e teve duas filhas, não queria trabalhar em obras, e um amigo sugeriu que atuasse na área orçamentária da construção e ajudou a colocá-la nesse mercado. Deu muito certo. Um dia, esse amigo pediu uma ajuda. Uma amiga ia se casar e precisava subscritar os convites. Candida tinha computador e impressora e fez a impressão da subscrição dos convites. A noiva gostou tanto que passou a indicá-la para amigas.



Certo dia, uma noiva a procurou desesperada por que a gráfica havia errado feio os seus convites. A única solução, a princípio, era ir para São Paulo, mas ela ficou sabendo de Cândida, que se solidarizou com a noiva e resolveu o problema de forma rápida e com excelência. A noiva quis pagar pelo serviço, ela não aceitou. Afinal, não era seu trabalho, e sim um favor. A noiva deixou um envelope com o montante que teria gasto se fosse para São Paulo, e a engenheira nem viu. Dias depois encontrou o valor e ficou abismada. Tentou devolver, a moça não aceitou. E foi aí que ela repensou e decidiu mudar de ramo.



Assim nasceu nasceu a Artes Gráficas Cândida Amorim há mais de 30 anos e é referência na produção de convites, papelaria fina e projetos gráficos autorais. Reconhecida pela excelência em técnica e acabamento, a empresa integra processos manuais ao maquinário gráfico de última geração, com pesquisa em materiais e direção de arte voltada à criação de peças especiais e exclusivas. O que pouca gente sabe é que eles possuem máquinas que receberam o “toque” especial de Cândida. Engenheira que é, mexeu daqui e dali para que elas entregassem um “Q” a mais. São os segredos especiais.



Excelência e sensibilidade

Jovem, alegre, simpática, competente, casada, mãe e tímida, muito tímida (ninguém acredita), Raquel Amorim Bottaro cresceu “dentro” da gráfica de sua mãe. E a história das duas se parece muito. Raquel optou por Comércio Exterior, e só foi trabalhar com a mãe para ganhar um dinheirinho para as saídas de fim de semana. Ou seja, para “quebrar um galho”. Mais ou menos como Cândida começou: quebrando o galho de algumas noivas.



Muito observadora, certo dia faltou uma funcionária e, de tanto ouvir os atendimentos, foi substituir. E não parou mais. Concluiu o curso e foi estudar design gráfico, mas afirma que muito do que sabe de estética aprendeu vendo sua mãe trabalhar.



Quando a peça ficou pronta um dos integrantes da sua equipe disse que nunca tinha visto algo parecido em toda sua vida profissional, e que Raquel deveria inscreve-la em algum prêmio. Low profile que é, foi resistente. O marido deu força, mas que fosse no melhor prêmio da categoria. Ela acabou concordando. Se inscreveu aos 45 minutos do segundo tempo, e esqueceu da história. Um dia recebeu um e-mail e achou que era spam, mas, na verdade, era o comunicado de que tinha ganhado.



Raquel gosta de atender o cliente com calma, gosta de conversar, de conhecer a história das pessoas. O convite vencedor nasceu assim. A debutante Nicole e sua família moram em Santarém, e fez muita coisa dos seus 15 anos aqui em Minas, segundo Raquel, “eles vieram olhar alguma coisa aqui e alguém nos indicou. Já estavam com um convite quase fechado lá no Pará, vieram aqui e só ficariam três dias”. Como a decoração não estava fechada, Raquel sugeriu fazer a festa em uma vibe árabe, meio Aladim, e Nicole gostou.



Raquel gostou muito da mãe e da filha e quis criar algo muito bacana para elas, mas tinha só 24 horas. Queria fazer algo tridimensional, tipo lampada do gênio, mas descartou e surgiu o estilo marroquino/árabe. A metade da equipe mergulhou no projeto. No dia seguinte, quando Nicole viu, até chorou.

Raquel vive e respira design e, como toda boa profissional, acompanha e segue os melhores do mundo em sua área. Qual não foi sua surpresa quando, na cerimônia de premiação, recebeu o prêmio das mãos do renomado arquiteto e designer italiano Freddy Curiél, de quem é grande admiradora, fundador da Lapis Bureau, um estúdio de design multidisciplinar conhecido por seu contexto voltado para a pesquisa.



O primeiro lugar ficou com a Universidade de Hong Kong, e o terceiro foi para a empresa chinesa Company Chengdu Easyou Brand Design Co.



“Foi emocionante receber os parabéns de profissionais que admiro e ouvir que ficarão de olho em mim. Um dos mestres disse que eu pensei muito fora da caixa e o que eu fiz foi trabalho de profissional com anos de experiência. Que nunca tinham visto alguém fazer um trabalho em papel tridimensional e multisensorial”, conta. “Mal sabe ele que eu tenho anos de mercado, é que comecei muito cedo. Ele me disse que meu nome está consagrado no design em papelaria do mundo, e que em abril vai me dar uma mentoria.”



É o reconhecimento da competência e criatividade desta mulher, que é frágil e delicada, mas também é forte, competente, criativa, determinada, preparada. Tudo isso vem desde pequena, aprendido com a mãe, que soube ver em uma oportunidade ocasional, um nicho no mercado, se apossou da chance e conquistou um mercado, também com muito trabalho, competência e com um olhar minuscioso aos detalhes.



Claro que passaram por problemas. Quem nunca? Mas como toda mulher arregaçaram as mangas e deram a volta por cima. Hoje, são referência na área e têm como objetivo educar o mercado para que o setor trabalhe cada dia com mais ética e excelência para que todos cresçam juntos e os clientes sejam cada vez mais bem atendidos.

