Caminhos mineiros

A Lez a Lez, marca premium de moda feminina do grupo sulista Lunelli, fez desfile no Palácio das Mangabeiras, na última quarta-feira, apresentando sua coleção outono 2026, intitulada Caminhos. Este cenário foi escolhido porque a nova coleção tem Minas Gerais como inspiração.

Na cartela de cores, tons terrosos e beges evocam fachadas e caminhos históricos de Minas Gerais lez a lez/divulgação



Caminhos apresenta um percurso sensível entre pertencimento, memória e transformação. A partir de uma imersão entre ladeiras de pedra, igrejas barrocas e fachadas coloniais e Ouro Preto, marcadas pelo tempo, a marca construiu uma narrativa que conecta tradição e contemporaneidade com delicadeza e profundidade.



Buscou as características mais tradicionais da região como artesanato em geral, com detaque para o trabalho em pedra sabão e os diferentes tipos de bordados e usou tudo isso em uma releitura trazendo o passado para o presente, com escolhas conscientes de matérias-primas de ponta. Cada peça traduz o diálogo entre herança cultural e um design atemporal, reafirmando o compromisso da marca com uma moda que valoriza tempo, matéria e intenção.



A coleção desfilada no Palácio das Mangabeiras, ao pé da Serra do Curral, reforça a relação direta entre território e processo criativo, traduzindo a identidade feminina e sofisticada da Lez a Lez, que tem loja em BH da franqueada Leila Fernandes.

Estampas feitas à mão lez a lez/divulgação



As modelagens são diversificadas, dinâmicas com modelos que passam pelos fluidos e chegam aos estruturados. Muita alfaiataria com silhuetas alongadas e cortes precisos, e diversos modelos de casacos e trench coats, em tecidos variados, para serem usados como camadas ampliam a variação dos looks. Vestidos com transparência, conjuntos em matérias-primas naturais e nobres, como linho e couro, trazem diversidade para a coleção, ao lado de sarjas marcadas por recortes, aviamentos especiais e bordados autorais.



“A construção da coleção parte desse equilíbrio entre estrutura e leveza. Trabalhamos alfaiataria, tecidos planos, malhas e matérias naturais com atenção à modelagem e ao caimento, criando peças que tenham presença e sejam harmoniosas”, afirma Priscila Martellini Altmayer, head de produto da marca.

A linha em denim é destaque com lavagens variadas, modelos oversize e muito movimento em saias de comprimentos variados, assim como em pantalonas superamplas de estética boho. Jeans e sarjas aparecem com detalhes e bordados reforçando a identidade da coleção.



“No denim, exploramos novas proporções e modelagens mais amplas, trazendo movimento e personalidade às peças sem perder a versatilidade”, destaca Giu Castelo Branco, head de produto de denim.

cartela de cores

Entre os pontos altos da coleção, destacam-se matérias-primas especiais que reafirmam o compromisso com uma moda responsável, como tecidos desenvolvidos com fibra ecológica, que reduzem significativamente o impacto ambiental. Peças em malha com fio de origem renovável e produção consciente reforçam essa diretriz, consolidando uma proposta que une estética e qualidade, com foco na durabilidade das criações.



Na cartela de cores, tons terrosos e beges evocam fachadas e caminhos históricos de Minas Gerais, enquanto dourados envelhecidos remetem aos detalhes do barroco. A presença de tons intensos e vibrantes imprime à paleta composições que transitam naturalmente entre diferentes nuances de sobriedade e sofisticação.



Em Caminhos, a Lez a Lez transforma a inspiração mineira em linguagem contemporânea por meio de estampas feitas à mão que reinterpretam a arquitetura e suas texturas que atravessam o tempo, reafirmando uma estética que honra suas origens e permanece em movimento.



A equipe criativa da Lez a Lez visitou e explorou nossas arquiteturas coloniais, as igrejas barrocas de Ouro Preto e a natureza de Inhotim. Conversou com artistas locais, viu o artesanato de rua e os materiais mais desejados como as pedras e os bordados. Se inspirarou nesses caminhos.



Dessas andanças nasceram as estampas e os motivos dos bordados como palmeiras e coqueiros – que fazem parte do DNA da marca –, flores, grãos de café. A estampa animal print foi criada a partir da mistura de borra de cafés variados, dando uma diversidade de tonalidades, e foi usada em diversos modelos, desde o boho ao longo justo em tule, em uma pegada mais sensual. Outra estampa nessa linha também foi feita com motivos de grãos de café.



Uma cápsula da coleção tem como estampa a vista da cidade de Ouro Preto através de uma janela. “Esta estampa representa o nome da coleção, Caminhos. A cápsula traduz em peças a vivência que os caminhos de Minas percorrem, tradição e contemporaneidade, resgatando o artesanal criando assim uma narrativa que valoriza os caminhos culturais afetivos e estético do estado”, explica Priscila Martellini Altmayer Head da marca.



História

A Lez a Lez, criada há 19 anos, faz parte da Lunelli, gigante têxtil de Santa Catarina, que completa 45 anos de fundação este ano, e conta com parques fabris em diferentes regiões, como nas cidades catarinenses de Jaraguá do Sul, Guaramirim e Corupá, além de fábricas nos estados de São Paulo, Ceará e no Paraguai.



Fundado pelo empresário Cantídio Lunelli – hoje na presidência do Conselho – o grupo tem como CEO Viviane Lunelli, irmã do fundador. Entre as empresas da holding estão a Lunender, a primeira a ser criada que também completa 45 anos; a infantil Alakazoo; a Fico, de surf, licenciada desde 1983; Graphene; a Hangar 33, marca de moda masculina inspirada no universo da aviação e dirigida por Denis Lunelli, irmão de Cantídio e de Viviane, apaixonado por aviação; e a Lunelli Malhas e Tecidos que produz matéria-prima e vende no atacado para grandes marcas como Renner, C&A, Riachuelo etc.

Por último, mas não menos importante, tem a Vila Flor, marca de moda circular, sustentável, uma empresa que recebeu, ano passado o certificado de empresa B, uma das maiores certificações do setor para marcas que tem compromisso com a sustentabilidade. Para se conseguir esta certificação é preciso cumprir uma série de requisitos. Eles conseguiram. Só para o leitor ter uma ideia, p parque fabril da marca tem a produção toda livre de poluição, sem prejudicar o meio ambiente. A Vila Flor utiliza todo material excedente da produção das outras marcas e transforma em peças com preço muito acessível. Vários requisitos para certificar.