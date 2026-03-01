SBT inicia aquecimento da Copa com Galvão FC

Nesta segunda-feira (2), o SBT/Alterosa estreia o programa Galvão FC, comandado por Galvão Bueno, às 22h30, logo após o Programa do Ratinho. A atração chega com forte investimento em marketing e publicidade, aproveitando o ano da Copa do Mundo FIFA 2026, da qual o SBT detém os direitos de transmissão. O programa contará com plateia no estúdio, banda ao vivo - Los Buenos, liderada por Marcelo Marrom - e um time fixo de comentaristas formado por Mauro Beting, Mauro Naves e o ex-jogador Vampeta. A composição reforça o caráter de entretenimento aliado à análise esportiva aprofundada.



Para o mercado publicitário, o Galvão FC já nasce integrado ao pacote comercial da Copa. O SBT e a N Sports anunciaram seis marcas como patrocinadoras oficiais das transmissões: Airbnb, Friboi, McDonald's, Esportes da Sorte, Haleon e Seara. Essas empresas terão presença tanto nos jogos quanto em programas relacionados, incluindo o novo projeto de Galvão, com ativações comerciais e conteúdos especiais. A emissora pretende integrar essas marcas também ao programa, criando ações multiplataforma e ampliando o alcance das campanhas.



A estratégia é posicionar o programa como um aquecimento para a cobertura dos jogos da competição, apoiando-se na imagem de Galvão Bueno como ícone do futebol brasileiro para ampliar o impacto publicitário. O formato híbrido mescla debates, entrevistas e música, com interação direta com a plateia e recursos audiovisuais modernos. Essa proposta dialoga com a linha editorial do SBT, que busca unir informação e entretenimento em sua programação esportiva.



Com a grandeza da competição, que este ano terá novo formato, a estreia de Galvão FC representa um movimento estratégico da emissora. O SBT vem consolidando sua grade esportiva com transmissões da Libertadores e da Champions League e agora amplia sua presença com um programa semanal que serve de plataforma para engajamento do público e das marcas. Pesquisas recentes de audiência indicam que o interesse do público brasileiro por programas esportivos cresce significativamente em anos de Copa, e a presença de Galvão Bueno, narrador histórico de Mundiais, reforça a credibilidade e o apelo da atração.

Os investimentos publicitários previstos para a Copa do Mundo de 2026 já movimentam o mercado global e nacional em proporções históricas. Relatórios de consultorias como a Dentsu apontam que os gastos publicitários mundiais devem crescer 6,3% durante o torneio, impulsionados pela enorme audiência global e pela força das mídias digitais e televisivas. Estima-se que o volume de mídia comprada para a Copa supere US$ 15 bilhões em campanhas globais, considerando TV, streaming, redes sociais e ativações presenciais nos países-sede (EUA, México e Canadá).



O Brasil é apontado como o mercado que mais deve crescer em 2026, com alta projetada de 9,1% nos investimentos publicitários, resultado da combinação entre Copa e eleições. Estima-se que o mercado brasileiro de mídia movimente cerca de R$ 60 bilhões em 2026, com a Copa respondendo por uma fatia significativa desse montante.



Em nível regional, há forte expectativa de crescimento em setores como varejo, telecomunicações e bebidas, especialmente em campanhas voltadas para transmissões locais e ativações em bares, restaurantes e espaços públicos. Relatórios de mercado indicam que promoções ligadas à Copa devem impulsionar vendas de televisores e telas, com previsão de mais de 210 milhões de unidades comercializadas globalmente em 2026, reflexo direto das campanhas regionais e da demanda por tecnologia de ponta.



A TV Alterosa, afiliada do SBT em Minas Gerais, também promete uma programação especial no período esportivo, voltada para o cenário regional. Seu carro-chefe é o Alterosa Esporte, que além da cobertura diária dos principais acontecimentos envolvendo Cruzeiro, Atlético e América, estará presente na Copa junto com o SBT. A bancada e seus convidados irão comentar os jogos, os bastidores e as polêmicas da competição.



Além da TV aberta, a Alterosa disponibiliza sua cobertura esportiva em portais digitais e redes sociais, ampliando o alcance junto ao público jovem. Assim, enquanto o SBT nacional trabalha a Copa do Mundo e outras competições internacionais, a TV Alterosa fortalece sua identidade regional, oferecendo ao público mineiro uma cobertura próxima e detalhada, com seu jeito único de fazer TV.

Briefing

Carol Penido foi promovida a diretora executiva de criação da agência Filadélfia Divulgação

FILADÉLFIA

Carol Penido foi promovida a diretora executiva de criação da agência Filadélfia. Publicitária e diretora de arte de formação, ela já liderava contas importantes, entre elas Banco da Amazônia, Governo de MG e Santa Casa BH.

EXPERIÊNCIA

A nova função fortalece sua parceria com o VP Dan Zecchinelli. Carol atua na agência há quase seis anos, cuidando de grandes marcas, e agora assume papel mais estratégico, apoiando outros diretores de criação. A agência vive fase de expansão para Brasília, Belém e Rio de Janeiro, e a publicitária destaca a importância de oferecer o melhor trabalho criativo aos clientes.

RECONHECIMENTO

Dan Zecchinelli ressalta a energia e criatividade de Carol como inspiração. Ele afirma que o novo cargo evidencia ainda mais sua força como líder, de uma executiva que é vista como um “dínamo” dentro da equipe criativa. Para ele, a promoção simboliza confiança e valorização do talento interno.

EMATER

O livro "Queijos Artesanais de Minas" será lançado nesta segunda, em Belo Horizonte, no escritório central da Emater-MG, reunindo especialistas e apaixonados pela tradição mineira. A obra celebra a diversidade e a riqueza cultural dos queijos artesanais produzidos em Minas Gerais.

LEITURA

A Livraria Leitura lança uma linha exclusiva de produtos que reforça seu DNA cultural. A iniciativa transforma a literatura em ativo de relacionamento com o consumidor, com objetivo de levar o universo dos livros para o cotidiano de forma sensorial e significativa. Assim, a marca amplia sua presença e fortalece seu posicionamento no varejo cultural.

CURADORIA

A coleção nasce de uma curadoria que une design, storytelling e identidade de marca. Os produtos são inspirados em grandes obras, autores e conceitos ligados ao conhecimento. Entre os destaques estão moleskines de Alice, Voltaire e Platão, além de meias literárias. Cada item traduz valores institucionais de forma leve e presente no dia a dia.

CONEXÃO

Com foco na experiência sensorial, a linha inclui perfume de livro e kits exclusivos. Há ecobags de personagens icônicos, marca-textos perfumados e acessórios criativos. O portfólio reforça o vínculo emocional entre público e marca, ampliando engajamento. Segundo Rafael Martinez, Head de Marketing da rede, a estratégia fortalece a diferenciação da Leitura no varejo.