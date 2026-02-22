Único e eterno

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

Depois do grande sucesso do couro croco em uma coleção passada, a mineira Iorane decidiu apostar novamente no material – dessa vez, de forma mais inovadora. A coleção cápsula recém-lançada, intitulada Rare Edition foi toda criada em couro de carneiro nobre.

Textura que simula o couro de avestruz Iorane/divulgação



Por cima do material, foi criada uma textura que simula o couro de avestruz. “Desenvolvemos essa técnica como se fosse de estamparia para trazer a textura desse couro que vem sendo usado por grandes marcas como Hermés e Loro Piana”, explica Gustavo Rabello, diretor-criativo da Iorane.



Apesar do material ser, aparentemente, uma tendência no mercado global, no brasileiro, ele aparece pouco ou quase nada. Justamente por trabalhar com essa pele que passa por um processo tão diferente e que ainda é tão rara de ser vista, a Iorane apostou em modelagens mais tradicionais para as peças. “Eu queria uma interpretação clássica para esse ‘couro de avestruz’. Queria que fosse atemporal, uma roupa que ficasse no armário e passasse por gerações”, completa.



Modelos

Ao todo, foram lançados uma camisa levemente oversized, um trench coat versátil e clássico, e uma calça reta também eterna. Todas as peças foram confeccionadas em três tons: Cognac Ostrich, um bege quente; Noir Ostrich, um preto intenso básico; e Dark Rouge Ostrich, que fica entre o vinho e o roxo, puxado para o jabuticaba.



“Pensamos, além dos modelos, em uma paleta que não fosse datada”, destaca o Gustavo, chamando a atenção também para a versatilidade das peças, que podem compor produções mais sofisticadas – todas em couro, por exemplo – ou mesmo mais descoladas. O próprio ensaio da coleção demonstra a beleza da união desse couro de carneiro com textura de couro de avestruz com o jeans e a malha.



Exclusividade

A Rare Edition é uma coleção limitada, com apenas 50 peças produzidas em cada tom e modelo criados. Segundo o diretor-criativo, isso tem relação com a noção de luxo e exclusividade que querem passar com essas peças, confeccionadas em um material que envolve de fato processos artesanais. “Passei um ano desenvolvendo esse produto. Ele precisa ser a estrela, ele fala por si só”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão da editora

Isabela Teixeira da Costa