Fantasias que cabem no Bolso

O carnaval é uma das expressões culturais mais potentes do país, lembrado por ser um período em que tradição, identidade e criatividade se encontram pelas ruas. Por isso, o que não falta em tudo que é canto, é fantasia, adereço e adorno bonitos e de preços variados.



Quer uma fantasia, mas o dinheiro está curto e não tem habilidades manuais para produzir uma em casa? Não sofra, as principais lojas de departamento lançaram coleções para o feriado de Momo e adereços, e também tem muita loja de rua no centro da cidade com excelentes opções, tudo com um preço que cabe em bolsos de vários tamanhos. É só dar uma circulada por aí.

Coleção Carnaval 2026 C&A Divulgação



Inspirada pela força coletiva, a Riachuelo marca presença em diferentes manifestações do carnaval pelo território nacional por meio do ‘Circuito Incrivelmente Brasil’, iniciativa que traduz a marca em ativações conectadas, reforçando seu posicionamento e sua conexão com a cultura e pluralidade da festa.



Participando de distintos formatos de festa, ritmos e territórios, a marca se inspirou nos carnavais de São Paulo, Rio de Janeiro, Olinda e Salvador, para criar sua coleção pensada para vestir diferentes momentos da folia e para todos os públicos. As peças exploram tendências como franjas, strass, animal print, jeans e transparências, além de modelagens confortáveis e versáteis.



Do bloco ao baile

A C&A acaba de lançar sua nova coleção de carnaval, celebrando o Brasil como potência cultural, criativa e estética. Inspirada em movimentos que reverenciam o passado, dialogam com o presente e projetam um futuro marcado pela identidade nacional, a coleção traduz o espírito da maior festa do mundo em moda democrática, ousada e conectada ao comportamento contemporâneo.



Sob o conceito Do Bloco ao Baile, que acompanha a marca há quatro anos, a coleção nasce ancorada em três grandes pilares culturais: Hype Latino, Ícones BR e Nostalgia. Juntos, eles refletem um momento em que a cultura brasileira ocupa o centro das atenções globais, seja pela música, pela moda ou pela liberdade, reafirmando o Brasil como referência criativa no cenário internacional.



Para traduzir esse conceito em produto, a coleção, que vai do PP ao XGG/50, se desdobra em peças que fazer referências a importantes artistas da história do Brasil com elementos do glam rock, das discotecas dos anos 1970 e do futurismo, reinterpretados com uma energia tropical, característica da estética brasileira. A cartela de cores é vibrante, estampas misturadas, volumes e texturas, que celebram o exagero, o humor e a liberdade de expressão.



Entre as principais tendências da coleção, ganham destaque a estampa de poá e as calças capri, que reforçam o diálogo entre nostalgia e contemporaneidade.



Muito brilho

A Renner apostou no brilho, seja com paetês metalizados, ou tecidos brilhantes como o lamê ou os sintéticos metalizados. Bodies lisos, com babados ou e poás, hot pants com sobre saia de correntes, tops de correntes, paetês ou metalizados, saias, frentes-únicas, vestidos. O que não falta são opções para escolher e brilhar muito na festa de momo.



Exclusiva

Apesar de estarmos falando de sugestões de fansatias populares, nas como mostrar um pouco do luxo, para encantar e ilustrar o que terá de brilho pelas ruas do país. A coleção de carnaval da estilista Erica Rosa, “Carioca da Gema, o carnaval é agora” não fala de fantasia, mas de presença. “Carioca da Gema nasce do Carnaval que acontece longe do cordão de isolamento: da festa improvisada, do corpo suado, do brilho que escorre, da pele marcada de sol”, explica e estilista.



“A coleção entra em cena como extensão do corpo: tecidos leves, transparências, franjas, brilho e cor que acompanham o movimento, a dança, o riso e o excesso. Nada é contido. Nada é tímido. Tudo pulsa. A diversidade aparece como ela é no Rio: real, misturada, alegre e livre. Porque ser carioca da gema não é estética, é atitude”, completa. A coleção destaca maxicolares de resina, as estampas com confetes,costeiros e penachos e a bandeira nacional como padronagem para as sungas masculinas em ano de Copa do Mundo feminina de futebol.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



Formada em Design de Moda pelo Istituto Europeu de Design (IED RIO) com especialização em comunicação e styling no IED Firenze (Itália), Erica leciona moda no IED RIO. Ela traduz propósito e identidade com o toque leve e autêntico da alma carioca. A marca, criada em Copacabana, traz em cada peça a energia icônica da cidade e trabalha com coleções-cápsula que valorizam exclusividade e sustentabilidade.