Assine
overlay
Início Feminino & Masculino
Carnaval

Fantasias que cabem no Bolso

Para fazer bonito no bloquinho não precisa gastar muito, grandes lojas investiram em coleções com preços justos

Publicidade
Carregando...
Isabela Teixeira da costa
Isabela Teixeira da costa
Repórter
08/02/2026 02:00

compartilhe

SIGA
x
Coleção Carnaval 2026 Renner
Coleção Carnaval 2026 Renner crédito: fotos/divulgação

O carnaval é uma das expressões culturais mais potentes do país, lembrado por ser um período em que tradição, identidade e criatividade se encontram pelas ruas. Por isso, o que não falta em tudo que é canto, é fantasia, adereço e adorno bonitos e de preços variados.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover


Quer uma fantasia, mas o dinheiro está curto e não tem habilidades manuais para produzir uma em casa? Não sofra, as principais lojas de departamento lançaram coleções para o feriado de Momo e adereços, e também tem muita loja de rua no centro da cidade com excelentes opções, tudo com um preço que cabe em bolsos de vários tamanhos. É só dar uma circulada por aí.

Coleção Carnaval 2026 C&A
Coleção Carnaval 2026 C&A Divulgação


Inspirada pela força coletiva, a Riachuelo marca presença em diferentes manifestações do carnaval pelo território nacional por meio do ‘Circuito Incrivelmente Brasil’, iniciativa que traduz a marca em ativações conectadas, reforçando seu posicionamento e sua conexão com a cultura e pluralidade da festa.


Participando de distintos formatos de festa, ritmos e territórios, a marca se inspirou nos carnavais de São Paulo, Rio de Janeiro, Olinda e Salvador, para criar sua coleção pensada para vestir diferentes momentos da folia e para todos os públicos. As peças exploram tendências como franjas, strass, animal print, jeans e transparências, além de modelagens confortáveis e versáteis.


Do bloco ao baile

A C&A acaba de lançar sua nova coleção de carnaval, celebrando o Brasil como potência cultural, criativa e estética. Inspirada em movimentos que reverenciam o passado, dialogam com o presente e projetam um futuro marcado pela identidade nacional, a coleção traduz o espírito da maior festa do mundo em moda democrática, ousada e conectada ao comportamento contemporâneo.


Sob o conceito Do Bloco ao Baile, que acompanha a marca há quatro anos, a coleção nasce ancorada em três grandes pilares culturais: Hype Latino, Ícones BR e Nostalgia. Juntos, eles refletem um momento em que a cultura brasileira ocupa o centro das atenções globais, seja pela música, pela moda ou pela liberdade, reafirmando o Brasil como referência criativa no cenário internacional.


Para traduzir esse conceito em produto, a coleção, que vai do PP ao XGG/50, se desdobra em peças que fazer referências a importantes artistas da história do Brasil com elementos do glam rock, das discotecas dos anos 1970 e do futurismo, reinterpretados com uma energia tropical, característica da estética brasileira. A cartela de cores é vibrante, estampas misturadas, volumes e texturas, que celebram o exagero, o humor e a liberdade de expressão.


Entre as principais tendências da coleção, ganham destaque a estampa de poá e as calças capri, que reforçam o diálogo entre nostalgia e contemporaneidade.


Muito brilho

A Renner apostou no brilho, seja com paetês metalizados, ou tecidos brilhantes como o lamê ou os sintéticos metalizados. Bodies lisos, com babados ou e poás, hot pants com sobre saia de correntes, tops de correntes, paetês ou metalizados, saias, frentes-únicas, vestidos. O que não falta são opções para escolher e brilhar muito na festa de momo.


Exclusiva

Apesar de estarmos falando de sugestões de fansatias populares, nas como mostrar um pouco do luxo, para encantar e ilustrar o que terá de brilho pelas ruas do país. A coleção de carnaval da estilista Erica Rosa, “Carioca da Gema, o carnaval é agora” não fala de fantasia, mas de presença. “Carioca da Gema nasce do Carnaval que acontece longe do cordão de isolamento: da festa improvisada, do corpo suado, do brilho que escorre, da pele marcada de sol”, explica e estilista.


“A coleção entra em cena como extensão do corpo: tecidos leves, transparências, franjas, brilho e cor que acompanham o movimento, a dança, o riso e o excesso. Nada é contido. Nada é tímido. Tudo pulsa. A diversidade aparece como ela é no Rio: real, misturada, alegre e livre. Porque ser carioca da gema não é estética, é atitude”, completa. A coleção destaca maxicolares de resina, as estampas com confetes,costeiros e penachos e a bandeira nacional como padronagem para as sungas masculinas em ano de Copa do Mundo feminina de futebol.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia


Formada em Design de Moda pelo Istituto Europeu de Design (IED RIO) com especialização em comunicação e styling no IED Firenze (Itália), Erica leciona moda no IED RIO. Ela traduz propósito e identidade com o toque leve e autêntico da alma carioca. A marca, criada em Copacabana, traz em cada peça a energia icônica da cidade e trabalha com coleções-cápsula que valorizam exclusividade e sustentabilidade. 

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay