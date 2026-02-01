SBT volta à Copa do Mundo com estratégia mais acessível

A bola só começa a rolar em 11 de junho, na maior competição de futebol do mundo. Mas, fora das quatro linhas, a disputa pela Copa do Mundo de 2026 já está acirrada, especialmente no competitivo mercado publicitário. Cada empresa traçou sua estratégia e, após 28 anos longe do evento, o SBT retorna com força total para reconquistar seu espaço no segmento esportivo.



O retorno acontece em parceria com a N Sports, com a transmissão de 32 jogos, incluindo todas as partidas da Seleção Brasileira. A equipe escalada para conduzir as transmissões conta com Galvão Bueno, Tiago Leifert, Mauro Beting, André Hernan, Mauro Naves e Alexandre Pato, trazendo uma mescla de experiência e diversidade. No modelo comercial, o SBT adota uma estratégia clara ao oferecer cotas acessíveis, o que já atraiu seis marcas de destaque: McDonald's, Seara e Friboi, do setor alimentício, além de Airbnb, Esporte da Sorte e Haleon, que já garantiram suas cotas e formam o grupo inicial de patrocinadores.



O projeto multiplataforma para a transmissão une TV aberta e canais por assinatura, no modelo em simulcast, que permiti que o público escolha entre acompanhar os jogos na TV aberta ou na fechada, sempre com a mesma equipe.



O anúncio das primeiras marcas parceiras também marcou um passo importante na estratégia comercial. Marcos Kotait, Diretor Nacional de Negócios Multiplataforma do SBT, destacou a relevância da iniciativa: "A presença dessas primeiras marcas parceiras é mais um enorme passo na realização deste projeto tão grandioso e que já nos enche de orgulho e empolgação para entrega tão significativa, por se tratar da maior vitrine do ano na televisão. Alinhar estes parceiros ao lado de SBT e N Sports, com toda a relevância de uma Copa do Mundo, é também um complemento ao nosso compromisso de levar alegria e produtos de qualidade ao público brasileiro". Segundo ele, há negociações em andamento para ampliar o número de empresas envolvidas.



O entusiasmo é compartilhado pelo co-CEO da N Sports, Edinho Potsch: "Estamos realmente entusiasmados tanto com as marcas que já fecharam conosco como com aquelas que estamos negociando. Essa união de forças, com a credibilidade do Galvão Bueno, estrutura e potência do SBT e com tudo o que oferecemos aqui de entretenimento e linguagem multiplataforma na N Sports, já reconhecidos pelo mercado, tem tudo para ser um sucesso absoluto".



Esse movimento simboliza mais que uma estratégia de negócios: é a retomada de uma tradição iniciada em 1986, que marcou gerações de torcedores. O SBT volta ao cenário da Copa do Mundo quase três décadas de ausência, reforçando sua imagem de emissora popular e democrática. A trajetória começou em 1986, no México, em parceria com a RecordTV, e seguiu com edições marcantes: em 1990, na Itália, com nomes como Sócrates e Telê Santana; em 1994, nos Estados Unidos, quando o Brasil conquistou o tetracampeonato; e em 1998, na França, antes de um hiato de 28 anos.



Além da Copa, o mercado brasileiro está ainda mais aquecido pelas eleições, o que deve pressionar os anunciantes. Nesse contexto, o SBT se apresenta como alternativa estratégica, oferecendo espaço para marcas que buscam relevância sem disputar o terreno das cifras astronômicas.



Por isso, a emissora trabalha para transformar o maior evento esportivo do mundo em uma vitrine democrática, capaz de atrair tanto grandes nomes quanto empresas de médio porte, consolidando sua posição como força competitiva no mercado publicitário da Copa do Mundo.



No cenário internacional, os valores são ainda mais elevados. Patrocinadores oficiais da FIFA, como Coca-Cola, Adidas e Visa, desembolsam cifras que chegam a centenas de milhões de dólares para garantir visibilidade global e exclusividade por categoria. Trata-se de contratos que transcendem fronteiras e exigem ativações locais para justificar o investimento.



Diante de um cenário competitivo e de grandes investimentos, o SBT se destaca pela capacidade de unir tradição, inovação e acessibilidade em sua estratégia publicitária para a Copa do Mundo de 2026. A emissora não apenas retorna com força ao evento, mas reafirma seu compromisso de democratizar o acesso à transmissão esportiva e abrir portas para marcas de todos os portes. Ao apostar em cotas acessíveis e em uma abordagem multiplataforma, o SBT valoriza tanto os grandes patrocinadores quanto empresas emergentes, mostrando que é possível oferecer relevância e alcance sem sacrificar a diversidade de parceiros.

MART MINAS SOCIAL

Em 2026, ao completar 25 anos, o Mart Minas reafirma seu compromisso social, investindo mais de R$ 14 milhões em iniciativas que beneficiaram diretamente mais de 5 milhões de pessoas e 275 instituições em Minas Gerais. Destacam-se o Troco Solidário, com mais de R$ 3 milhões repassados, e ações como eventos de adoção de pets e doações de alimentos.

TROCO SOLIDÁRIO

Os recursos aplicados abrangem programas como o Troco Solidário, leis de incentivo, patrocínios, doações e verba própria, além de parcerias com fornecedores e a comunidade. Entre os resultados, mais de 1.500 animais foram adotados e 382 toneladas de alimentos doadas pelo programa Mesa Brasil, fortalecendo o impacto positivo nas regiões atendidas.

ENCONTRO DO BEM

Para celebrar e fortalecer sua atuação social, o Mart Minas promove, em 2026, o 1º Encontro do Bem, reunindo representantes de instituições parceiras em sua sede, em Belo Horizonte. O evento terá programação de capacitação, networking

e reconhecimento, valorizando quem contribui para a transformação das comunidades onde a rede está presente.

PROVOcAÇÃO

Para o Super Bowl LX, a grande final do soccer americano. a Pepsi aposta em provocação direta à Coca-Cola com a campanha "The Choice": um urso polar em um teste cego de sabor, retomando o clássico Pepsi Challenge. O foco da ação está na Pepsi Zero Sugar, que ganha destaque no evento após o fim do patrocínio ao Halftime Show, marcando o maior investimento em mídia do produto desde 2024.

BRASIL RTD CUP

O The White-Rabbit conquistou quatro prêmios no Brasil RTD Cup, realizado no Mercado de Origem. Destaque para o 1º e 3º lugares na categoria Gin, além do 1º em Frutas Vermelhas e 3º em Tropical. Para Matheus Camargo, fundador da empresa, o reconhecimento reforça a qualidade do trabalho e amplia a visibilidade da marca no cenário nacional de drinks prontos.

ASCENSÃO

O Brasil RTD Cup evidenciou a expansão do setor de bebidas RTD, com 92 drinks de 42 marcas competindo em diversas categorias, como cítrico, tropical, gin e vodka. O evento marca a ascensão dos drinks prontos gourmet, agora valorizados pela padronização e qualidade.