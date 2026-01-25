Já teve uma longa e honesta conversa com Deus?

Neale Donald Walsch narra no seu livro “Conversando com Deus, o diálogo que vai mudar sua vida”, uma conversa travada com Deus e como o leitor pode viver essa transformadora experiência. Walsch conta sobre a certeza que sempre teve: que ele falava com Deus. Direta e pessoalmente. Incontestavelmente. E que Ele respondia às suas perguntas em proporção direta à sua capacidade de compreender. Isto é, Deus o respondia de maneiras e com a linguagem que sabia que o Neale entenderia.



Isso explica o estilo informal do livro e as referências a outras fontes e experiências anteriores do próprio autor. Walsch conta como descobriu que tudo o que já recebeu veio de Deus, reunindo em uma resposta maravilhosa e completa para todas as perguntas que já foram feitas. Em Conversando com Deus, temos acesso a um instigante diálogo sobre os maiores problemas que afligem a humanidade e o autor revela como essa conversa foi – e é – possível.



Ao mesmo tempo profundo e descontraído, esse diálogo terreno e divino se transformou em uma série de enorme sucesso internacional, que foi traduzida para mais de 30 idiomas, vendeu 7,5 milhões de exemplares e ficou mais de noventa semanas na lista dos mais vendidos do New York Times. E a grande mensagem é: Deus fala com todos nós e há sempre o que aprender desta enriquecedora conversa. É o livro ideal para aqueles que gostam de fazer perguntas e realmente querem saber as respostas, que buscam a verdade com o coração sincero, a alma ansiosa e a mente aberta.

Contatos

EQUILÍBRIO ENERGÉTICO – A terapeuta energética Renata Moon aplica diversos tipos de técnicas em seções on-line e presenciais com objetivo de proporcionar para a pessoa equilíbrio mental, emocional, físico e espiritual. O trabalho é feito a partir da leitura intuitiva de arquétipos, que mostra qual o tratamento ideal para cada um. Informações e agendamentos pelo telefone e WhatsApp (31) 98597-8885.

Palestras gratuitas – O IIPC-BH (Instituto de Projeciologia e Conscienciologia) fará palestra gratuita no dia 7 de fevereiro, sobre o tema: Vidas Passadas: Realidade ou Mito? Você admite a possibilidade de a evolução humana estar relacionada com vidas sucessivas em diferentes contextos? Já se perguntou se é possível acessar informações de vivências anteriores? No dia 21, a palestra será “Qual é o seu projeto de vida?”. Dia 28, falará sobre Benefícios da Projeção Consciente. Todas as palestras serão das 16h às 18h, na Av. Contorno, 2090, 9ª andar, Floresta.

MEDITAÇÃO – A professora Maria José Marinho abre nova turma para curso de Meditação. A meditação tem como objetivo acalmar a mente e tranquilizar os pensamentos, serenando as emoções. A meditação aumenta a imunidade, a serotonina, a concentração, a criatividade e energia, a memória, o sentimento de felicidade e de paz etc. Serão seis aulas, uma vez por semana, às terças-feiras, às 9h. Mais informações pelos telefones e WhatsApp (31) 3223-8340/ 99145-7178.

TARÔ E RADIÔNICAS – A terapeuta Rose Ferraz está atendendo com tarô dos anjos, mesa radiônica, limpeza áurica, abertura de caminhos e aconselhamentos. Faz atendimentos on-line e presenciais. Informações e agendamentos: (31) 97509-2732.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

TERAPIAS ENERGÉTICAS – As sessões de terapias energéticas trazem benefícios que ajudam a melhorar a vida em muitos aspectos. Desconfortos emocionais podem causar doenças físicas, é possível sentir dores, ansiedade, medos, crenças limitantes e muitas sensações que causam mal-estar. É um sinal de que é preciso equilibrar a Energia Vital, restaurando autoestima, vitalidade, saúde e bem-estar. A terapeuta Alcéa Romano trabalha com reiki, barras de access, mesa radiônica da sombra ao sol e frequências de luz. Contato (31) 99971-6552.