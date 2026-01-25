Destinos, para o que você precisar

Já dizia minha avó “uma pessoa prevenida vale por duas”. E uma marca prevenida, quanto vale? Na minha opinião, milhões. A paulista Carol Bassi, que já está nas principais capitais do Brasil, criou para a primavera verão 25 e para o alto verão 2026 a coleção Destinos. Foi criada a partir de diferentes entradas, cada uma associada a um destino desejado ao redor do mundo.



Destinos foi pensada para acompanhar a mulher moderna em suas viagens ao longo da estação, e traduz o DNA clássico, sofisticado e atemporal da marca por meio de um mix de peças versáteis que transitam com naturalidade entre diferentes cenários, unindo funcionalidade, elegância e estilo. Cada drop se inspirou no verão em uma parte do mundo.

A linha se destaca com cores suaves e modelagens fluidas Carol Bassi/divulgação



Como é feito já, há alguns anos, em todo setor, o primeiro drop foi lançado ano passado, e teve como inspiração a Riviera Francesa e destaca a temática navy, com uma paleta que passeia por tons de off-white, azul-marinho e a tradicional padronagem de listras, traduzindo um verão elegante e atemporal.

Já o High Summer II, lançado no mês passado, encontra no Brasil sua principal referência, celebrando a energia solar e tropical do país. A linha se destaca por estampas exclusivas, cores suaves e modelagens fluidas, que evocam leveza, frescor e feminilidade, com propostas ideais para dias quentes, ocasiões ao ar livre e momentos de descontração com sofisticação.

A linha se destaca por estampas exclusivas Carol Bassi/divulgação

Na sequência, a coleção Resort I, lançada no início deste mês, desembarca em Miami, trazendo uma leitura contemporânea do verão urbano. Inspirada na arquitetura art déco e no lifestyle vibrante da cidade, a proposta aposta em tons claros, prints luminosos e shapes descomplicados, resultando em produções modernas, fresh e alinhadas ao ritmo da estação.

Encerrando a temporada, a coleção Resort II, chegará em fevereiro, tem como destino a Itália e o charme atemporal da La Dolce Vita. Com uma proposta mais sofisticada, a linha valoriza texturas nobres, florais em jacquard e uma paleta elegante, traduzindo a beleza, a sensualidade e o prazer de viver característicos do verão italiano.

Quer coisa melhor que essa? Para quem não sabe, a Carol Bassi tem, o ano todo, paralelamente à coleção principal, uma coleção atual para o hemisfério norte, para atender as clientes que pretendem viajar para um país que está com clima contrário ao do nosso país. Então, quado aqui eles lançam o verão, esta coleção é de alto inverno, com peças que atendem , inclusive, quem vai enfrentar neve e esquiar. Quantas vezes você ficou rodando lojas em busca de peças para atender suas necessidades de viagens para locais de clima contrário, ou pelo menos um pouco diferente do que fazia por aqui? Fica a dica. n

