Partners amplia presença nacional com novas contas

Em mais um passo estratégico para consolidar sua presença no cenário nacional, a agência Partners Comunicação inicia 2026 com a conquista de quatro novas contas públicas de grande relevância. Entre elas, destaca-se a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), cuja licitação foi uma das mais disputadas do setor e colocou a empresa frente a frente com dois dos maiores players da comunicação brasileira. A vitória reforça a expertise e a competitividade da Partners, que já havia conduzido a comunicação institucional da ANS em momentos decisivos, como durante a pandemia de Covid-19 e na transição de governo, entre 2019 e setembro do ano passado.



Além da ANS, a agência passa a atuar na gestão da comunicação de crise da Petrobras, considerada uma das companhias mais estratégicas e expostas do país, com forte impacto na economia e na política nacional. Em Brasília, a Partners assume a comunicação digital da Ebserh, empresa pública vinculada ao Ministério da Educação que administra a maior rede de hospitais universitários federais do Brasil, responsável por integrar ensino, pesquisa e assistência médica em dezenas de unidades espalhadas pelo território nacional. Já em São Paulo, a Fundação Florestal escolheu a agência para conduzir sua comunicação corporativa, reforçando políticas de preservação ambiental e gestão de unidades de conservação em um estado que concentra importantes biomas e parques naturais.



Para o CEO da Partners, Estevan Paiva, as conquistas representam um marco no processo de expansão do grupo. "Continuando a expansão nacional, a Partners consolida sua atuação em diferentes frentes da comunicação pública e institucional, ampliando sua presença em áreas estratégicas e de alta complexidade", afirma.



Segundo ele, o movimento evidencia a visão da empresa de oferecer soluções robustas e integradas para instituições que lidam diretamente com temas sensíveis e de grande impacto social. "Essas conquistas reforçam nossa visão de oferecer soluções robustas e integradas para instituições que lidam diretamente com temas sensíveis e de grande impacto para a sociedade", destaca.



Considerada hoje a maior agência de comunicação corporativa de Minas Gerais e uma das principais do país, a Partners fortalece seu posicionamento ao reunir em seu portfólio clientes de setores como saúde, energia, meio ambiente e gestão hospitalar. Essa diversidade de atuação confirma a especialização da empresa em comunicação pública e institucional de alta complexidade, com experiência em cenários regulatórios e estratégicos que exigem respostas rápidas e consistentes.



O ano de 2026 marcou a consolidação de uma estratégia de expansão nacional, iniciada com a aquisição da agência criativa Lápis Raro em outubro de 2025. A incorporação trouxe ao grupo um portfólio integrado que une comunicação corporativa e criatividade publicitária, além de ampliar o quadro de colaboradores para mais de 500 profissionais distribuídos em escritórios de diferentes estados. Com essa estrutura, a Partners projeta superar a marca de R$ 100 milhões em faturamento até o fim do ano, consolidando-se entre os maiores grupos de comunicação do Brasil.



Fundado em 1994, o Grupo Partners construiu uma trajetória sólida no mercado mineiro e hoje se apresenta como referência nacional. Seu portfólio inclui serviços de comunicação digital, assessoria de imprensa, relações públicas, análise de dados e inteligência artificial, com empresas como Lebbe, Corp, Buscar ID e participação na Mention. A atuação do grupo permanece pautada por valores como propósito, ética e inovação, buscando fortalecer relações com clientes e parceiros e oferecer soluções integradas para desafios de alta complexidade.



Com a chegada de novas contas estratégicas e a incorporação da Lápis Raro, o Grupo Partners inicia 2026 em ritmo acelerado, ampliando sua presença em setores decisivos para o país e reafirmando sua posição como protagonista no mercado brasileiro de comunicação.

Briefing

FUTEBOL BILIONÁRIO

Pelo segundo ano consecutivo, o

Flamengo figura entre os 30 times com maior faturamento do futebol mundial.

O relatório da Deloitte Football Money League coloca o Rubro-Negro na 29ª posição da temporada 2024/25, com receitas de 202,7 milhões de euros

(R$ 1,26 bilhões).

EVOLUÇÃO

Na edição anterior, o Flamengo havia aparecido em 30º lugar, com 198,2 milhões de ouros. A manutenção no ranking evidencia não apenas estabilidade, mas também crescimento das receitas. O desempenho reforça a força do clube fora das quatro linhas.

Mercado globalem expansão

A temporada 2024/25 registrou recorde histórico: os 20 clubes mais ricos somaram 12,4 bilhões de euros, alta de 11%. O Real Madrid manteve a liderança, ultrapassando 1,1 bilhão de euros em faturamento, com 594 milhões de euros apenas em receitas comerciais. Barcelona (974,8 milhões de euros), Bayern de Munique (860,6 milhões), Paris Saint-Germain (837 milhões) e Liverpool (836,1 milhões) completam o Top 5.

NO BRASIL

Além do Flamengo, no futebol nacional, a temporada/2025 impulsionou também os cofres de Fluminense, Palmeiras e Botafogo, todos protagonistas no Mundial de Clubes. O Corinthians, campeão da Copa do Brasil, aparece em quinto lugar no ranking nacional de arrecadação.

recorde

Somados, os clubes brasileiros ultrapassaram R$ 2 bilhões em premiações em 2025, distribuídos entre 146 equipes das Séries A a D e regionais. A dupla mineira aparece com o Cruzeiro em 8º lugar (R$ 69,4) e o Atlético em

10º (R$ 65,3 milhões).

CULTURA

A Gerdau patrocina o estande temporário do Queijo Minas Artesanal no Aeroporto Internacional de Confins, iniciativa que integra ação do Centro de Referência do Queijo Artesanal (CRQA), dentro de

um processo de valorização da

cultura mineira.

HISTÓRIA

O espaço fica aberto público até o fim de fevereiro, com informações sobre a história, os modos de fazer e as regiões produtoras do queijo, reconhecido pela Unesco em 2024 como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. No Dia Mundial do Queijo, produtores artesanais mineiros participam da programação, ampliando o contato com a diversidade e excelência dos queijos do estado.