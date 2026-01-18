Assine
High on love

O capítulo final da coleção de primavera verão 2026 da Cris Barros, é um convite para viver o calor com frescor, suavidade e beleza

Isabela Teixeira da costa
Repórter
18/01/2026 02:00

Coleção spring summer Resort 26 da Cris Barros
Coleção spring summer Resort 26 da Cris Barros crédito: Cris Barros/divulgação

O último drop da coleção spring summer Resort 26 da Cris Barros, propõe vestir os dias mais quentes do ano com mais liberdade. Pensada para acompanhar diferentes ritmos, combina conforto, fluidez e a delicadeza dos acabamentos manuais. A inspiração vem daquilo que torna o verão especial: momentos simples que se transformam em alegria quando vividos com leveza. O ato de se vestir torna um respiro.
A cartela de cores traduz com perfeição a sensação e o sentimento que a marca deseja passar: branco, creme e off-white que iluminam a pele e trazem suavidade ao visual. Tons amanteigados e pêssego para acompanhar o pôr do sol, e azuis leves para refrescar. Terracota e marrom para conectar à natureza, vermelho e fúcsia para trazer energia.

Segundo a equipe de criação, “as modelagens foram desenvolvidas para garantir liberdade de movimento e caimento impecável ao longo do dia. Vestidos longos e midi trazem pregas, recortes e volumes planejados para valorizar a silhueta e acompanhar a movimentação do corpo. Mangas vazadas e decotes equilibram ventilação e elegância, proporcionando conforto em altas temperaturas. Na alfaiataria, cortes precisos combinam com tecidos fluidos que se adaptam às diferentes rotinas do verão, dando um caimento elegante e movimento confortável, sem abrir mão da qualidade.”
Os detalhes handmade e os acabamentos manuais traduzem o cuidado da marca com aquilo que se sente no toque. Drapeados e plissados acompanham o movimento do corpo, rendas delicadas e bordados valorizam as peças diversificando as composições.

A cartela de cores traduz com perfeição a sensação e o sentimento que a marca deseja passar
A cartela de cores traduz com perfeição a sensação e o sentimento que a marca deseja passar Cris Barros/divulgação

As estampas exclusivas apresentam temas como os florais, que aparecem em duas leituras possíveis: mais intensos sobre fundos escuros, ou suaves e luminosos quando aplicados a bases claras, acompanhando o humor da estação. O listrado náutico, em marinho e branco, em uma releitura mais moderno do clássico, trazendo leveza ao tema. Nas peças em tecido liso, é a própria construção que se destaca com texturas e volumes delicados que acompanham a modelagem com naturalidade e elegância, e alguns acesssórios, como o cinto Liana, complementam o look com trançado artesanal.

