(Re)começar exige uma boa dose de coragem

Uma das coisas mais importantes e ao mesmo tempo mais difíceis da vida é o perdão. Uma atitude que é um mandamento de Jesus e que a maioria das pessoas não consegue obedecer, porque a mágoa, a raiva e a amargura impedem. O que pouca gente consegue entender é que o perdão não envolve sentimento, é uma atitude, uma decisão.



A escritora Camilla Bastos, teóloga e missionária sabe disso muito bem e para ajudar os jovens a entender e praticar o perdão escreveu o livro de ficção cristã "O sol nunca se põe", que mostra que ainda existe esperança em meio às adversidades da vida.



A autora conta a estória de Olívia, uma adolescente que sempre achou que o passado não a incomodaria se ela o ignorasse. Mas prestes a completar dezessete anos, a jovem aceita passar as férias em Nova York com o pai que não vê há mais de uma década. A viagem, que começa desconfortável e temerosa, vira uma oportunidade inesperada de se reconectar com suas raízes e com a fé, quando a menina chega à cidade cheia de memórias e conversas adiadas.



A protagonista se hospeda na casa de Thomas, pai ausente que tenta reconstruir laços com a filha, e Bárbara, a avó que a acolhe desde o primeiro instante. Lá, a garota descobre que amadurecer envolve lidar com os próprios medos e revisitar dores antigas. Nesse reencontro repleto de incertezas e mágoas, ela fica em conflito entre o perdão e o ressentimento, porque a distância deixou marcas profundas e o tempo não pode apagar todos os sentimentos ruins.



Com a ajuda de novos amigos, e de Noah, entregador de comida dono de um sorriso encantador, Olívia percebe que a escuridão pode ser apenas uma questão de perspectiva. E, ao contrário do que pensava, o sol nunca se põe, assim como a presença iluminada do Criador. Entre conversas inesperadas, desconfortos e pequenas descobertas, a adolescente entende que fé, esperança e o amor de Deus são as bases fundamentais para perdoar e manter forte relações.



Por meio de uma escrita emocionante e capítulos que iniciam com letras de músicas antigas da cantora Taylor Swift, Camilla constrói um romance que une elementos da ficção cristã a toques de comédias românticas jovens — slow burn, segundas chances, reconciliação, propósito e cura emocional. O sol nunca se põe é uma mensagem para os leitores da nova geração: a fé pode ser vivida no cotidiano, no improviso das relações, no desconforto dos diálogos difíceis e nos pequenos gestos.

