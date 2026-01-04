Filadélfia inicia 2026 em alta após ano histórico em 2025

Esatdo

A agência Filadélfia inicia novo ciclo em estágio de excelência. Reconhecida nacionalmente no mercado publicitário, a empresa está preparada para colher os resultados das conquistas de 2025 e enfrentar os desafios estratégicos de 2026. Com crescimento expressivo de 60% e a inauguração de três novas unidades, a Filadélfia encerrou o ano com o melhor desempenho de sua história, consolidando sua expansão nacional por meio de grandes contas, prêmios internacionais e a mudança para uma nova sede.

Simultaneamente às campanhas nacionais e troféus em festivais como o El Ojo e o PPA da Globo, a Filadélfia passou a operar também em Brasília, Rio de Janeiro e Belém, ampliando seu portfólio e diversificando o atendimento com clientes de diferentes setores - do público ao agronegócio - reafirmando a força da criatividade mineira no cenário brasileiro.



Impulsionada pela conquista de novas contas e pela execução de projetos de alta relevância para marcas como Banco da Amazônia, Minas Tênis Clube e Governo de Minas, a equipe da agência conta atualmente com 120 profissionais. A empresa projeta um 2026 de crescimento sustentável, apostando na parceria estratégica com clientes diante de um calendário atípico e de grande marcado pela Copa do Mundo e pelas eleições.



O desempenho histórico é refletido em números: o crescimento de mais de 60% em relação a 2024 decorre da chegada de novos clientes como Banco da Amazônia, Ministério das Comunicações, Prefeitura de Duque de Caxias, FIEMG, Grupo MIP, Marluvas, SESC/SENAC, entre outros.



A agência realizou dezenas de projetos, como a nova plataforma digital do Minas Tênis Clube, blogs e hotsites para Samarco, Faculdade Santa Casa e Acordo de Reparação de Brumadinho, além do reposicionamento da Fundação Torino. O time Filadélfia também comemora conquistas em prêmios nacionais e internacionais de destaque, como Clube de Criação, PPA da Globo, FIAP e El Ojo de Iberoamérica.



Ao longo da temporada, enquanto mudava para sua nova sede no Edifício Concórdia, em Nova Lima, grandes campanhas de sucesso foram lançadas. Entre as mais marcantes estão: "Cidade do Sim" e "Repórter BH" (Prefeitura de Belo Horizonte); "Vai Aprender" e "Aqui o Trem Prospera" (Governo de Minas); "Caminhos para Minas Crescer" (CODEMGE); "LeoZap" (SuperFrango); "Call to no Action" (UniBH); "Centro de Autismo" (Santa Casa BH); e "Praia Clube" (Batatas Bem Brasil).



O CEO da agência, Rodrigo Rocha, entende o sucesso como consequência do trabalho coletivo. Com números impressionantes, especialmente no cenário nacional, o ano histórico é motivo de orgulho e honra para todos.



"2025 foi o melhor ano de nossa história. Não chega a ser uma surpresa, pois trabalhamos duro para essas conquistas, mas posso dizer que é uma trajetória que orgulha toda a equipe", comenta Rodrigo.

"O mercado de Minas Gerais, por sua relevância e pela qualidade de seus profissionais, merece voltar a ter protagonismo nacional. É com muita satisfação que estamos contribuindo para que isso aconteça, com brilho criativo e relevância nos negócios", continua.



Com tamanha relevância no ano que terminou, não é difícil supor que 2026 será de novas conquistas. Rodrigo Rocha espera colher frutos, mas ressalta que será uma temporada diferente, de grandes desafios, que exigirá novamente grande esforço de todos:



"Em 2026, além dos desafios 'corriqueiros', teremos um ano agitado por eventos como a Copa do Mundo e as Eleições, que vão mexer com todo o país. Assim, torna-se ainda mais necessário para as marcas terem parceiros estratégicos de marketing e comunicação. Por isso, estamos otimistas com o próximo ciclo. Foram muitas sementes plantadas neste ano que podem brotar ano que vem, continuando um crescimento sustentável para a empresa e relevante para o mercado", conclui Rodrigo.

briefing

EXPANSÃO ESPORTIVA

No ano da Copa do Mundo, o SBT/Alterosa ampliará sua cobertura esportiva, expandido sua cobertura de grandes competições internacionais. A emissora investirá em boletins, análises e conteúdos sobre torneios nacionais e internacionais. A grade esportiva será reformulada para fortalecer a presença do futebol na programação.

GRADE

O movimento inclui novidades em programas já consolidados, como o Arena SBT. O programa retorna às noites de segunda-feira com novos quadros e identidade visual. O SBT Sports permanece aos domingos, mantendo sua tradição na cobertura esportiva.

DIGITAL

A estratégia ganha força com a Copa do Mundo da FIFA 2026 e outros torneios. A emissora promete cobertura contínua e aprofundada das principais competições globais. Também reforça sua atuação

digital, com conteúdos exclusivos para plataformas online.

LEITURA

A nova campanha Livraria Leitura, criada pela agência ORO, com o tema "Muito mais que um volta às aulas", é inspirada no universo Disney, aposta em diversão e praticidade como posicionamento da marca. O conceito visual também se conecta à tendência "Papelaria Fofa", cheia de cores e nostalgia.

MÍDIAS

A comunicação está presente em rádio, mídia impressa, OOH, TV, web e até cinema. No cinema, clientes que apresentarem ingresso de sessões com o comercial ganham brindes exclusivos. A estratégia une entretenimento e benefício imediato para fortalecer a relação com consumidores.

BRINDES

Em parceria com Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e Simpsons, há promoções especiais com os clientes concorrendo a tablets mediante cadastro do cupom fiscal no site.

Já nas compras acima de R$350, o cliente ganha uma ecobag licenciada, com quatro

modelos disponíveis.

KOMUH

Após superar mais de 70 agências, a Komuh foi escolhida pela Drogaria Araujo. A decisão reforça a diversidade do mercado publicitário mineiro e inicia novo ciclo estratégico. O edital priorizou empresas locais, valorizando a identidade cultural de Minas Gerais.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

AFETIVIDADE

A Komuh destacou-se pelo alinhamento com os valores da Araujo e sua memória afetiva.

O trabalho envolve comunicação próxima, respeitando a história e acompanhando o cliente em todos os canais. A proposta une crescimento, profundidade emocional e proximidade com o público mineiro.

