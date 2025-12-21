Assine
Isabela Teixeira da costa
Repórter
21/12/2025 04:00

Le Lis Casa entra no clima do Natal
Le Lis Casa entra no clima do Natal crédito: Divulgação

A Le Lis Casa entra no clima do Natal com uma seleção de presentes que traduzem a leveza e o espírito vibrante do verão. A aposta é em peças de decoração, jogos e acessórios de mesa, além de itens da sua linha de aromas que elevam o bem-estar. Destaque para os kits de viagens e para as fragrâncias Alecrim e Figo, que chegam em embalagens especiais de fim de ano criadas pelo designer
Julián Manfredi.

Usaflex
Usaflex Divulgação

Conforto no Natal

Comemorações natalinas são uma delícia, e melhor ainda é estar elegante e confortável ao mesmo tempo. Pensando nesse período em que a vida pede delicadeza e presença, a Usaflex preparou um guia especial de presenteáveis para a temporada. A seleção reúne modelos pensados para diferentes estilos de vida das mulheres que não abrem mão do conforto no dia a dia e se iluminam nos momentos de festa.

Neste Natal, a Aramis propõe uma mudança
Neste Natal, a Aramis propõe uma mudança Divulgação

Saia da rotina

Você é daqueles que parece ter apenas uma roupa? Conhece alguém assim? Neste Natal, a Aramis propõe uma mudança total, sair da mesmisse e explorar novos territórios. Para isso, a coleção de fim de ano foi desenvolvida com apoio de ferramentas de inteligência artificial. O resultado atualizar o guarda-roupa sem mudar quem você é, mas elevar e complementar as peças que já ama: aquelas que fazem parte de sua rotina, mas que merecem novos aliados para acompanhar seu ritmo, sua estética e sua evolução. Ouse, vale a pena.

Tópicos relacionados:

frescor

