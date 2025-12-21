Depois do sucesso de A Vida é Um Presente, que já ultrapassou 9 mil exemplares vendidos, a jornalista, apresentadora, e agora atriz Rita Batista retorna lança A Vida é Um Presente 2. A nova obra é um convite para se conectar com o sagrado que habita cada indivíduo, um mergulho profundo em mantras, decretos e afirmações que estimulam o autoconhecimento, o perdão, a gratidão e a criação consciente da própria realidade.



Com linguagem acolhedora e inspiradora, Rita amplia os conceitos apresentados no primeiro volume e compartilha textos milenares, técnicas de meditação e atividades práticas que ajudam o público leitor a desenvolver a habilidade de cocriar junto ao Universo a vida que deseja. Esse novo volume amplia as possibilidades de reconexão consigo que a obra anterior contempla ao trazer novas frases afirmativas, salmos e decretos, que reúnem sabedoria ancestral e ferramentas contemporâneas de desenvolvimento pessoal. Além disso, no fim dos textos a autora ainda disponibiliza exercícios práticos que podem ser praticados no dia a dia, estimulando o perdão, a permissão e a projeção.



“Eu sempre acreditei no poder dos mestres ascensionados e suas práticas espirituais. Os mantras fazem parte da minha rotina diariamente, comecei 2025 clamando para o universo, mantrando “uma coisa muito boa vai acontecer comigo hoje, uma coisa muito boa vai acontecer através de mim hoje” e desde então tem acontecido, funciona mesmo. As portas estão se abrindo no tempo certo, as minhas metas estão sendo ultrapassadas. É o poder do pensamento, é acreditar”, compartilha Rita.



O poder do pensamento e a fé são inclusive embasados em estudos científicos. Pesquisas na Psychological Reports (2012) confirmaram que mantras ajudam a manter o foco e reduzem a dispersão mental, funcionando como uma âncora de atenção, semelhante à respiração na meditação mindfulness.

Isso é especialmente útil para pessoas com TDAH, sobrecarga mental ou transtornos de ansiedade, como é o caso de Rita e que revela como seus rituais de mantras a ajudam a desacelerar da rotina corrida. “O mantra me ajuda para tudo. É o momento em que eu me desconecto do mundo externo.

Pela manhã reservo um tempo para praticar, pego meu caderninho, reviso minhas anotações, faço outras, ouço meus mestres e faço meus exercícios. Começo o dia equilibrando o corpo e a mente. A noite também quando me recolho, finalizo o meu dia agradecendo, reforçando meus pedidos e tem ajudado muito a me reconectar, a desacelerar no momento certo”, declara a autora.