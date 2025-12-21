Sinapro reelege presidente e empossa nova diretoria

O Sindicato das Agências de Propaganda do Estado de Minas Gerais (Sinapro-MG) promoveu almoço para apresentar a nova diretoria do triênio 2026/2028. Na oportunidade, o presidente reeleito, Gustavo Faria, deu posse aos diretores, apresentou o balanço da sua atual gestão e anunciou os planos para o ano de 2026.



SINAPRO-MG e FENAPRO formam agora o Sistema Nacional das Agências de Propaganda. A entidade passa a se chamar Sistema Nacional das Agências de Propaganda - Capítulo MG. Segundo Gustavo Faria, "a mudança é porque evoluímos, com mais integração, mais relevância nacional com articulação e mobilização regional, e que vai fortalecer cada vez mais todos os mercados". "Minas Gerais tem cerca de 300 agências ativas, com geração de mais de 6.000 empregos, com um faturamento neste ano de 1,85 bilhão de reais e previsão de atingir a casa dos dois bilhões no próximo ano", afirmou.



O presidente fez um balanço das ações nos últimos três anos, com destaques para os eventos promovidos, tais como o Road Show, Transforma, Identidades e Cannes Lions, e que continuarão em 2026. Outra boa notícia é o Prêmio Minas de Comunicação, que vai premiar os melhores da propaganda mineira.



Outra ação importante, de acordo com Gustavo, é incentivar o empresariado mineiro a investir nas agências locais. E citou o exemplo da Drogaria Araújo, uma gigante do varejo, que informou recentemente que vai contratar uma agência mineira. "Isso mostra que a empresa reconhece a capacidade das agências mineiras em fazer comunicação. O Sinapro trabalha intensamente com as grandes marcas, com o objetivo de contratarem as nossas agências", finalizou.



O Sinapro pretende trazer uma unidade regional da Associação Brasileira dos Anunciantes - ABA, que representa todos os anunciantes do Brasil. "Essa unidade regional será importante para que os nossos anunciantes possam conversar primeiro com o mercado mineiro, para fortalecer a identidade da nossa propaganda".



Para finalizar, Gustavo Faria disse que Minas Gerais precisa ter representantes políticos defendendo as causas do mercado da propaganda. "Precisamos criar a Bancada da Comunicação na Assembleia Legislativa e no Congresso Nacional, o que é essencial para que nossas vozes sejam ouvidas na defesa dos interesses da publicidade mineira".

Nova diretoria

Diretor-Presidente: Gustavo Garcia de Faria

Vice-Presidente: Ricardo Melillo Ribeiro Filho

Diretora-secretária: Sylvia Alves Pina

Diretor-Tesoureiro: Juliano Torres Sales

Diretor de Assuntos Institucionais: André

Vidigal Cavalcanti de Lacerda

Diretor de Relações Externas: Luís Gustavo

Campos Leão

Conselho Fiscal: Adriano Buldrini de Souza,

Tiago de Oliveira Fonseca e Joelma

Matos de Medeiros.

Suplentes: Anderson França Campos,

Rodrigo Magalhães e Valéria Alves Gomes.

Briefing

SPRINT NATALINO

O Natal chegou! Agora é aquela correria de última hora. O consumidor, em seu sprint final, busca o presente que caiba em seu orçamento, enquanto as promoções pontuações oferecem brindes e sorteios que vão desde pequenas lembranças

aos sofisticados carros.

COMPARTILHAMENTO

O comércio brasileiro faturamento de R$ 72,71 bilhões, 2,1% maior que 2024. Pesquisa da CNDL/SPC Brasil estima até R$ 84,9 bilhões movimentados, com cerca de 124 milhões de consumidores. Em Minas Gerais, o comércio deve movimentar R$ 6,4 bilhões (crescimento de 6,7%), segundo a FCDL-MG. E, em Belo Horizonte, a CDL/BH projeta faturamento de R$ 2,55 bilhões em dezembro de 2025, alta de 0,9% em relação ao ano anterior.

ITAÚPOWER

O ItaúPower Shopping, por exemplo lança a campanha de Natal "Vila Mágica do Noel" para fortalecer sua marca e impulsionar resultados. O destaque é o sorteio de um carro híbrido Omoda & Jaecoo J7, reforçando seu posicionamento inovador. Além disso, clientes concorrem a uma joia exclusiva como brinde. A iniciativa promete movimentar o shopping

neste fim de ano.

RECONHECIMENTO

Pedro Torres, diretor global da Gerdau, foi eleito TOP CMO 2025 pela Elite Infomoney. A premiação reconhece líderes que promovem inovação e geração de valor à sociedade, destacando a atuação estratégica de Torres na comunicação integrada da empresa. O diretor atribui o reconhecimento à força do time e à comunicação alinhada ao propósito da empresa.

ÁRVORE REESTRUTURADA

A Árvore - Laboratório de Comunicação inicia, em 2026, uma nova fase marcada pela criação de um grupo de empresas de comunicação e pela ampliação de suas frentes de atuação. O movimento consolida a trajetória da agência e responde à evolução do mercado. A proposta é oferecer soluções mais especializadas, integradas e orientadas aos desafios dos negócios.

LIDERANÇA

Como parte da reestruturação, o fundador Rafael Araújo deixa a posição de CEO para focar no desenvolvimento de novos negócios, permanecendo como sócio e atuando de forma técnica e consultiva. A liderança executiva passa a ser conduzida por Fabrício Santos, que assume como CEO. O objetivo é fortalecer a presença da agência e ampliar sua capacidade de inovação.

RECONHECIMENTO

Fundada há 17 anos, em Belo Horizonte, a Árvore atua em projetos em todo o país e atende organizações de diversos setores. A agência foi eleita a mais admirada da Região Sudeste pelo Prêmio Mega Brasil por três anos consecutivos (2023, 2024 e 2025). O time societário inclui Manoela Bessa, Janaína Magalhães, Patrícia Campos e Chris Vinti.