Cuidado com os detalhes

Flores, guardanapos, jogos americanos ou toalhas, pratos, talheres, taças, porta-guardanapos… São tantos os elementos que devem ornar uma mesa que pode parecer – e muitas vezes é mesmo – um grande desafio produzir uma ceia inesquecível, tanto em termos de sabor quanto de beleza.

Por isso, nesta edição, trazemos inspirações feitas por profissionais que se dedicam à arte de receber e de encantar pela mesa. Confira algumas sugestões de cores, misturas de texturas e estampas, itens decorativos, flores e louças.

Arranjos

As flores trazem sempre um toque feminino e romântico para uma mesa. Para quem opta por seguir um estilo mais delicado e tradicional, arranjos como o de tulipas vermelhas montado pela stylist Ticha Ribeiro, da Ma Perle, são ideais. Além proporcionarem uma mesa mais clean o arranjo fica requintado.

Uma produção mais moderna pode pedir flores mais “pesadas”, e em menor quantidade. Raquel Guerra, da Marble Design, apostou em proteas dispostas, em um canto da mesa em um vaso e no outro apenas posicionadas na toalha. O resultado é elegante, mas descolado.



Os arranjos de centro de mesa, mais volumosos e exuberantes, também são uma opção clássica que pode contar com toques de inovação. Com folhas e frutinhas vermelhas, com flores em diferentes alturas, musgos, pinhas, galhos e o que mais a imaginação mandar. Só é preciso tomar muito cuidado para que ele não fique muito alto para não atrapalhar a conversação entre as pessoas, afinal, a confraternização e a união são o ponto alta deste encontro.

Sem se prender

Ticha Ribeiro conta que na Ma Perle eles seguem a filosofia de apostar em itens que podem ser usados no Natal ou em qualquer época do ano. “Nós estimulamos os clientes a fazerem um styling da mesa, mesclando coleções diversas com elementos natalinos que podem ser adicionados às mesas”.

E o que a gente observa em grande parte das mesas é justamente isso. Os jogos americanos, guardanapos e louças são perfeitos para serem usados em qualquer época do ano. O toque natalino chega por meio de doces temáticos ou comidinhas tipicamente ligadas ao Natal.



Maxi ou mini

Para cada tipo de anfitrião e de evento há uma proposta ideal de decoração de mesa. Ticha apresenta algumas sugestões maximalistas que brincam com sobreposição de toalha e jogos americanos e ainda se misturam a guardanapos de diferentes estampas.



Para quem gosta de uma pegada mais clean, mas não menos charmosa, Raquel Guerra sugere uma versão em tons neutros, com muitas velas em diferentes alturas, em castiçais e sobre a toalha de mesa. Os guardanapos da sua produção são jovens e atuais, tem um aspecto de “amassado” e são torcidos sobre os pratos.



As louças escolhidas por Raquel também refletem o minimalismo moderno. São como bolhas, transparentes e de porcelana, com uma cavidade no centro, onde fica o alimento servido.



Laços

Os laços estão nas árvores, nas guirlandas e também nas mesas natalinas. De diferentes cores, texturas e tamanhos, eles são uma forma simples de elevar uma produção. Podem aparecer em arranjos de flores, centros de mesa, castiçais, guardanapos, etc

Alimentos

Por falar nisso, as flores, frutas e até os pães podem ser ótimos itens para compor a mesa. Além de deliciosos, eles estão totalmente em alta. As frutas e legumes podem ser usados inclusive em arranjos, junto de flores e folhagens. Em pratos pequenos dispostos por uma mesa, como propõe Raquel, eles se tornam uma decoração prática, simples, que traz volume. Uma forma linda de servir frutas secas ou frescas, queijos e azeitonas.



Jogos americanos

Os jogos americanos são parte importante de uma decoração e no caso do Natal isso não é diferente. Em uma linda mesa posta temática feita para Poliana Quintão, Luciana Pagani, da La Travessa, ao lado de Cris Balbi, apresentou a coleção de jogos americanos Majestosa. “Ela nasce como uma proposta de Natal, mas se transforma em uma linha atemporal, perfeita para compor mesas elegantes durante todo o ano”, explica, destacando que cada um dos jogos americanos é pintado à mão e que eles funcionam um como complemento do outro, como um trilho de mesa, criando um visual contínuo.



Toalhas

As toalhas de mesa são uma base que também varia de acordo com a proposta. Para uma ceia completa e mais formal, a sobreposição de jogos americanos com toalhas pode trazer ainda mais sofisticação. Para cafés da manhã, ou lanches ou encontros com uma mesa para que cada um se sirva, sem lugares marcados, o ideal é o uso de uma toalha. No caso de Raquel Guerra, o material escolhido para isso foi uma de veludo verde.



Guirlanda chegou na mesa

As guirlandas, símbolos natalinos tradicionais, migraram das portas e passaram para as mesas de Natal. Elas podem ser comestíveis, feitas com biscoitos, ou de frutas como cerejas ou damascos, por exemplo, ou ser como pequenos arranjos individuais, que mesclam flores, galhos, folhagens e, claro, os amados e badalados laços.

