Exemplo elegante a ser seguido

A Oriba, moda masculina entrou o mês de dezembro cheia de novidades e de comemorações. Neste mês a marca registrou um aumento de 200% no número de novos clientes, o que mostra sua força quando o assunto é presente com propósito.



E é o mês de lançamento da coleção de fim de ano e do novo aroma oficial da Oriba, desenvolvida a partir de um estudo profundo sobre o Palo Santo – uma madeira rara e considerada em risco de extinção. Para garantir responsabilidade e autenticidade, nenhuma madeira foi extraída no processo de criação. A Oriba trabalhou por quase dois anos em uma formulação que traduzisse as notas olfativas associadas ao Palo Santo de forma ética, respeitando sua ancestralidade e preservando seu legado.

A coleção traz camisas, calças, bermudas, camisetas e tricôs Oriba/divulgação



A coleção de fim ano e alto verão traz peças atemporais, versáteis e feitas para durar, reforçando um novo olhar sobre o ato de presentear: menos quantidade, mais propósito. A seleção feita pela marca apresenta uma seleção especial que atende diferentes gostos e estilos, tudo pensado para quem busca significado, funcionalidade e estética limpa.



A preocupação da Oriba foi levar para cada pessoa uma reflexão para este período do ano, que é de fato muito necessária: menos excesso, mais essência. Em uma época marcada por compras impulsivas e pelo acúmulo de novidades descartáveis, a marca reforça sua visão de consumo consciente e convida o público a revisitar o verdadeiro significado de presentear. Ao reduzir ruídos e fugir da lógica do “quanto mais, melhor”, a Oriba destaca o valor da qualidade, da durabilidade e do propósito – pilares que guiam sua criação desde o início.



Além de reforçar a estética e o design atemporal, a Oriba mostra porque é uma marca que transforma o ato de presentear em um gesto de significado. “Para nós, presentear é sobre intenção. Acreditamos que um presente deve carregar significado e não só aparência. Por isso, nossas peças são naturalmente presenteáveis: entregamos básicos de alta qualidade, mas também entregamos propósito.

Responsabilidade ambiental, apoio à educação de base e diversidade não são iniciativas paralelas, são parte do que faz uma peça da Oriba ser um presente sem erro. As pessoas valorizam isso, especialmente no fim de ano”, comenta Paulinho Moreira, Chief Brand Officer (CBO) da marca.

A coleção traz camisas, calças, bermudas, camisetas e tricôs em modelos mais básicos com uma paleta de cores enxuta. Por serem peças mais básicas elas combinam entre si, proporcionando versatilidade na variação de looks. E o guarda-roupa dura muito mais que apenas uma estação.



A filosofia e os princípios da marca têm surtido efeito positivo, a prova disso é o crescimento alcançado no período. A cada 10 clientes, 5 estão comprando pela primeira vez. O mês também marca um aumento de 80% na presença feminina, com mulheres representando 3 a cada 10 clientes. Esses dados comprovam não só a fidelidade de quem já escolhe a Oriba, mas também o quanto novos clientes entendem o propósito da marca.