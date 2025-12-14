98 News estreia no 98,7 FM em iniciativa inédita no país

A 98 News, primeira rádio 100% dedicada a notícias em Minas Gerais, inicia uma nova fase ao migrar para o dial 98,7 FM. Mais do que uma simples troca de frequência, esse movimento posiciona a emissora lado a lado com a Rádio 98 FM (98,3 FM), consolidando na mesma faixa duas das principais rádios do ecossistema de comunicação do Grupo Bel. Pela primeira vez na história do rádio brasileiro, duas emissoras pertencentes ao mesmo grupo, que compartilham o mesmo nome, passam a operar em frequências vizinhas.



De acordo com o sócio-diretor Bruno Carneiro, que esteve à frente do projeto desde o início, a mudança para o 98,7 FM marca uma nova etapa: "Com acesso direto ao público tomador de decisão e ao centro dos debates econômicos de Minas, a 98 News superou as expectativas mais otimistas nesses seis primeiros meses de operação. Agora, ao lado da 98 FM, damos um passo que reforça a marca, amplia o alcance e estabelece uma configuração inédita no rádio brasileiro."



A visão é reforçada pelas palavras do fundador do Grupo Bel, Marco Aurélio Jarjour Carneiro, que destaca o significado do alinhamento das frequências: "A marca 98 representa 60 anos de credibilidade. Quando lançamos a 98 News na frequência 103,3, surgiu a dúvida sobre como utilizar a força da marca 98 em um dial tão distante. Agora, com a migração para o 98,7 FM, ganhamos coerência, fortalecemos a marca e criamos uma oportunidade única: operar duas rádios complementares praticamente lado a lado na mesma faixa. Trata-se da consolidação do pioneirismo do Grupo Bel."



FRASE EMBLEMÁTICA

A transição, marcada para o dia 12 de dezembro de 2025, chega sob o conceito "Um passo à frente e você não está mais no mesmo lugar", célebre provérbio difundido por Chico Science. Essa frase reflete, ao mesmo tempo, a aproximação das frequências e a essência da 98 News: quem se mantém bem informado e conectado ao que realmente impulsiona Minas está sempre à frente.



De acordo com Fred Abreu, Head de Marketing do Grupo Bel, "a campanha tem dois focos principais: informar sobre a mudança no dial e reforçar ao público que a 98 News se integra ainda mais à família de marcas 98, atualmente uma das referências de maior credibilidade e reconhecimento no rádio mineiro. Para isso, as peças publicitárias trazem a assinatura '98 News. A rádio 100% notícia da 98.'"



CONVERGÊNCIA

O Grupo Bel está redesenhando o seu portfólio de produtos para oferecer soluções capazes de transformar a conexão entre as marcas anunciantes e os consumidores. Mais do que mídia, o objetivo do grupo é ser um parceiro estratégico de comunicação para empresas e agências do mercado mineiro.

"Estar lado a lado com a 98 FM no dial simboliza muito mais do que uma mudança de frequência, representa uma estratégia integrada que une jornalismo, entretenimento e inovação em um único ecossistema. Essa convergência fortalece nossa atuação multiplataforma, e cria novas possibilidades de formatos comerciais", avalia Rodrigo Simões, Diretor Comercial do Grupo Bel.



A VOZ DE MINAS

A migração para o 98,7 FM acontece em um momento de ascensão e consolidação da emissora como a maior iniciativa de jornalismo multiplataforma nascida em Minas nos últimos anos. Lançada em 20 de maio de 2025 como 103,3 FM, a 98News nasceu com a missão clara de defender, interpretar e amplificar os interesses da economia e da sociedade mineira.



Foram 4.500 horas de conteúdo, mais de 50 milhões de views nas redes emais de 20 mil menções aos setores produtivos - números que revelam um jornalismo atento, ágil, conectado e relevante para quem empreende, emprega, produz e transforma o estado.



"Nosso compromisso é dar voz ao mercado mineiro, a quem emprega, a quem gera riqueza - e também a quem procura oportunidade para crescer no Estado", afirma o diretor de jornalismo, Luiz Fernando Rocha. A 98News evolui, fortalece sua presença no rádio, plataformas digitais e reforça que faz parte da mesma marca que há décadas conecta, informa e representa os mineiros. Porque, quando estamos sempre um passo à frente, não ficamos no mesmo lugar", complementa.

Briefing

MRV foi destaque no Prêmio Jatobá 2025 Divulgação

MRV PREMIADA

A MRV foi destaque no Prêmio Jatobá 2025, recebendo cinco reconhecimentos em categorias como Organização Empresarial do Ano, Case do Ano e Relatório de Sustentabilidade. Esses prêmios evidenciam o alinhamento da empresa com práticas ESG, inovação e comunicação estratégica, demonstrando o impacto social de suas iniciativas.

INOVAÇÃO

Entre os projetos premiados estão o Relatório Anual de Sustentabilidade 2024, estruturado em 10 verdades da companhia, e o programa Escola Nota 10, que alfabetiza trabalhadores. A MRV também inovou com a Arena MRV itinerante na final da Libertadores em Buenos Aires, promovendo experiências únicas para mais de 35 mil torcedores.

NATAL ITAÚPOWER

O ItaúPower Shopping lançou a campanha "Vila Mágica do Noel", com sorteio de um carro híbrido Omoda & Jaecoo J7 e ação Compre & Ganhe. A campanha inclui ambientação temática, atrações gratuitas e conteúdos especiais nas redes sociais. O objetivo é unir estratégia de vendas,

experiência e emoção para fortalecer o relacionamento com os clientes.

SORTEIO

Para participar, basta realizar compras a partir de R$ 300 e cadastrar as notas fiscais no balcão do 1º piso até 24 de dezembro. O automóvel está exposto na decoração de Natal e o sorteio será em 26 de dezembro, às 11h. O shopping está todo decorado, criando um cenário natalino interativo para toda a família.

BENÊ MAIS

A Benê Mais, fundada por Juliana Gontijo e Natália Miranda, nasceu do desejo de aproximar marcas e públicos com autenticidade. Durante a pandemia, antecipou tendências digitais e consolidou uma atuação moderna e colaborativa. O reposicionamento reforçou sua força na economia criativa e na busca por relações horizontais.

EXPANSÃO

Com clientes como Instituto Unimed-BH, Sebrae Minas e Virada Cultural, a agência expandiu seu portfólio e soluções integradas em comunicação. Celebra marcos próprios e de parceiros, evidenciando sua capacidade de adaptação e compromisso com histórias sólidas e inovadoras. O calendário aponta para novas conquistas em 2026.

MERCADO CRESCE

O mercado publicitário brasileiro registrou investimento de R$ 19,4 bilhões em mídia entre janeiro e setembro de 2025, um aumento de 9,07% em relação ao ano anterior, conforme dados do Cenp-Meios. A Internet liderou os investimentos publicitários com 41,5% do total, seguida pela TV (40,3%) e pela mídia Out-Of-Home (12,1%), enquanto rádio, jornais, revistas e cinema mantiveram participação menor no período analisado.