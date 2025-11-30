BH acende o Natal e aquece o mercado

A Black Friday passou e Belo Horizonte, vestida de Natal, entra no ritmo da comemoração mais importante para o mercado. A Praça da Liberdade, um dos melhores cartões-postais da capital, palco de fé, arte e entretenimento agora também é símbolo de negócios com o Natal da Mineiridade 2025. O evento, há muito deixou de ser mero espetáculo: é investimento. Em 2024, movimentou R$ 2,5 bilhões na capital, segundo a CDL-BH. Para este ano, a projeção é ainda maior, com expectativa de superar esse faturamento e consolidar o evento como motor e toda a economia mineira. Afinal, enquanto BH concentra eventos mais tecnológicos e cenográficos, o interior valoriza o patrimônio histórico e religioso como atrativos turísticos.



Promovido pelo Governo de Minas, Secretaria de Cultura e Turismo e Fundação Clóvis Salgado, os patrocinadores também brilham. Gasmig reforça sua imagem de empresa essencial ao cotidiano; Servas amplia sua atuação social com a Ceia Solidária, reunindo 2 mil pessoas em vulnerabilidade; e a CDL-BH se posiciona como protagonista ao divulgar o impacto econômico e fortalecer o comércio local.



O turismo acompanha a trajetória de crescimento: em 2023, foram mais de 3,2 milhões de visitantes circulando por Minas durante o período natalino. Para 2025, a expectativa é de novo recorde. E no campo da publicidade, o evento é um case de mídia espontânea: imprensa, redes sociais e ativações de marca transformam o Natal da Mineiridade em vitrine nacional. É Minas mostrando que tradição e inovação podem andar juntas, transformando cultura em negócio.



O espetáculo mistura drones, projeções mapeadas, esculturas de Zé do Arame e corais que ecoam a tradição mineira. Mas, além da beleza, há números que brilham tanto quanto as luzes. O comércio se aquece com bares, restaurantes, hotéis e lojas com fluxo maior de visitantes que cresce exponencialmente. O turismo também agradece.



Este ano, os patrocinadores têm papel fundamental nessa engrenagem. Gasmig, Servas e CDL-BH não apenas financiam o espetáculo, mas também colhem frutos de visibilidade e associação de marca. A Gasmig reforça sua imagem de empresa essencial para o cotidiano mineiro; a Servas amplia sua atuação social com a Ceia Solidária, que reunirá cerca de 2 mil pessoas em situação de vulnerabilidade; e a CDL-BH se posiciona como protagonista ao divulgar o impacto econômico e fortalecer o comércio da capital.



No campo da publicidade, o Natal da Mineiridade é um case de mídia espontânea. A cobertura intensa da imprensa e o compartilhamento nas redes sociais ampliam o alcance sem custos adicionais. As marcas aproveitam para criar ativações na Praça da Liberdade, oferecendo degustações, promoções e experiências que fidelizam clientes. É marketing de experiência em sua forma mais pura, com a vantagem de estar associado a valores como tradição, fé e hospitalidade.



O Natal da Mineiridade é luz, é música, é solidariedade. Mas também é estratégia, é publicidade que fazem a economia. O projeto é financiado pelo Governo de Minas, com apoio de empresas como Gasmig e da organização social Servas, além da parceria da CDL-BH (Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte). Mas faz a economia criativa crescer: músicos, artesãos e produtores culturais ganham visibilidade e novas oportunidades de negócios; ganha abrangência no turismo - movimenta mais de 500 municípios com cerca de 900 atrações cadastradas no portal Minas Turismo, com projeção de mais de 3 milhões de visitantes, consolidando Minas como destino natalino.



Novos patrocinadores fortalecem ainda mais o evento em 2025. A Vale, patrocinadora master, lidera um time de parceiros, que reúne Itaú, O Boticário e Itambé. Segundo Marcelo Klein, diretor de Relacionamento Institucional da Vale, a empresa valoriza as tradições de Minas e acredita no poder transformador da cultura. Para o Itaú, investir em cultura é essencial para o desenvolvimento social, além de fomentar o turismo e a economia. O Boticário, por sua vez, ressalta a valorização das raízes e a criação de um ambiente acolhedor para as famílias. Já a Itambé, empresa que nasceu em Minas, considera seu apoio um reconhecimento à força e cultura mineira.



Enfim, Natal da Mineiridade 2025, realizado pelo Governo de Minas Gerais em parceria com a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo e Fundação Clóvis Salgado, sob chancela de grandes marcas e produção da Pulsar Brasil, NaSala e Instituto Movare, afirma-se como evento de sucesso, reunindo setor privado e apoio institucional para fortalecer o desenvolvimento cultural, social e econômico do Estado.

Assim, enquanto o povo celebra tradições, o evento impulsiona negócios, turismo e solidariedade, mostrando que a união entre empresas, governo e sociedade faz Minas crescer ainda mais no cenário nacional.

Briefing

GERDAU AVANÇA

A Gerdau foi destaque no ranking Brand Dx 2025. A marca cresceu 26% em valor, figurando entre as cinco com maior avanço no país. Esse resultado reflete 125 anos de transformação

e fortalecimento de posicionamento,

em trajetória que mostra

consistência e alinhamento ao propósito

de empoderar pessoas.

COMPARTILHAMENTO

O reconhecimento evidencia a reinvenção contínua da empresa centenária. Pedro Torres destaca o compromisso em gerar valor para todos os públicos, perseguindo o objetivo de construir um futuro mais sustentável e conectado com a sociedade.

BRAND DX

O estudo avaliou 120 marcas e apontou retração geral de 1,6% em relação a 2024.

A metodologia considera indicadores financeiros e de percepção de marca, sendo analisados reputação, inovação, propósito e experiência do consumidor. A pesquisa envolveu 24 mil pessoas e dados de quatro mil marcas de 50 setores.

ORIGEM BH

Ao completar 30 anos em 2025, a Origen BH celebra um marco histórico: é a primeira clínica de reprodução assistida do estado com Acreditação ONA nível 2. O título de Acreditado Pleno comprova processos seguros e livres de riscos e reforça o compromisso da marca com excelência e segurança no atendimento.

AVALIAÇÃO

A clínica passou por rigorosa análise da ONA e de avaliadores credenciados. Foram verificadas evidências de conformidade em gestão, qualidade e segurança. Mais de 1,7 mil requisitos foram avaliados antes da homologação da acreditação. Segundo explicou o médico

Péricles Cruz, o processo é voluntário,

educativo e válido por dois anos.

CONSUMO NEGRO

Cerca de 69% dos consumidores negros percebem avanços na representatividade nos anúncios em comparação a 2024. Apesar disso, 32% ainda não se sentem representados. A valorização da ausência de estereótipos, liderança e histórias de superação é destaque: Seis em cada dez entrevistados afirmam que sua cor e raça influenciam decisões de compra e estão dispostos a pagar mais por marcas comprometidas com a causa negra.

INFLUENCIADORES PRETOS

O Instagram lidera como canal preferido para 31% dos respondentes, seguido pelo YouTube (27%). Acompanhamento de influenciadores cresceu, atingindo 81% dos entrevistados, mas raça e causa não são determinantes para a escolha: 68% são indiferentes a esses fatores. Os influenciadores pretos de maior reputação incluem Neymar Jr., Ludmilla, Iza, Rebeca Andrade, Tirullipa, Ronaldinho Gaúcho, Taís Araújo, Jojô Todynho e Estevão.