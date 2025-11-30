Prazer de viver o Natal

Estamos entrando na época do feriado mais importante do mundo. Acreditando ou não, o dia 25 de dezembro celebra o nascimento de Jesus Cristo e isso marcou o calendário mundial. É feriado neste dia em todos os países.



Quem ama o Natal curte cada minuto dessa época. Decora sua casa, visita exposições, faz festa de confraternização, faz ceia no dia 24 ou vai a uma ceia nesta noite, participa do almoço no dia 25. Isso sem contar o café da manhã do dia 25 e o lanche da tarde desse mesmo dia.



A troca de presentes faz parte, é como se estivéssemos homenageando o menino Jesus. E todo o mundo lúdico e lindo ajuda a tornar a época ainda mais especial e cheia de significado, porque o nascimento do Filho de Deus, o Salvador, é um milagre. Por isso, muitos dos filmes de Natal fazem referência a um milagre.



O que muitos dos apaixonados pelo Natal não têm conhecimento é da grande programação temática que ocorre na cidade e em seu entorno. Hoje vamos tentar falar da maioria delas.



Filarmônica

A Filarmônica de Minas Gerais realizará seu Concerto Especial de Natal nos dias 17 e 18 de dezembro, às 20h30, na Sala Minas Gerais. O espetáculo contará com a participação do Coral Canarinhos de Itabirito e o maestro José Soares, apresentando um repertório de músicas natalinas de diferentes partes do mundo. Como sempre as apresentações se esgotam com muita antecedência, e já não existem mais ingressos. Não haverá possibilidade de abrir sessão extra.



Musicais

A Igreja Batista Central de Belo Horizonte faz, todo ano um belo musical de Natal com mais de cem pessoas em cena. A cada ano o espetáculo é assistido por mais 14 mil pessoas e recentemente um deles – O Bilhete de Ouro – recebeu o prêmio de melhor musical no Festival Internacional de Cinema Cristão. Este ano três unidade da Central farão musicais diferentes. A sede, que fica no Luxemburgo (R. Elias Antônio Jorge, 37) com capacidade para 2.5 mil pessoas, apresentará “O Trono de palha”, nos dias 18, 19, 20, às 20h e no dia 21, às 11h e às 18h. Esta é a produção principal com toda estrutura e investimento mais vultuosos. A unidade Boulevard (Av. do Contorno, 3239, Santa Efigênia) fará “O Primeiro Natal”, nos dias 20, às 19h, e 21, às 9h e 18h. A Unidade de Contagem (Av. Maria da Glória Rocha, 100, Centro) apresenta “Serra da Promessa”, nos dias 20, às 19h e 21, às 9h e 18h.

A Igreja Batista do Barro Preto (Av. Augusto de Lima, 1962) apresentará o famoso oratório de Handel “O Messias”, no dia 20, às 19h e dia 21, às 19h, com coro, teatro e orquestra.

O espetáculo musical “O Boi e o Burro no Caminho de Belém”, uma das primeiras peças de Maria Clara Machado será apresentado nos dias 12, 13 e 14, na C.A.S.A. (Centro de Arte Suspensa e Armatrux), na sexta, às 20h, e no sábado e domingo, às 17h. A peça recria a noite de Natal e retrata divertidamente o mistério da noite de Natal pelo olhar do boi e do burro do presépio. O espetáculo tem entrada gratuita e os ingressos devem ser retirados no local, com uma hora de antecedência. Todas as apresentações contarão com interpretação em Libras.



Presépio

Mais uma vez a Casa Fiat de Cultura faz seu Presépio Colaborativo. Esta é 11ª edição e como nos anos anteriores é sob o comando do artista e curador Leo Piló, que compartilhará com o público os bastidores da criação de sua obra, inspirada nos povos ribeirinhos da Amazônia, ambientado entre palafitas, rios e tradições ancestrais. No centro da galeria, uma “ilha brasileira” feita de papelão reúne casas, árvores, barcos, peixes e pássaros, simbolizando a relação viva entre terra e água e dando forma a esse universo. O Presépio ficará exposto até 6 de janeiro e a visitação é de terça a sexta-feira, das 10h às 21h; sábados, domingos e feriados, das 10h às 18h.



Cantatas

As comunidades de fé da Arquidiocese de Belo Horizonte celebram com alegria o nascimento de Cristo com cantatas e apresentações musicais, coro e corais. O Santuário Nossa Senhora de Fátima fará sua cantata de Natal com repertório erudito, popular e natalino em duas datas, hoje, após a missa das 19h e na quarta-feira, dia 3, às 19h, na Praça Carlos Chagas, a Praça da Assembleia Legislativa.

A Paróquia Nossa Senhora da Consolação e Correia faz cantata de Natal na quarta-feira, dia 10, às 19h30 (Rua Bernardo Guimarães, 2700, Santo Agostinho). No sábado, dia 13, às 16h30, o Santuário Tabor da Liberdade, em Confins, fará sua Cantata de Natal. A apresentação será conduzida pelo músico Adriano Siqueira e Orquestra de Câmara (Rua Nazires Queiróz Lara, 230 – Confins). A Paróquia Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento tem cantata no dia 23, às 19h30 (Rua Francisco Alevato, 125, Bairro Santa Cruz).

A 1ª Igreja Batista de Belo Horizonte (Praça Raul Soares) apresentará sua tradicional cantata dia 21, às 9h.

O Coral do TJMG fará cantata de Natal no Grande Teatro Cemig Palácio das Artes, dia 12, às 19h, com entrada gratuita. Já o Coro Virtuosi apresentará o “Concerto de Natal”, na Sala Juvenal Dias, no Palácio das Artes, com sessões às 17h30 e 20h. Sob regência do maestro Ederson Urias, o programa reúne obras clássicas ligadas à liturgia natalina, como o Concerto para a Noite de Natal (Arcangelo Corelli), o Magnificat (Vivaldi) e trechos da Grande Missa em Dó Menor e da Missa da Coroação (Mozart). Preços especiais.

O Coral do Minas Tênis Clube apresenta seu Auto de Natal, no Centro Cultural Unimed BH Minas, dia 12, às 19h30. O MM Guerdau tem programação musical com corais e orquestra nos dias 11, 12, 13, 17 e 18. sempre às 19h.



Praça da Liberdade

O Palácio da Liberdade recebe a Casa do Papai Noel e pode ser visitada de Segunda a sexta, das 18h às 22h, aos sábados, das 16h às 22h e aos domingos, das 16h às 20h. No Coreto tem show musical com repertório popular e temático, de quinta a domingo, com artistas variados, todos eles de peso, conhecidos pelo público, e apresentação de corais. Nas quintas e sextas as apresentações começam às 20h, aos sábados, às 19h30 e aos domingos, às 18h. Dia 12, o Coral Canarinhos de Itabirito – que se apresentá com a filarmônica nos dias 17 e 18 com ingressos esgotados – se apresentará no Coreto da Praça da Liberdade, às 20h, seguido de concerto dos Tenores, às 21h. Imperdível. Nos dias 22, 23 e 24 tem cortejo do Noel na Praça (programação especial do Show do Noel) n