A força de um Legado

O Inverno 2026 marca um novo capítulo na história da marca mineira Victor Dzenk com a coleção Legado. Segundo o estilista, mais que um nome, Legado é a celebração de três décadas de moda feita com alma, instinto e arte.

Victor Dzenk lança inverno 2026 estúdio copo/divulgação



A marca Victor Dzenk foi fundada no final dos anos 1990 por Victor Dzenk e seus irmãos Ana Elisa e Vinicius, marcando a sua entrada no mercado de moda com um trabalho autoral. Conhecido por sua abordagem autêntica e pela inspiração nas raízes mineiras, o estilista se destacou nacionalmente por suas estampas digitais, o uso de malhas nobres e tecidos fluidos, características que se tornaram DNA da marca.



Victor sempre se destacou pela simpatia e com seu jeito alegre e destemido levou sua marca para São Paulo e Rio, e rapidamente várias celebridades estavam vestindo Victor Dzenk. Não foram poucos os desfiles show que o empresário/estilista fez em a marca se tornou uma das mais emblemáticas da moda brasileira.

Victor Dzenk inverno 2026 estúdio copo/divulgação



A coleção Legado nasceu como um tributo a essa trajetória da marca, e traduz a maturidade criativa de um estilista que sempre entendeu o tempo como aliado e não como limite. A coleção inverno 2026 revisita os códigos que moldaram o universo de Victor Dzenk: “as estampas icônicas, as construções escultóricas e a exuberância tropical reinterpretadas sob um olhar contemporâneo, refinado e emocional”, explica Ana Elisa Dzenk.

Victor Dzenk inverno 2026 estúdio copo/divulgação



Para a estação mais fria do ano que vem, o estilista trata o passado como matéria-prima da reinvenção. Trouxe de volta as suas modelagens que marcaram gerações com novas proporções e acabamentos, reafirmou o DNA autoral que transformou a marca referência de criatividade e elegância. Trouxe de volta uma estampa clássica do seu acervo, redesenhada e ressignificada, conectando memória e modernidade em um mesmo traço. Isso é prova de que a moda de Victor Dzenk é viva, mutável e atemporal.



fluidez

A cartela de cores apresenta os tons neutros como o branco, preto, bege, mas trás cores profundas como marrom, verde-escuro, azul petróleo, roxo, vermelho, azul-marinho, cobre, dourado. Destaque para um degradê em tom de azul que ficou lindo. Tecidos com fluidez controlada e superfícies que brincam com brilho e textura trazem sofisticação. A coleção propõe um vestir emocional, onde cada peça carrega história, mas fala com o presente.



Com modelos que vão desde o casula até festa, em looks fluidos, justos ou alfaiataria, a coleção traz opções para todos os tipos de corpos e idades. Perceptível a preocupação do estilista em atender todo e qualquer tipo de cliente: mangas para a que não gosta de mostrar os braços, fenda para quem tem belas pernas, decote na frente ou profundos nas costas, ou sem decote, justos para uma silhueta marcada. Modelos em renda, drapeados, alguns poucos babados, laços. Destaque para uma calça preta que vem com uma sobre saia curta de renda. Elegante.



“Legado é mais que uma coleção comemorativa, é um manifesto sobre continuidade, porque o verdadeiro legado não se encerra em três décadas, ele se expande, inspira e se transforma, geração após geração”, diz Victor Dzenk, que afirma que está há 30 anos criando o futuro da moda brasileira.

História

Victor Dzenk começou cedo no mundo da moda. Com apenas 15 anos ele decidiu fazer um curso de desenho e desde então não parou mais. Aos 20 foi estudar em Paris, na reconhecida ESMOD – École Superieure de Mode. A experiência lhe deu base e segurança para criar sua marca, que completa três décadas de mercado. Antes da Victor Dzenk nascer existia outra marca, que atendia o público feminino e o masculino, mas em 1998 a pedido do Paulo Borges no primeiro BH Fashion Week, nasceu a Victor Dzenk.



Victor procura se superar a cada coleção, e busca trabalhar sempre com pessoas jovens, porque acredita que esse é o grande segredo, já que a moda bebe muito do frescor das ideias da juventude. “Conviver e respirar com os jovens criativos é muito importante. Também é preciso estar sempre atendo ao comportamento, saber como as pessoas estão pensando, e qual é o desejo do consumo daquele momento.”



Nestes anos de caminha Victor diz que tanto ele quanto a empresa amadureceram, ficaram mais pé no chão, ficaram mais comerciais. Passou a ter uma visão mais de empresário e um pouco menos de inventor. Quando cria uma coleção ele agora já pensa à frente, se ela será viável comercialmente. Esse amadurecimento não existia no início, tudo era muito experimental. Com a maturidade se pensa mais nos resultados do que na inovação. O estilista não pode negar que sente falta daquela audácia do início da carreira, mas sabe dosar tudo isso e ter gente jovem em sua equipe traz esse frescor da impetuosidade, que é tão importante.



Um passo importante que Victor deu foi em 2017, quando abriu a Casa VD, em Lagoa Santa. Um projeto arrojado, assinado pelo arquiteto Gustavo Penna, e que se tornou o refúgio do estilista. Pouco tempo depois de se mudar para lá, Victor deu várias entrevistas e disse que “minha vida ficou mais leve, ou melhor, tudo ficou mais leve. Eu acordo com passarinhos cantando. O ruído que eu tenho é dos pássaros, e não de poluição sonora. Acabou transito pesado, a fábrica está ao lado. Tinha dias que, no trajeto de BH a Lagoa Santa, eram duas horas de trânsito. Agora, venho a BH uma a duas vezes por semana para visitar o showroom e despachar algumas coisas, fora do horário de rush.”



A Victor Dzenk está presente em todo o país em lojas multimarcas, de Norte a Sul e de Lesta a Oeste. Depois de Minas, o estado que mais consome a maca é o Rio de Janeiro. Como o empresário e estilista já viajou por todo o país, conhece a fundo a cultura de todas as regiões e tenta, em cada coleção, desenvolver modelos que atendam o gosto de cada uma delas, tendo assim opções para todos os tipos de compradores. Mas destaca a dificuldade de atender todo o mercado brasileiro pela grande diversidade cultural. n