Importância do Perdão

Perdoar é um mandamento de Jesus, que para muitos é difícil de ser praticado por acreditarem que precisam parar de sentir raiva para perdoar. Não é bem assim, perdoar é uma decisão e depois que é tomada, ela alivia o coração. A falta do perdão faz mais mal para nós do que para o outro.



Perdoar a si mesmo e aos outros é uma ferramenta poderosa para restaurar o equilíbrio emocional e a autoestima, mas ainda é visto como fraqueza. No livro “Encontre o Extraordinário em Meio às Cicatrizes”, a mentora Fernanda Ester Machado explica como o autoperdão e o perdão podem libertar mágoas antigas, aliviar a culpa, transformar a vida, e promover o bem-estar físico e mental.



Mágoas, culpas e ressentimentos silenciosos podem bloquear a energia, afetar relacionamentos e criar barreiras invisíveis à felicidade. “Guardar mágoas nos prende a histórias antigas que drenam nossa energia e nos impedem de seguir em frente. O que vivemos hoje é reflexo de feridas do passado: relacionamentos mal resolvidos, crenças limitantes da infância”, diz.



Estudos indicam que perdoar reduz níveis de cortisol, hormônio do estresse, promovendo calma e equilíbrio, enquanto o rancor prolongado pode prejudicar o sistema imunológico, aumentar a pressão arterial e afetar o sono, segundo a Harvard Medical School. Pesquisas da American Psychological Association mostram que pessoas que praticam o perdão apresentam menos ansiedade, depressão e raiva, isso prova que liberar mágoas fortalece corpo, mente e gera uma vida saudável e equilibrada.

“Perdoar não é esquecer ou justificar o que aconteceu, mas se libertar do peso que o ressentimento impõe. Ao nos perdoarmos, acolhemos nossa humanidade e abrimos espaço para a cura e para o amor-próprio florescerem”, explica.



A jornada do autoperdão e do perdão é um ato de coragem, alivia o coração e abre espaço para a alegria. Com base no Método Sol, ela propõe quatro cartas terapêuticas para reescrever histórias e ressignificar traumas, em conexão entre o impacto emocional e a prática do perdão:

Carta para a criança interior: reconecta com sua parte sensível e autêntica, oferecendo acolhimento e amor que talvez tenham faltado no passado.



Carta para os pais: promove empatia e compreensão, reconhecendo que eles também enfrentaram dores e limitações, ajudando a liberar mágoas e seguir com mais leveza.

Carta para o eu adulto: diálogo com sua versão madura, capaz de transformar dor em força e conduzir a própria vida com consciência e equilíbrio.



Carta para quem feriu você: ato de p

erdão e libertação, que ajuda a recuperar energia e paz interior, sem carregar o peso do passado.

No livro “Encontre o Extraordinário em Meio às Cicatrizes”, Fernanda apresenta métodos para se libertar de mágoas e fortalecer a autoestima, ao mostrar como o perdão pode ser a ponte entre a dor do passado e uma nova vida.

