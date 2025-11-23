Maar: joias afro-brasileiras

Em um país em que 52% dos donos de negócio são pessoas negras (pretas e pardas) — e onde o afroempreendedorismo movimenta cerca de R$ 2 trilhões por ano – segundo o Sebrae –, a marca de joias afro-brasileiras Maar surge como um exemplo potente de protagonismo e identidade. Fundada pela empresária baiana Graziele Neves, a marca transforma joias em narrativas de conexão e pertencimento, unindo design contemporâneo, símbolos afro-brasileiros e elementos naturais em criações que atravessam o Atlântico e ressignificam o luxo com ancestralidade e histórias.



Com mais de 20 anos de trajetória no mundo corporativo, sendo oito deles na multinacional francesa Sephora, onde atuou como diretora de vendas no Brasil e country manager em Portugal, Graziele dá uma virada em sua carreira ao deixar o comando de grandes marcas e mergulhar no mundo do empreendedorismo. “A Maar é minha travessia. Transformei a experiência de liderar corporações em um caminho de volta para a Bahia, para mim mesma e para o feito com as mãos”, diz.



A empresária fica na “ponte aérea” entre Bahia e Portugal, já que seu ateliê está em Lisboa e operação fica no Brasil. Como ela mesma define, a MAAR nasce “entre o sagrado e o sal, entre o mar e o mistério”. As joias e acessórios autorais trazem a força da ancestralidade afro-brasileira em formas que misturam fé, estética e memória. O trabalho é todo artesanal, como muita qualidade, cada peça é um amuleto contemporâneo feito à mão, com alma, história e intenção. “Nossas joias nascem da vontade de gerar conexão com a natureza, com as memórias afetivas e com aquilo que nos torna únicos”, explica Graziele.



A marca trabalha com pedras naturais, cristais, pérolas, conchas, búzios, latão, aço inoxidável e prata, em baixa escala, com peças personalizadas, transformando cada joia em uma história única. Entre suas coleções estão África, que celebra as raízes e símbolos do continente; Maarés, inspirada na força e na fluidez das marés da Bahia; e Maar. Cada linha propõe um olhar inclusivo e fluido sobre a joalheria contemporânea. As joias ressignificam o luxo ao unir símbolos afro-brasileiros, elementos naturais e histórias que atravessam o Atlântico, sempre com a proposta de um luxo acessível, são peças feitas para serem usadas no dia a dia.



A Maar já nasceu internacional. Desde que foi lançada, em maio deste ano, suas coleções são enviadas para Portugal, Espanha, Reino Unido, Itália, França, Irlanda, Alemanha, Holanda e, claro, para o Brasil. Sua presença é forte no mercado europeu e reafirma o protagonismo do design afro-brasileiro no cenário global. A joalheria tem uma loja física em Lisboa, e a marca mantém um e-commerce (www.maarartelier.com), onde todos os interessados podem conhecer e adquirir as criações de Graziele e de sua equipe de criação. Como este mês de novembro se tornou um mês de promoção especial por causa da Black Friday que se espalhou pelo mundo, entre os dias 20 e 30 de novembro terá o Maar Friday, com 30% de desconto em todo o site.



Mais do que um projeto criativo, a Maar é um gesto político e estético: o de ocupar o espaço do luxo acessível com a força das origens, mostrando que ancestralidade também é sofisticação. No Mês da Consciência Negra, a história de Graziele ecoa como um manifesto de resistência e reencantamento, celebrando a beleza da negritude e a potência de transformar herança em futuro. “Trago comigo as referências das mulheres da minha família, das festas de rua, do som dos atabaques e da energia das marés da Bahia. A Maar é sobre isso, sobre o que não pode ser esquecido”, conclui.