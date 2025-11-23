Ouro da cozinha mineira brilha no Palácio das Artes

O mercado gastronômico mineiro viveu uma noite memorável com o encerramento da 3ª edição do Prêmio Cumbucca, realizado no Grande Teatro do Palácio das Artes, celebrando os grandes nomes da nossa gastronomia. Após meses de intensa pesquisa envolvendo Belo Horizonte e cidades do interior, e com a participação de um júri composto por 30 especialistas, os finalistas e vencedores foram anunciados em uma cerimônia marcada pela emoção.



A iniciativa, voltada ao desenvolvimento dos territórios mineiros e ao fortalecimento do turismo gastronômico, teve engajamento recorde, com milhares de votos vindos de todas as regiões de Minas Gerais. Entre as principais categorias do prêmio, foi reconhecido com o Cumbucca de Ouro o chef Eduardo Avelar, um dos pioneiros na construção da identidade da culinária do estado. Levaram os prêmios de melhores chefs: Henrique Gilberto, da Cozinha Tupis, e Ana Gabriela Costa, do Restaurante Trintaeum, BROA Café e Coreto Bar. O Chef Revelação foi JP Oliveira, da Casa Calixto.



Já a categoria Cidade Gastronômica de 2026, transformada em projeto especial nesta edição, elegeu Andradas, no Sudoeste mineiro, para receber apoio estratégico e impulsionar sua economia por meio da gastronomia e do turismo.



Fruto da pesquisa realizada, o Guia Cumbucca de Gastronomia 2026 reúne os principais representantes da cultura gastronômica mineira. Segundo a editora Flávia Ivo, "A cada edição, o propósito se renova e se amplia. Em 2026, são 130 estabelecimentos cuidadosamente selecionados, compondo um retrato vibrante da cultura gastronômica mineira".



A combinação entre curadoria especializada e voto popular garante uma seleção democrática e criteriosa, refletindo tanto o gosto do público quanto a excelência profissional.



A Cumbucca é uma plataforma que conecta os setores da gastronomia e do turismo à economia criativa, apoiando políticas públicas, iniciativas privadas e ações do terceiro setor. Com foco no protagonismo de todos os agentes - do pequeno produtor ao empresário e consumidor - promove o desenvolvimento sustentável da gastronomia mineira.



Entre suas iniciativas, destaca-se a Cozinha Interativa Itambé: uma cozinha-escola com oficinas, aulas e experiências imersivas, que alia tradição e inovação, além de oferecer uma agenda cultural vibrante que celebra Minas em múltiplos formatos.



Com direção geral de Marcelo Wanderley, curadoria de Rafael Rocha e edição de Flávia Ivo no Guia Cumbucca, a edição 2025 reforça o papel do prêmio como uma das principais vitrines da gastronomia mineira, promovendo Belo Horizonte e Minas Gerais no cenário nacional e internacional. A promoção é uma realização da Cumbucca Projetos e Cultura, com Patrocínio Master da CODEMGE e do Governo de Minas Gerais, Patrocínio Premium do Senac (Sistema Fecomércio) e Patrocínio Ouro da Itambé.

Confira todos os vencedores e outras informações em cumbucca.com.br ou nas redes sociais: @cumbucca.

Briefing

SECOM MUDA

O jornalista Thiago Macedo Ângelo assumiu a superintendência de Publicidade da Secom-MG.

Ele retorna ao órgão após passagem como diretor de Mídia da pasta, sucedendo a Liliane Bebiano Lima, que deixou o cargo recentemente.

COMPROMISSO

Thiago agradeceu a confiança do secretário de Comunicação, Bernardo Santos, e destacou seu propósito: "Assumo o desafio com foco em modernização e transparência". O jornalista quer fortalecer a relação com os veículos de comunicação, com objetivo de apoiar o desenvolvimento de Minas Gerais.

EXPERIÊNCIA

Com mais de 15 anos de atuação, Thiago tem sólida trajetória na área. Liderou projetos na CPC e na

Rede Plural com foco em inovação, entre outros.

Sua nomeação ocorre em meio à reestruturação

da comunicação estadual, em preparação

para o ciclo eleitoral de 2026.

BLACK CEMIG SIM

A Cemig SIM aproveita o mês com nova campanha para atrair quem ainda não conhece os benefícios da energia solar. A ação reforça o papel da empresa na transição energética do país, oferecendo energia compartilhada e sustentável. Sem necessidade de painéis, o cliente economiza todo mês com fonte limpa e renovável, com impacto ambiental positivo.

SIMPLICIDADE

A campanha destaca que o cliente terá economia em dobro nos três primeiros meses e até 16% nos demais, em processo de adesão digital e simples, bastando acessar cemigsim.com.br. Válida até 30 de

novembro para contas acima de R$160, a

energia solar por assinatura não necessita de

instalação e não tem custo extra.

BOTECaR BRAsíLIA

Até 14 de dezembro, 35 bares celebram a cozinha de boteco com o tema "Sabores Artesanais".

Pratos inéditos com valores entre R$ 18,00 e R$ 59,90 exaltam tradição, criatividade e afeto da culinária "feito à mão" com referências culturais e afetivas.

TRADIÇÃO

O Botecar nasceu em Minas, mas Brasília abraça o evento com autenticidade, destacando o talento e o cuidado artesanal. O público degusta e vota nos melhores tira-gostos, escolhendo os vencedores do festival, que será encerrado em clima de confraternização, como manda a tradição dos botecos.

BLACK RECORDE

O ano será histórico para a Black Friday. Com previsão de movimentar até R$ 15 bilhões no país, o evento deve se consolidar como o maior para vendas no varejo nacional. O período é visto como oportunidade de recuperação, chance perfeita para marcas ampliarem sua presença no mercado e baterem metas antes do Natal.

FATURAMENTO

O comércio eletrônico, como sempre, vai liderar o movimento com mais de R$ 13 bilhões do total arrecadado, o que representa crescimento de 14,7% em relação a 2024. Campanhas digitais, landing pages otimizadas e ofertas exclusivas online disputam intensamente os clientes.