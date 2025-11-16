Nova mentalidade

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

Se a moda está em constante transformação, um dos segmentos que mais foi alterado e transformado nos últimos tempos foi o de moda festa. As mulheres trocaram as pedrarias por aplicações pontuais e delicadas e tecidos estruturados pelos leves e esvoaçantes.



Em uma era em que o minimalismo reina, a Kalandra, marca de vestidos de festa de quase 50 anos, aposta na tendência e deixa de lado modelos que ficaram no passado. “A gente vêm crescendo e conquistando um novo público, que é mais jovem, de formandas. Apesar disso, as mulheres maduras, que sempre foram o nosso público, continuam sendo um foco da marca”, explica Ana Flávia Castro, diretora comercial.



Esse equilíbrio ao qual ela se refere, de atender diferentes faixas etárias com os mesmos produtos, é fruto da chegada de Antony Diniz ao time. Ele trabalha no estilo ao lado de Ana Carolina Castro, irmã de Ana Flávia. “Desde que ele entrou, na pandemia, o nosso pedido foi para que ele desse uma rejuvenescida na marca, sem perder a essência”, destaca a diretora comercial.



Trabalho a oito mãos

Todas as coleções lançadas na Kalandra precisam ser aprovadas por quatro pessoas. Além de Antony, as três irmãs Ana Flávia, Ana Carolina e Roberta Castro, responsáveis pelo comercial e produção, estilo e financeiro e produção, respectivamente, estão presentes em todas as reuniões que decidem os modelos a serem fabricados.



“Cada um respeita o limite do outro, acho isso essencial para que funcione bem. E cada um de nós tem uma visão diferente e pode agregar de alguma forma. No lançamento de uma coleção, por exemplo, Antony e Ana Carolina podem chegar com tendências que eu sei que não vão funcionar tão bem para o nosso público, e Roberta pode pensar na viabilidade de produção de cada modelo”, explica.



A cada coleção planejada, são criadas opções de vestidos ideais para diferentes propostas: para uma mãe de noiva, madrinha de casamento, formanda ou convidada. A partir daí, são desenvolvidos, enfim, os modelos.



As três irmãs herdaram muito da mãe, Flávia Castro, fundadora da marca. Elas assumiram a gestão há 15 anos, quando a mãe se mudou para Lagoa Santa. “Nós a acompanhamos ao longo dos anos, sabíamos a história da marca, por isso ela se sentiu confiante para passar isso para a gente”, destaca Ana Flávia.



Novos tempos

A Kalandra sempre se destacou pelos tamanhos democráticos, que vestiam até um 52. Agora, Ana Flávia vem percebendo nitidamente um emagrecimento na sua clientela, e começou a produzir, inclusive, o tamanho 36, que era inimaginável na marca há algum tempo.



Nova coleção

A mais nova coleção da marca, intitulada Enchanté, aposta em tons mais fechados, mas modelos esvoaçantes. Em alguns casos, há o investimento em peças mais estruturadas e tradicionais, com cortes de alfaiataria inclusive.



O que predomina, no entanto, é a fluidez. Não só na modelagem e nos tecidos, mas também nas estampas, que são exclusivas e aparecem em degradê. Segundo Ana Flávia, a peça que precisa estar em todas as coleções é o vestido longo com uma espécie de capa curta com recortes à laser. Os detalhes e cores mudam, ele pode vir com aplicações e até bordados sutis, mas não deixa de aparecer em nenhum lançamento.

*Estagiária sob supervisão da editora Isabela Teixeira da Costa