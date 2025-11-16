SBT News: 24h de credibilidade com Celso Freitas e time de peso

O SBT News estreia em 15 de dezembro como um canal 24 horas de jornalismo multiplataforma, sob o comando do experiente Celso Freitas, um dos nomes mais respeitados da história do telejornalismo brasileiro. O novo serviço marca uma nova fase na atuação do Grupo Silvio Santos, sendo distribuído pelas principais operadoras de TV por assinatura, YouTube, canais FAST para TVs conectadas e redes sociais. A iniciativa também representa uma oportunidade estratégica para marcas que buscam credibilidade e alcance nacional, ao mesmo tempo em que reforça o compromisso da emissora com a inovação editorial.



"O SBT News nasce com a credibilidade do SBT e seu alcance em múltiplas plataformas. Tudo para levar o melhor do jornalismo profissional para a população, 24 horas por dia", afirma Celso Freitas, que acumula mais de cinco décadas de carreira e é reconhecido por sua atuação em coberturas históricas, como a morte de Ayrton Senna, a conquista da Copa do Mundo de 1994, o Furacão Katrina, o tsunami na Indonésia, a eleição de Barack Obama, entre outras.



Freitas foi âncora do Jornal Nacional e do Fantástico, ao lado de Cid Moreira, e posteriormente comandou o Domingo Espetacular e o Jornal da Record. Sua presença no SBT News confere ao projeto uma autoridade editorial que pode ser transferida às marcas que escolherem anunciar no canal.

O time de jornalistas do SBT News inclui nomes como Leandro Magalhães, Raquel Landim, Amanda Klein, Basília Rodrigues e Sydney Rezende, sob direção de Leandro Cipoloni. Camila Mattoso será diretora de redação, e Ludhmila Hajjar, professora titular da Faculdade de Medicina da USP, será comentarista de saúde e terá um programa na grade em 2026.



Leandro Magalhães, que também será âncora, destaca a força do projeto: "O SBT está montando um time de peso de jornalistas para o SBT News. Estou muito honrado por fazer parte desse projeto, que tem a força e a grandeza da emissora." Com passagens pela CNN e TV Cultura, Magalhães, Leandro é especialista em temas ligados ao Congresso Nacional, STF e Palácio do Planalto.



Com passagens por Gazeta Mercantil, Valor Econômico, Estadão, Folha de S. Paulo, UOL e CNN, Raquel Landim, que levará suas análises de economia e política para multitelas, também destaca sua chegada ao canal: "É uma alegria imensa integrar a equipe do SBT News, um projeto que fortalece o jornalismo às vésperas de uma eleição geral, momento ainda mais importante para discutir política, economia, educação, saúde, a fim de que a população reflita sobre suas escolhas para o Executivo e para o Legislativo."



O modelo de operação do SBT News é multiplataforma desde sua concepção, permitindo integração de campanhas crossmedia, uso de dados em tempo real para otimização de mídia e ativação de audiências em momentos de alta atenção, como breaking news e coberturas especiais. Para o mercado publicitário, o canal oferece inserções em ambiente de alta confiança, conteúdo patrocinado e ações especiais, segmentação por plataforma e horário, além de cobertura nacional com sotaque local.



O Superintendente de Negócios e Comercialização e Relações Institucionais do SBT, Fernando Justus Fischer, enfatiza que o investimento da emissora em jornalismo com a chegada do SBT News abre novas oportunidades para os anunciantes. "O plano comercial contempla para os anunciantes a participação em cada um dos programas, apresentados por jornalistas bem-conceituados do mercado", reforça.



Entre as possibilidades para anunciantes estão inserções tradicionais em TV e streaming, branded content e patrocínios editoriais, campanhas segmentadas por plataforma, ações em tempo real durante coberturas ao vivo e integração com o +SBT, plataforma de streaming gratuita que permite campanhas digitais com dados de performance.



As vantagens incluem alta credibilidade editorial com Celso Freitas e equipe experiente, distribuição multiplataforma que amplia o alcance e a frequência de impacto, flexibilidade de formatos - incluindo comerciais de 37 segundos e ações interativas - e segmentação geográfica e temática, ideal para campanhas regionais ou nichadas. Com o lançamento do SBT News, o Grupo Sílvio Santos une a força de uma marca tradicional à agilidade das novas mídias.

Briefing

COMUNICAÇÃO VERDE

A COP30, em Belém, está provocando transformações profundas no mercado publicitário brasileiro. As marcas precisarão abandonar discursos genéricos para adotar uma comunicação mais autêntica, com propósitos e compromissos reais, inaugurando uma nova era: a chamada "comunicação verde".

AUTÊNTICIDADE

O evento global representa uma virada estratégica para o setor, com foco crescente em sustentabilidade, propósito e inovação tecnológica. O grande desafio será substituir o greenwashing (discurso ambiental superficial e enganoso) por ações concretas e genuínas. Com isso, o mercado publicitário brasileiro tende a se tornar mais humano, engajado e relevante no cenário global.

CULTURA SUSTENTÁVEL

A COP30 já acelera a mudança cultural entre os profissionais criativos, consolidando uma consciência ambiental não apenas pelo viés da estética, mas com capacidade de gerar liderança de comunicação dentro dos parâmetros de uma nova economia, mais justa, sustentável e sustentável.

IMPACTO REAL

Embora os valores de investimento publicitário ainda não tenham sido divulgados, a pressão por autenticidade deve se manter após o evento. As campanhas passarão a ser avaliadas por métricas de impacto real, como redução de emissões de carbono, inclusão de comunidades locais e promoção da educação ambiental. Em outras palavras, a publicidade começa a incorporar critérios ambientais, sociais e de governança (ESG) como parte essencial do planejamento de mídia e conteúdo das marcas.

BUFFALO

A produtora mineira Buffalo inicia novo ciclo com identidade visual renovada e foco estratégico. Com quase 10 anos de atuação e clientes como Vale, MRV e COB, aposta em conteúdo com propósito. Seu modelo se baseia em planejamento, criação, produção e distribuição para gerar resultados reais.

A proposta é destacar narrativas humanas em meio à avalanche de vídeos digitais e IA.

AUDIOVISUAL

Dirigida por Anie Karenina, André Doyle e Filippe Nilo, a Buffalo aposta em inteligência estratégica. A equipe de 20 profissionais atua com desdobramento multiplataforma e foco em performance digital. A produtora entrega vídeos que conectam marcas e pessoas, com soluções personalizadas e coerentes. A nova marca reforça o compromisso com conteúdos que ativam memórias e constroem autoridade.

APOSTAS

Estudo do IBJR e ANJL mostra o lado positivo do setor de apostas, que deve gerar faturamento de R$ 36 bilhões e R$ 9 bilhões em arrecadação tributária em 2025. Parte dos tributos será destinada a áreas sociais como esporte, turismo e segurança pública. Até setembro, a arrecadação federal com o setor

já alcançou R$ 6,9 bilhões.

INVESTIMENTOS

A regulamentação do setor gerou 10 mil empregos diretos e 5,5 mil indiretos em 2025.

Foram criadas 67 novas ocupações e a média salarial gira em torno de R$ 7 mil. Além disso, 90% dos clubes da Série A são patrocinados por casas de apostas. O patrocínio máster no futebol ultrapassa R$ 1,1 bilhão, com destaque para Flamengo, São Paulo e Corinthians.