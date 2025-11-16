credibilidade em pauta

Amanhã, 17, será lançado o livro Mulheres na Gestão da Reputação – volume 1 – Edição poder de uma história, da Editora Leader, com artigos de 27 profissionais referência na área de comunicação e gestão reputacional. A noite de autógrafos será no Café do Centro Cultural do Minas Tênis Clube, Unidade 1, às 19h30.



A reputação é o principal ativo de qualquer pessoa e empresa, sem ela não há confiança e nem credibilidade, duas coisas difíceis de conquistar, e, quando se perde é praticamente impossível de reconquistar. Por isso nossos avós e pais sempre falaram para cuidarmos do nosso nome, que é a coisa mais importante que temos. Com o nome limpo temos credibilidade, e isso abre portas para boas amizades, bons relacionamentos, bons empregos e para crédito na praça. O mesmo vale para as empresas, em um âmbito muito maior. Empresas que preocupam com sua imagem gostam de saber como está sua reputação no mercado, entre as instituições financeiras, entre seus pares e entre seus clientes. E quando uma empresa perde a credibilidade é preciso de estratégia e muito trabalho para tentar reverter o problema, e nem sempre consegue.

Jussara Belo Arquivo pessoal



Para nosso orgulho, as duas pioneiras na Gestão da Reputação e referência sobre o tema no Brasil são mineiras, de Belo Horizonte: Ana Luíza Almeida e Jussara Belo, sócias na ALL+ que assinam respectivamente o primeiro e o segundo capítulos do livro.



Ana Luiza é a grande referência nacional na área da reputação, é reverenciada por onde passa porque foi ela quem trouxe, no início dos anos 2000 o Reputation Institute, de quem foi sócia aqui, abrindo a unidade Brasil em 2008 e tendo como diretora e braço direto, Jussara Belo. A dupla atendeu na área de estratégia e pesquisa as maiores empresas do Brasil. Podemos dizer que pela experiência e prática elas são doutoras no assunto.



Se desligaram em 2018, quando a empresa decidiu atuar apenas com pesquisa, a RepTrak. No mesmo ano abriram a ALL+, através da qual atendem uma carteira grande de clientes de relevância nacional, atuando com estratégica, treinamento de executivos, pesquisa etc, porque reputação envolve valores, princípios e muitos outros pontos importantes que vão muito além da estratégia de comunicação, que também é muito importante.



Ana Luísa Almeida é doutora em Administração pela UFMG e pela Erasmus University (Holanda) e mestre em Comunicação e Cultura pela UFRJ. Atuou como professora nos programas de Mestrado em Administração e Comunicação Social da PUC-Minas e é professora da Fundação Dom Cabral. Para ela, “reunir essas mulheres é um gesto político e simbólico, que fortalece uma rede, reposiciona a escuta e mostra o quanto a reputação tem gênero, território, diversidade e futuro.”



Jussara Belo é mestre em Administração pela PUC-Minas/Fundação Dom Cabral, foi coordenadora do curso de Relações Públicas do Centro Cultural UNA e comandou por 13 anos a área de comunicação da TV Alterosa. Foi diretora no Reputation Institute Brasil (atual The RepTrak Company) por dez anos, e desde 2018 é sócia da ALL+. Para Jussara “o livro é um registro de histórias de vida: cada mulher, como eu, falou das suas memórias, entrelaçando caminhos pessoais e profissionais, mostrando como nós sabemos fazer isso tão bem. E isso importa muito, porque é assim que aprendemos, construímos, nos realimentamos ao longo da jornada.”



Tatiana Maia Lins, fundadora da Makemake – A Casa da Reputação, professora da ESPM e da Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (Aberje), explica o porquê do livro. “Vivemos tempos em que as crises se sobrepõem e toda a economia está pautada em lastro reputacional — a chamada Economia da Reputação. Coordenar este livro significou contar as histórias que precisavam ser contadas das mulheres que cuidam do ativo mais importante das instituições. É uma carta de amor à gestão da reputação e às mulheres que criam estratégias coerentes e consistentes.”



A publicação integra o selo editorial Série Mulheres®?, projeto idealizado pela CEO da Editora Leader, Andréia Roma, lançado há dez anos com o objetivo de dar voz às mulheres na literatura e destacar suas contribuições em diferentes áreas do conhecimento e da liderança. O selo já lançou mais de 80 títulos e já está com outros sete praticamente prontos para serem lançados. Este formato de publicação deu tão certo que outras editoras passaram a fazer trabalho semelhante.



Símbolo do legado feminino na construção de confiança e credibilidade, o livro reúne histórias inspiradoras de 27 mulheres que ajudaram a consolidar a gestão da reputação como disciplina estratégica no Brasil entre pioneiras, executivas, consultoras e jovens profissionais que representam o futuro da área.

Além das que já foram citadas, estarão no lançamento: Elis Ramos, Fernanda Bolzan, Marily Gallote, Nathália Porto, Raquel Batista Araújo, Rosangela Laurentina dos Santos. Ainda assinam o livro: Adriana Fernandes Vieira, Aline Bensi, Ana Paula Castro Dourado, Cristiane Santos Blanch, Elisa Prado, Karla Melo, Lylian Brandão, Malu Weber, Marianna Abdo, Mariana Scalzo, Neivia Justa, Odete Duarte, Regina Maia, Renata Nascimento, Rosângela Florczak, Rozália Del Gáudio, Sayonara Moreira e Sheila Magri.



“Mulheres na Gestão da Reputação”

Editora Leader

Coordenadora Tataiana Maia Lins

366 páginas

Preço sugerido R$ 78,00