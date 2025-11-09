tempo de se renovar

Todo consumidor gosta de comprar em lojas tradicionais porque sentem mais segurança. Isto é um ponto muito positivo, mas também é sabido que toda empresa sólida e com muitos anos de mercado precisa acompanhar a evolução do tempo e se renovar. Foi exatamente isso que a tradicional Enxovais Donato fez. Referência em qualidade de produtos em Belo Horizonte, a empresa agora escreve um novo capítulo sob o nome ND Casa.



A nova marca celebra uma nova fase da empresa, mais moderna e completa, sem abrir mão da credibilidade e da confiança construídas ao longo de gerações. O nome, inspirado em Nadim Donato, fundador da marca, mantém viva a essência familiar que sempre foi o alicerce do negócio.



Hoje, à frente do negócio está Nadin Donato Filho, e seu filho Rafael, a terceira geração da família que já está à frente da empresa. Segundo Nadin a ampliação do portfólio de produtos foi ideia do filho, para que a loja fosse maior e mais completa. “Um dos pontos mais importantes a nosso ver é que tanto a loja do Shopping Estação, quanto a do bairro Anchieta possuem o mesmo mix de produtos e o mesmo preço. Uma loja da zona norte e uma loja da zona sul com o mesmo conceito de produtos, qualidade e bom preço”, ressalta Nadin.



A ND Casa nasce com um mix ampliado de produtos, que vai muito além dos enxovais que compunham o portfólio das lojas, oferecendo uma curadoria completa para casa, mesa e banho com a elegância e o bom gosto que marcaram a trajetória da Donato desde 1967.



Jogos de café, chá, almoço e jantar em cerâmica e porcelana, taças, copos, bandejas, garrafas térmicas com design, boleiras, queijeiras em materiais variados, faqueiros, sousplast e tudo mais que uma casa precisa para cozinha e mesa vieram somar ao mix já conhecido de jogos americanos, jogos de cama, toalhas de mesa, mantas, colchas, edredons, roupões e tudo mais que já compunha o portfólio da empresa.



A novidade é que, a partir de agora, as lojas – Anchieta e Shopping Estação – fazem lista de casamento, facilitando assim as opções de trocas dos presentes, tudo com o tradicional atendimento personalizado, praticidade e sofisticação