É importante destacar que o livro "Você é aquilo que ama" de James K. A. Smith foi escrito para os cristãos. Ele argumenta que nosso coração é moldado fundamentalmente por tudo que adoramos. Sem percebermos a cultura nos molda e oferece deuses rivais que direcionam o coração longe do verdadeiro Deus pelo qual e para o qual fomos criados.



O livro ajuda o leitor a reconhecer o poder formador da cultura e as possibilidades transformadoras das práticas cristãs, redirecionando nosso coração para o que de fato merece adoração. Smith explica que “a adoração é a 'estação da imaginação' capaz de incubar nossos amores e anseios de tal modo que nossos engajamentos tenham sempre Deus e o seu reino como referenciais”.



O autor engaja o leitor fazendo um uso criativo de filmes, obras de literatura e músicas e trata de temas como casamento, família, ministério de jovens, fé e trabalho. Além de tudo, também sugere práticas individuais e comunitárias para moldar a vida cristã.



Você é aquilo que ama. Mas pode ser que você não ame o que pensa que ama. O autor nos mostra o poder espiritual do hábito. Será que de fato sabemos o desejamos no mais íntimo do nosso ser? Ou será que escondemos esse desejo até de nós mesmos? Essa questão também é abordada no livro, que traz o tema central dividido em sete capítulos.



Quer se confrontar? Então leia este livro.

Contatos

