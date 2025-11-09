Black Friday x Natal: rivais ou parceiras?
A disputa por verbas publicitárias entre Black Friday e Natal é um dos principais pontos de atenção para gestores, profissionais de mídia e indústrias de bens de consumo que visam bons resultados no segundo semestre de 2025. Embora ambas concentrem os maiores investimentos promocionais do período, há diferenças marcantes na distribuição de recursos.
O Natal permanece como a principal referência comercial. Em dezembro de 2024, 6,3% da receita foi destinada a ações promocionais, refletindo seu peso cultural, emocional e social. Para as indústrias, é o momento de maior conversão, com forte movimentação nos pontos de venda e alta propensão do consumidor a compras planejadas e por impulso.
Além disso, o Natal se destaca como data multicanal: ativações em PDVs, promoções em supermercados, campanhas digitais e ações de marca compõem uma jornada de compra integrada, com alto retorno sobre investimento.
Ambas as datas serão impulsionadas por campanhas antecipadas, inteligência artificial, programas de fidelização e estímulos econômicos como o 13º salário e a nova política de isenção do Imposto de Renda. Em Belo Horizonte, pesquisas indicam alta expectativa de consumo e forte influência da publicidade digital. A antecipação das campanhas, iniciadas em outubro e intensificadas na Black Friday, reforça a sensação de que "o Natal já é amanhã". O mercado publicitário responde com ações omnichannel, segmentação preditiva e narrativas de valor, conectando as duas datas em uma jornada contínua de consumo.
Apesar das oportunidades, a concorrência é acirrada. Diferenciar-se apenas pelo preço já não é suficiente - é necessário oferecer benefícios adicionais, confiança, conveniência e campanhas personalizadas baseadas em dados.
Segundo a Opinion Box, 83% dos brasileiros aproveitam ofertas ao longo de novembro, enquanto apenas 10% concentram compras no dia oficial, 28 de novembro. Em BH, levantamento do Mercado Mineiro apontou variações de até 61% nos preços entre lojas físicas e online, evidenciando a importância da publicidade comparativa e da transparência. A injeção de R$ 321,4 bilhões com o 13º salário e o possível ganho extra de até R$ 4 mil com a nova isenção do IR ampliam o poder de compra e criam um ambiente propício para campanhas que convertem desejo em ação.
Estudos da Bain & Company indicam que 58% dos brasileiros utilizam IA para comparar preços e decidir compras online. Já o relatório CX Trends 2025 revela que 84% trocariam de marca após uma experiência ruim, exigindo das empresas uma atuação empática, responsiva e orientada por dados. Ferramentas como LiHai permitem personalização em tempo real, ajustando ofertas com base em ações como abertura de e-mails, abandono de carrinho ou interações multicanal.
Levantamento com os 20 maiores e-commerces do Brasil mostra que marketplaces e marcas próprias ainda têm espaço para evoluir em personalização, gamificação e usabilidade. Lives e influenciadores têm suprido parte dessa lacuna, combinando credibilidade, interatividade e senso de urgência. O impacto é significativo: 37% dos consumidores já compraram durante uma live de Black Friday.
O desconto continua sendo o principal motor da Black Friday, mas as expectativas evoluem. A personalização é essencial, com ofertas adaptadas ao perfil e histórico de cada consumidor. Para 2025, 41,1% das empresas pretendem repetir a estratégia de descontos acima de 50%, com foco também em promoções e divulgação. Apesar do otimismo, 16,6% dos empresários apontam a crise econômica como possível obstáculo, e 13,2% citam a concorrência como fator de risco.
Briefing
BH Press obtém
certificação B Corp
A agência mineira BH Press recebeu a certificação internacional B Corp em reconhecimento às práticas éticas, sustentáveis e socialmente responsáveis da empresa. A chancela posiciona a empresa dentro de um movimento global que prioriza o impacto positivo nos negócios, na sociedade e no meio ambiente. A atuação da BH Press é voltada para uma comunicação consciente e transformadora.
PROCESSO
Para obter a certificação, a BH Press passou por uma análise rigorosa baseada em mais de 150 critérios, incluindo governança, impacto ambiental, relações com colaboradores, comunidade e clientes. O reconhecimento confirma que a empresa adota um modelo de negócios que vai além do lucro, promovendo valor social e ambiental. A agência agora integra uma rede global de empresas comprometidas com a mudança sistêmica.
COP30
A jornada da agência teve início há dois anos na Amazônia, com o lançamento do projeto BHPress2030. A partir dessa iniciativa, foram revisadas as estratégias, realinhadas as metas e reforçado o posicionamento da BH Press como hub de soluções em comunicação e sustentabilidade. A iniciativa tem como objetivo conectar marcas e narrativas à agenda climática e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). A
Negócios em Betim
A Prefeitura de Betim, em parceria com o Sebrae Minas, lançou o programa "Salto Empreendedor", voltado para microempresas e empresas de pequeno porte das dez regionais da cidade. Serão oferecidas consultorias gratuitas e personalizadas em gestão empresarial, com foco em finanças, marketing, vendas e modelagem de negócios. A iniciativa busca estimular o crescimento e a profissionalização dos 53.796 pequenos negócios locais. As inscrições estão abertas no site da Sympla.
Capacitação estratégica e impacto regional. O programa vai beneficiar 100 empresas com 32 horas de consultorias distribuídas entre as regionais PTB, Imbiruçu, Centro, Citrolândia, Norte, Petrovale, Icaivera, Vianópolis, Teresópolis e Alterosas. As atividades presenciais incluem atendimento direto nos estabelecimentos e ações práticas como cliente oculto. Para participar, é necessário ter CNPJ ativo e disponibilidade para receber os consultores. A proposta reforça o compromisso com a competitividade e o desenvolvimento econômico local.
Botiverso
O Boticário fortalece sua presença digital com o Botiverso, programa que valoriza narrativas diversas e reais. A iniciativa se tornou uma plataforma de aceleração e parceria com criadores, como o grupo "Aqueles caras". A ação promove vídeos de unboxing e conversas sobre autocuidado masculino. A curadoria prioriza autenticidade e diálogo com a comunidade. Nova abordagem sobre masculinidade e bem-estar. A marca aposta em uma comunicação mais horizontal e menos prescritiva com o público masculino. A parceria com "Aqueles caras" traduz essa mudança, abordando vulnerabilidade e humor sem estereótipos. O objetivo é transformar a resenha em ponto de partida para o autocuidado. O Boticário acompanha a evolução do homem brasileiro, normalizando o cuidado como parte da rotina.