Paixão pelo backstage

O início da trajetória profissional de Taciana Teodoro, empreendedora à frente da agência de modelos Top Agency, se deu no lugar oposto do qual se encontra hoje. Ela começou atuando como modelo, ainda bem nova. “Fiz comercial, participei do concurso de Miss Minas Gerais, mas sempre gostei mesmo do backstage”, explica.



Por isso, com apenas 16 anos e com o apoio e supervisão (naquele período) de sua mãe, ela abriu a própria agência de modelos, sempre trabalhando com crianças. “Sempre me dei bem e gostei de trabalhar com o público infantil”, destaca.



Top Agency

A agência de modelos de Taciana foi nomeada como uma homenagem à família. O nome “top” não vem do termo positivo, como muita gente costuma pensar. “Ele na verdade vem das iniciais de Taciana e Olívia, nome da minha avó e da minha filha, e a letra ‘p’ de produções”, ressalta a empreendedora e fundadora da agência.



A Top Agency atua com a produção de eventos, desfiles e campanhas, fazendo a ponte entre modelos mirins e grandes marcas. A empresa conta com três unidades: duas em Belo Horizonte e uma em Blumenau (SC).



Desafios

Qualquer trabalho feito com crianças deve ser mais criterioso. Taciana destaca que os pais e familiares muitas vezes sofrem mais que a criança quando ela não é selecionada para um trabalho.



“As crianças gostam muito do cotidiano na agência e levam o trabalho de forma profissional, eu sempre converso com elas que as escolhas são feitas pelas marcas e que não temos acesso a elas”, diz a empreendedora, reforçando que há modelos ideias para cada perfil de marca e de campanha e que é preciso sempre ter uma atenção especial ao conversar com o público infantil.



Fidelidade

Muitos modelos agenciados por Taciana crescem e passam a levar seus filhos para a empresa. Alguns poucos, inclusive, cresceram ao lado da profissional e continuam, mesmo depois de adultos, sendo agenciados por ela. “A gente tem um relacionamento familiar muito legal. Criamos memórias eternas para as crianças. Tudo é muito lúdico, mas muito responsável e criterioso”.



Moda Show

Neste fim de semana (8 e 9/11), acontece a 10ª edição do Moda Show Minas, evento idealizado por Taciana. O Iate Tênis Clube, na Pampulha, é o espaço que sedia o Moda Show, que vai contar com desfile de 40 marcas e lojas do setor infantil.



Vale ressaltar que, além de ser palco para a moda, o evento reforça seu compromisso social. O Moda Show Minas vai receber doações que serão destinadas ao Hospital da Baleia e à Casa de Acolhida Padre Eustáquio (CAPE).



Os ingressos para o evento são vendidos pelo Sympla. O convite social, que requer a entrega de 1 litro de leite no dia do evento, é vendido por R$ 50 (para cada dia). A inteira custa R$ 70, a cada dia.



Mercado em

ascensão

Não é difícil observar que a moda infantil está em uma crescente, ao menos no Brasil. Dados da Associação Brasileira de Indústria Têxtil e de Confecção (Abit) de 2021 indicam que a moda infantil representa 16% do setor têxtil e cresce, em média, 6% ao ano.



Até mesmo dentro das casas brasileiras, é possível observar que antes as crianças herdaram todas as roupas dos irmãos ou primos, enquanto hoje, estão sempre em busca das novidades. “Hoje esse segmento de moda infantil também segue tendências. Hoje a criança tem papel fundamental na escolha de que roupa vai usar”, destaca Taciana.

