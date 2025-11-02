Por um Natal autêntico

Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.

Em um mundo cada vez mais digital e acelerado, em que o novo é descartado em favor do mais recente, a tecnologia dita a velocidade das tendências e a produção em massa pasteuriza o que é consumido, surge um contraponto. Seja moda, arte, artesanato ou gastronomia, a pequena escala representa uma âncora para o tangível e o autêntico. Esse é o norte da Quermesse da Mary, que volta à cena em Belo Horizonte para a primeira edição de Natal, de sexta a domingo (7 a 9 de novembro), no antigo showroom da designer Mary Arantes, no Bairro Serra, Região Centro-Sul.

Maru Rivera Quermesse da Mary/Divulgação



“Cada vez mais percebo o significado da Quermesse e o que temos vivido em tempos de tecnologia de 'ponta'. Ponta fria, na verdade, onde nos perdemos em milhares de sites e instagrans, com ofertas imperdíveis e descartáveis. Produtos que não sustentam nossos sonhos. Para sustentar venda e sonhos, precisamos de produtos com histórias verdadeiras”, diz a designer.



Com o tema “De natureza natural”, o evento rema contra a maré. O movimento é por algo gerado pela própria natureza, sem intervenção humana ou com o mínimo dela. “Especialmente nesta edição, o natural e a natureza ganham foco na grande maioria dos produtos”, conta.



Entre 42 expositores, estão no cardápio joias, bijuterias e acessórios, roupas, itens de moda e design, cerâmica, arranjos florais, almofadas, arte têxtil, bonecos em tecido, madeira e marcenaria, bem-estar e saboaria, cerâmica e outros artigos para a casa.



“Tenho sempre mais interesse em entender esses trabalhos, ser mais assertiva na curadoria, nas escolhas feitas e sobre quem participa, de forma a ter sempre coisas diferentes”, explica Mary, que reúne nomes já conhecidos e outros que estreiam no evento. “Cada mestre e cada aprendiz, nesses dias de convivência, fazem trocas preciosas, se unem enquanto coletivo e se reinventam.”



Sem estereótipos

Com a proximidade do fim do ano (ainda tem Quermesse em dezembro), Mary conta que se incomoda com as referências natalinas que vêm dos Estados Unidos ou da Europa. Longe do vermelho, do verde, das estrelas e do Papai Noel tão caricato, enaltecer o que é feito no Brasil é a intenção. “Temos uma cultura tão forte e precisamos olhar para isso, sem estereótipos. Mostrar produtos que podem ser usados o ano todo, e não apenas uma única vez.”



Outro ponto que identifica o evento, segundo Mary, é o encontro de gerações, de produtores e da clientela – no coletivo de criadores, os estreantes estão ao lado de mestres. Os que têm produtos para um dia de evento revezam com quem tem peças para dois, até que ambos possam experimentar todo o período – um respeito ao tempo e ao limite de produção. “Entre os idosos, os mais novos e os colecionadores, a Quermesse acolhe a todos como se estivessem em casa.”



Flores e frutos

As guirlandas de Liciana Bayer, em seu batismo na Quermesse, são feitas em flores, frutos e folhas preservadas, em outras cores, concebidas com harmonia. O Ateliê Omaia, de Marcelo Maia, de São Gonçalo do Rio das Pedras, surge com a coleção de flores, cactos e frutos do cerrado, feitos em bambu, continuando a linha de produção do artista, que já apresentou no encontro pássaros e lobos guará.



De Caraí, no Vale do Jequitinhonha, Gregory Martins participa com seus itens de bio percussão confeccionados com sementes, e que respeitam o ritmo da natureza. O caroço de manga é aproveitado depois de a fruta do pé cair e secar, assim como o coquinho colhido depois que o animal lhe tece um buraco, sem o qual o instrumento não ecoa o mesmo som. São objetos sonoros que também podem e devem ser usados como decorativos e escultóricos.



A Comflô comparece com seus seres mágicos, entre fadas, coelhos e bonecas artesanais em tecido, concebidos por Andrea Batista, moradora da Floresta Uaimí, unidade de conservação localizada no distrito de São Bartolomeu, em Ouro Preto, enquanto a associação de mulheres Indaiá, de Antônio Dias, mostra pássaros, tatus, almofadas, chapéus, bolsas, cestos e bonecas produzidos em fibra da palmeira Indaiá. A alagoana Tassila Guimarães, da marca Guimeiros, vem com bolsas de palha revestidas de crochê.



Descartes viram produtos

Na mesma pegada de resgate e reaproveitamento de matéria-prima, marcam presença a ourives Ana Queiroz e suas peças feitas em retalhos de madeiras nobres e a joalheira Luciana Figueiredo, da Raiz Ateliê Botânico, com sementes, frutos e madeiras unidos à prata reciclada. As duas são de Sabará e trabalham a ourivesaria com pequenos fragmentos que certamente seriam descartados por marcenarias.



As roupas prezam pelo uso de tecidos sustentáveis, como linho e algodão, e tingimentos naturais. Sem falar do reúso, presente com os garimpos de Laura Alves Lima, a Laura Cafona, como se auto intitula, com o brechó da Lalau.



Novos nomes

De São Paulo, Beth Tokitaca também faz joias com elementos naturais, como penas de pássaros e pedras, e estreia na Quermesse, assim como Petchó Silveira. O artista, de Belém do Pará, pinta personagens negros e marginalizados em papelão – o mesmo que lhes serve de cama, lençol, blusa de frio, casa.



Na cerâmica, os novos nomes são Maru Rivera, chilena que imprime em seu trabalho a identidade do seu povo, e Ancestral Ateliê Cerâmica, que leva para a argila entidades do candomblé, bem como signos da identidade mineira.

