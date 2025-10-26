Respeito ao idoso

A frustração é inevitável e ainda pouco explorada em profundidade. Em seu novo livro, Frustrações: enfrentando com coragem, a psicóloga e escritora Nataly Martinelli — que convive com dislexia, epilepsia e esclerose múltipla — mostra como transformar esse sentimento em aprendizado, coragem e crescimento.



Nataly propõe um olhar sensível e prático sobre o que significa ser verdadeiramente resiliente. Para ela, a resiliência não está em resistir, mas em sentir, compreender e transformar o que dói. No livro, esse processo se traduz em movimentos que conduzem o leitor a atravessar as frustrações com consciência e a reencontrar novas formas de seguir em frente. Mais do que uma técnica, é um convite à escuta interna e ao acolhimento da própria história, um caminho de reconexão com a força que habita em cada um de nós.



CORAGEM – pilares em ação: C – Controle a autocrítica; O – Olhe para a sua criança interior; R – Resiliência para enfrentar desafios; A – Aceite os fatos; G – Gerencie as expectativas; E – Enfrente os desafios; M – Movimente-se. Entre cada letra, um gesto de transformação. São os pilares do Caminho Coragem, um convite para olhar para dentro, refletir e agir com consciência diante dos desafios da vida.

A autocrítica excessiva é uma das maiores fontes de bloqueio emocional, ela apaga conquistas, distorce a autopercepção e dá protagonismo apenas às falhas. Aprender a silenciar esse tribunal interno é abrir espaço para reconhecer vitórias e cultivar o autocuidado. Nesse processo, reconectar-se com a própria criança interior torna-se um gesto curativo.



Negar os fatos ou alimentar ilusões apenas prolonga o sofrimento. Aceitar não é desistir, mas compreender a realidade com lucidez, reconhecendo limites e direcionando energia para o que realmente pode ser transformado. Enfrentar exige coragem para agir, fugir adia o inevitável e amplia o peso do problema.



Ser resiliente não é apagar a dor, mas seguir caminhando com ela até que se transforme em força. Nesse processo, o corpo se torna um aliado indispensável.

Contatos

