Momento para brilhar e seduzir

Depois de algumas edições do Minas Trend sem a moda feminina, Regina Salomão, Manie e Isa Paes apresentaram suas coleções na passarela resgatando a importância da presença desse segmento no evento. Apesar da estrutara da sala de desfile ainda deixar muito a desejar, já melhorou bastante com relação aos anos anteriores, desde que passou a ser feito no BH Shopping. O desfile foi em grande estilo: belas coleções apresentadas em um show. A abertura de cada marca foi feita pela cantora Pêtra, vestida com look da grife que ia desfilar, cantando músicas no clima da coleção. Mexeu tanto com a plateia que no final todos se levantaram e dançaram com a artista, que encerrou o evento.



A primeira marca a desfilar foi Regina Salomão com coleção inspirada nas rochas, no vento e no mar. Os modelos eram leves e fluidos. Vestidos, pantalonas, saias, blusas, calças, tops, camisas, chemises. Do casual ao chique, o que se viu na passarela foi elegância e bom gosto vestindo a mulher para festas de fim de ano e momentos em resorts elegantes. Os tecidos usados foram viscose, linho, alfaiataria, renda, bordado, laise, crepe, jeans, jersey, tule e malha. Destaque para o Luminance, um tecido de base de tule com nuances metálicas, confortável, sofisticado, moderno, lindo e que deu um caimento perfeito no vestido. A cartela de cores passa pelos clássicos preto, branco e off white, e viaja nos tons de laranja, nude, coral, amarelo, verde, azul, marrom, rosa, vermelho, cereja.

Regina Salomão minas trend/divulgação



A Manie mostrou toda a sedução e sensualidade das diversas tonalidades do vermelho e comprovou que a cor veste bem todo tipo de mulher, realçando ainda mais a beleza feminina. Muita alfaiataria, tomara que caia, plissados. Vestidos soltos, fluidos de vários comprimentos, do mini ao longo. Crepe, musseline, linho e cetim – que é a estrela da coleção – são alguns dos tecidos usados pela grife.

Manie minas trend/divulgação



Isa Paes mostrou uma coleção que atende as festas de fim de ano e a temporada de férias de verão em grande estilo. Fluidez, leveza, elegância. Várias peças já vem adornadas. Correntes usadas como alças, outras na cintura substituindo cintos. Outros modelos recebem detalhes em pérolas rústicas nas alças. O animal print – queridinho das mulheres – está forte na coleção, tecidos tecnológicos metalizados, bordados com volumes e muito movimento. Chama a atenção os drapeados em vários estilos, fendas, decotes. A alfaiataria impecável propõe composições com mais frescor. Traduzindo: feminilidade sem perder estilo, conforto e elegância.